Alpine se mantiene firme en su contrato con Piastri para la F1 2023

Tras la sorprendente decisión de Fernando Alonso de firmar por Aston Martin para el próximo año, la escudería Alpine se ha apresurado en comunicar un contrato que cree tener con su piloto reserva Piastri.

Alpine anunció el acuerdo el martes, al día siguiente de conocer que Alonso se marcharía al final de la presente temporada.

Sin embargo, pocas horas después del anuncio de Alpine, Piastri acudió a las redes sociales para asegurar que no había firmado nada con el equipo y que no correría para ellos en 2023.

"Entiendo que, sin mi acuerdo, Alpine F1 ha sacado un comunicado de prensa a última hora de la tarde diciendo que voy a conducir para ellos el año que viene", escribió Piastri.

"Esto es incorrecto y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No voy a conducir para Alpine el próximo año".

Se entiende que sus comentarios vienen a raíz de un trabajo que Piastri y su gestión han hecho para asegurar un asiento en McLaren para el próximo año.

Se ha sugerido que el joven podría tener un precontrato con McLaren que significaría que si se agotan las opciones en Alpine, entonces se comprometería a unirse a la escuadra con sede en Woking.

Se entiende que, como parte de su acuerdo a largo plazo con Alpine, éste tenía que garantizar a Piastri un asiento en la F1 para 2023 en una fecha determinada si quería seguir con su contrato.

Oscar Piastri, Alpine Photo by: Alpine

La clave del asunto ahora será si esa fecha entró en juego y si hubo una ventana en la que los derechos de Alpine caducaron.

Pero a pesar de la declaración de Piastri y su clara convicción de que no correrá para el equipo de Enstone en 2023, Alpine se mantiene firme en la legalidad de su contrato.

Esto significa que, si acaba habiendo una disputa entre Piastri y otro equipo, podría tener que ser resuelta por la Junta de Reconocimiento de Contratos de la Fórmula 1.

Este organismo, formado por abogados independientes, leerá los términos de los contratos que tiene Piastri y determinará quién tiene derechos sobre él para el próximo año.

El director de la escudería, Otmar Szafnauer, dijo el martes antes del anuncio de Piastri que no tenía dudas de que Alpine tenía derecho a sus servicios para el próximo año.

"Tenemos derecho a tomarlo", dijo. "Tenemos prioridad".

