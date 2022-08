Galería: los coches de calle de los pilotos de Fórmula 1 en Hungría

Dicen que el que se dedica a un trabajo a tiempo completo prefiere desvincularse en sus ratos libres o cuando no tiene obligación. Que quien trabaja en una cadena de hamburguesas y comida rápida acaba tan harto que ya no las come más.

Sin embargo, el trabajo de piloto es vocacional y sobre todo, va en la sangre, recorre las venas. Y, fuera del circuito, casi ninguno prefiere ir en el asiento de al lado o en los traseros...

Una de las peculiaridades del Gran Premio de Hungría es que cada año deja ver, con un parking muy accesible, los coches con los que los pilotos acuden al circuito de Hungaroring desde los hoteles, y en Motorsport.com quisimos echar un vistazo.

Mira los coches de los pilotos de F1 en el GP de Hungría 2022

Alfa Romeo Giulia, Guanyu Zhou; Alfa Romeo Tonale, Valtteri Bottas 1 / 22 Foto de: Oleg Karpov Alfa Romeo Giulia, Guanyu Zhou; Alfa Romeo Tonale, Valtteri Bottas 2 / 22 Foto de: Oleg Karpov Alfa Romeo Tonale, Valtteri Bottas 3 / 22 Foto de: Oleg Karpov Aston Martin DBX, Lance Stroll 4 / 22 Foto de: Oleg Karpov Aston Martin DBX, Lance Stroll; Aston Martin DB11 Volante, Sebastian Vettel 5 / 22 Foto de: Oleg Karpov Aston Martin DBX, Lance Stroll; Aston Martin DB11 Volante, Sebastian Vettel 6 / 22 Foto de: Oleg Karpov Audi A4, Alexander Albon 7 / 22 Foto de: Oleg Karpov Audi A4; Alexander Albon, Nicholas Latifi 8 / 22 Foto de: Oleg Karpov Ferrari Roma, Carlos Sainz, Charles Leclerc 9 / 22 Foto de: Oleg Karpov Ferrari Roma, Carlos Sainz, Charles Leclerc 10 / 22 Foto de: Oleg Karpov Honda Civic, Max Verstappen; Honda Civic, Sergio Pérez 11 / 22 Foto de: Oleg Karpov Honda Civic, Max Verstappen; Honda Civic, Sergio Pérez 12 / 22 Foto de: Oleg Karpov Honda Civic, Max Verstappen; Honda Civic, Sergio Pérez 13 / 22 Foto de: Oleg Karpov Honda Civic, Max Verstappen; Honda Civic, Sergio Pérez 14 / 22 Foto de: Oleg Karpov Mercedes EQE, Lewis Hamilton; Mercedes CLS de, George Russell 15 / 22 Foto de: Oleg Karpov Mercedes EQE, Lewis Hamilton; Mercedes CLS de, George Russell 16 / 22 Foto de: Oleg Karpov Mercedes GLC300de, Daniel Ricciardo; Alfa Romeo Stelvio, Lando Norris 17 / 22 Foto de: Oleg Karpov Mercedes GLC300de, Daniel Ricciardo; Alfa Romeo Stelvio, Lando Norris 18 / 22 Foto de: Oleg Karpov Mercedes GLC300de, Kevin Magnussen 19 / 22 Foto de: Oleg Karpov Mercedes GLC300de, Kevin Magnussen 20 / 22 Foto de: Oleg Karpov Renault Espace, Esteban Ocon 21 / 22 Foto de: Oleg Karpov Renault Espace, Esteban Ocon 22 / 22 Foto de: Oleg Karpov

Evidentemente no son coches que pertenezcan a los pilotos, sino los que los equipos llevan a la última antes de las vacaciones y dejan a sus pilotos para moverse durante el fin de semana. Por eso no te extrañará ver a Sergio Pérez y a Max Verstappen con dos Honda Civic, a Carlos Sainz y Charles Leclerc con dos Ferrari Roma, a Sebastian Vettel y Lance Stroll con sendos Aston Martin, a Lewis Hamilton y Russell con dos Mercedes o a Guanyu Zhou y Valtteri Bottas con sus Alfa Romeo.

Son coches que sus empresas tienen en esos países y por eso, pese a que la mayoría de escuderías tienen su sede en Inglaterra, verás que las matrículas son más europeas. Todas menos la de Lance Stroll, lo que sugiere que alguien le llevó su coche hasta Hungría desde las islas británicas.

Es quizás lo que más destaca junto al coche que aparecía en la plaza de Lando Norris, ya que mientras Daniel Ricciardo llevaba un Mercedes (el motorista de McLaren), el joven tenía un Alfa Romeo. Y como curiosidad, están los Audi de los pilotos de Williams mientras se sigue especulando con la llegada de la firma de los aros a la F1.

Las fotos están hechas en la jornada del sábado, excepto la de Fernando Alonso, y al asturiano (como a otros) se le vio con dos modelos distintos durante el fin de semana de carrera, señal de que estos coches básicamente tienen una función de simple método de transporte, más que de disfrute.

¿Con cuál te quedarías tú de todos los que has visto? Nosotros no los engañamos: con cualquiera (salvo los de Alpine)

Con información y fotos de Oleg Karpov