Incluso si su fuero interno tenía dificultades para asimilar la desastrosa temporada 2025 de Alpine, la actitud de Pierre Gasly fue un ejemplo de paciencia. En medio de períodos aparentemente continuos de agitación dentro del equipo, caracterizados por una puerta giratoria de directivos y personal técnico, Gasly se mostró dispuesto a demostrar su convicción de que había días mejores por delante.

Habitual protagonista de la zona media, el rendimiento de Alpine había caído durante 2024 y 2025. Retrocedamos a 2023, cuando el equipo estaba claramente en una liga propia a lo largo del año; era el sexto mejor y solo tenía un rival directo en pista cuando el impresionante inicio de temporada de Aston Martin se desinfló. A pesar de todo el discurso sobre planes a cinco años y objetivos de pelear por el campeonato en 100 carreras que precedieron la llegada de la marca Alpine a la F1, su rendimiento comenzó a desviarse en la dirección opuesta.

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2024 comenzó de manera terrible con un auto con sobrepeso, aunque el año se salvó con su resultado 2-3 en Brasil y una serie de actualizaciones al final de la temporada que catapultaron a Gasly a clasificar consistentemente entre los ocho mejores. Ese impulso no se trasladó; 2025 empezó de forma similar, pero sin el rescate de último momento, ya que el equipo de Enstone dejó de destinar recursos más allá de un pequeño grupo de ingenieros a las actualizaciones.

El enfoque estaba puesto en 2026, aunque fue menos explícito sobre sus planes en comparación con los relatos cuidadosamente construidos de otros equipos. Abandonar su propio proyecto de unidad de potencia Renault en favor de una unidad Mercedes de catálogo fue central en esta decisión, al considerar que el paquete desarrollado en Brixworth probablemente sería ganador.

El A526 ciertamente demostró, al menos visualmente, que el equipo había hecho una apuesta fuerte, aunque esto apenas fue señalado dada la floja temporada 2025 del equipo. Si bien mostró buen ritmo en las pruebas, con tandas de carrera que sugerían que estaría en la órbita de la parte alta de la zona media, el inicio en Australia había sido una oportunidad perdida. Gasly consiguió un punto, sí, pero el equipo no había logrado materializar todo su potencial. Esto se corrigió en China; Gasly superó en clasificación a los Red Bull y terminó sexto, mientras que Franco Colapinto sumó su primer punto para el equipo con un décimo puesto.

Normalmente, esto sería motivo de celebración; Alpine logró su primer doble resultado en los puntos en más de un año, con una velocidad alentadora tanto en clasificación como en carrera. En cambio, los dos pilotos coincidieron en que podría -y debería- haber sido más.

"Debo decir que estoy muy contento", comenzó Gasly, repasando su carrera en Shanghái. "Pero en lo más profundo, el Pierre muy competitivo está un poco molesto por no haber conseguido [el quinto puesto]. Realmente me sentía cómodo en quinta posición antes del coche de seguridad; me estaba escapando, el ritmo era bueno. No me dejé llevar demasiado porque sabía que con estos autos nuevos y este nuevo reglamento, no se trata de si habrá un coche de seguridad, sino de cuándo habrá un coche de seguridad.

Liam Lawson, Racing Bulls, Pierre Gasly, Alpine Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"En la reanudación, por alguna razón, no tenía potencia cuando aceleré a la salida de la última curva. Así que Ollie (Bearman) me pasó muy fácilmente, perdí la posición ahí. Y luego, en la parte media de la carrera y con todas las peleas con el Haas (de Esteban Ocon), con Max y todo eso, perdí un poco de terreno respecto a Bearman.

"Una vez que logré superarlos a todos, creo que estaba a un poco más de cinco segundos de Max y a ocho de Bearman. Fue vuelta de clasificación tras vuelta de clasificación, así que por ese lado fue realmente disfrutable. Logré acercarme, pero me metí en la cabeza que los iba a alcanzar sí o sí. Y al final, me quedé a dos segundos, pero aun así fue un día muy bueno para el equipo".

