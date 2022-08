La FIA avanza para hacer pruebas más estrictas a los arcos antivuelco

El organismo rector ha prometido imponer pruebas más estrictas como resultado directo del accidente de Zhou Guanyu en el GP de Gran Bretaña, que vio cómo el arco antivuelco del Alfa Romeo del piloto chino fallaba tras entrar en contacto con la pista con una fuerza que superó todo lo previsto anteriormente.

Desde entonces, Alfa Romeo ha colaborado estrechamente con la FIA, mientras que otros equipos también han sido consultados y se les ha pedido su opinión sobre posibles cambios en la redacción del reglamento.

El tema se debatirá en una reunión especialmente convocada por el comité asesor técnico de la FIA, dirigido por el jefe de asuntos de monoplazas, Nikolas Tombazis.

Uno de los posibles resultados podría ser el abandono del diseño de aros en forma de espiga que hasta ahora permitía el reglamento. Alfa Romeo es el único equipo que lo utiliza en 2022.

Cualquier cambio en el reglamento debe confirmarse lo antes posible para que los equipos tengan tiempo suficiente para asegurarse de que los diseños de sus chasis de 2023 cumplen con las pruebas más estrictas.

Una de las complicaciones podría ser que algunos equipos han estado considerando mantener sus chasis de 2022 como medida de ahorro, y ahora tendrán que adaptarse.

El director técnico de Alfa Romeo, Jan Monchaux, confirmó en el reciente GP de Francia que el equipo suizo ha cooperado estrechamente con la FIA.

"El análisis está todavía en curso, estamos trabajando desde el primer día con la FIA para tratar de reconstruir el accidente y evaluar lo mejor que podamos", dijo cuando fue preguntado por Motorsport.com sobre el progreso.

"Porque no es una tarea fácil, por la fuerza que implica. Las investigaciones internas aún no han terminado del todo, así que no voy a revelar nada. Y si alguien va a revelar algo, será la FIA".

El Alfa Romeo C42 de Zhou Guanyu tras su accidente. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Entre tanto, la FIA ha pedido a todos los equipos que proporcionen información, imponiendo varios casos de carga en sus respectivos arcos antivuelco para entender potencialmente dónde se puede mejorar el efecto".

"Los casos de carga que se imponen en las normas, tienen algunos vectores en los que es necesario aplicar una fuerza en la parte delantera y en la parte trasera de su arco antivuelco [que] no son potencialmente los más adecuados para el tipo de accidente que tuvimos, donde efectivamente tienes un coche que se desliza, por lo que se somete a fuerzas que son bastante planas, y no tanto un tipo de impacto vertical".

"Así que podría haber cambios en el futuro. Pero creo que la FIA volverá antes del receso (vacaciones de verano) con algunas recomendaciones nuevas, pruebas adicionales. Tenemos que ver lo que sacarán de los comentarios de todos los equipos".

El director técnico de McLaren, James Key, reconoció que las fuerzas implicadas en el accidente de Zhou no tenían precedentes.

"Entiendo que es muy complicado tratar de derivar casos de carga de esto", dijo. "Pero ciertamente la FIA está trabajando duro para ayudar a los equipos a derivar una nueva prueba".

"Fue una situación bastante aterradora con un conjunto de condiciones únicas, y cualquier cosa como esa siempre sacará nuevas conclusiones desde el punto de vista de la seguridad, y eso es exactamente lo que los equipos y la FIA están discutiendo más para el próximo año".

"Sospecho que, como se mencionó, tendremos algún tipo de pruebas adicionales de carga lateral o algo así, que tenemos que pasar para 2023".