Eso representa una diferencia de dos puntos para Gasly, pero Colapinto, posiblemente, tuvo que asimilar una pérdida mayor. El momento del coche de seguridad fue mucho más perjudicial para su primer stint con neumáticos duros, dado que no pudo recuperar el tiempo perdido al quedarse en pista frente a quienes sí pararon, y luego cedió alrededor de siete segundos (o algo más, dependiendo del alcance del daño en el piso) después de que Ocon lo chocara en la curva 3.

Esto descarriló la remontada de Colapinto. Había logrado entrar en la zona de puntos, sí, pero el ataque sobre Carlos Sainz debería haber llegado antes, antes de que los neumáticos medios del argentino comenzaran a degradarse con graining. Teniendo en cuenta las consecuencias del coche de seguridad, haber quedado en las cercanías de Liam Lawson e Isack Hadjar -séptimo y octavo en la meta- debería haber sido alcanzable.

"Deberíamos haber conseguido muchos más puntos de los que logramos, y esa es la parte molesta", reflexionó Colapinto, reforzando las quejas del dúo de Alpine. "Pero está bien estar molesto por eso. Por supuesto, cuando esta oportunidad se escapa, no es agradable".

Al comparar el ritmo de Colapinto con el de Lawson, el piloto de Alpine tenía una clara ventaja con los neumáticos duros frente a los medios del neozelandés. Una vez que Lawson montó su propio juego de duros tras detenerse durante el coche de seguridad, esto le dio una ligera ventaja en ritmo; no muy grande, eso sí, pero de alrededor de una décima por vuelta. Al inicio de su stint con medios, Colapinto era considerablemente más rápido que Lawson, inicialmente un segundo por vuelta más veloz antes de que la diferencia comenzara a reducirse después de unas ocho vueltas con los C3; para cuando Colapinto empezó a alcanzar a Sainz a pesar del graining, Lawson volvió a rodar a un ritmo más rápido.

Si situamos el mejor resultado potencial de Gasly en Shanghái en el quinto puesto y el de Colapinto en el séptimo, eso representa un total de siete puntos potencialmente perdidos; dado que se espera una zona media muy disputada, estos puntos podrían ser de gran importancia.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Además, contextualizado por los tests y la carrera de China, parece que la clasificación de Australia fue una anomalía; Gasly afirmó después de colocar su auto en séptimo en Shanghái que habría entrado en la Q3 en Australia si hubiera tenido otra oportunidad, señalando que su ritmo de carrera en Albert Park también fue bastante fuerte. La velocidad punta es buena, gracias a la unidad de potencia Mercedes y a la eficiencia aerodinámica del A526, y parece capaz de combinar eso con características de manejo fiables en el resto de la vuelta.

"Si miramos dónde estábamos en 2025 y dónde estamos ahora, es una liga completamente diferente. Así que estoy muy contento", añadió Gasly.

"Hicimos un buen trabajo en clasificación, a un par de décimas de McLaren. En los primeros stints no estaba perdiendo mucho terreno en comparación con Ferrari. Todavía hay muchos pequeños detalles que debemos afinar y corregir, que no son limitaciones imposibles de solucionar. Así que tengo bastante confianza. China fue especial. Ojalá el rendimiento sea bastante similar aquí en las próximas carreras".

Pareció que Alpine alcanzó un punto clave en su comprensión del A526 durante el fin de semana en China, uno que deberá trasladar a Suzuka. Este es un circuito que pondrá a prueba el agarre general y la adherencia a través de la gran cantidad de curvas de media velocidad del trazado, y por lo tanto proporcionará más evidencia de las fortalezas y debilidades de Alpine esta temporada.

Sin embargo, las primeras señales son alentadoras. Alpine se ha mantenido muy cerca de Haas y Racing Bulls esta temporada, y debe empezar a capitalizar aún más las oportunidades que se le presentan, al menos si no quiere lamentar esos siete puntos perdidos en China.