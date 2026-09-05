Gasly se muestra eufórico tras lograr su primera pole en F1 en Monza
El piloto de Alpine dice que llevaba "nueve años esperando" para celebrar su primera pole en Formula 1, y sintió que lograrla en el mismo escenario que su primera victoria en un gran premio en Monza la hacía aún más especial.
"Me gusta esta pista", bromeó Gasly mientras llevaba su Alpine al parc fermé. No al recinto habitual para el resto del grupo, sino hacia el cartel que indicaba el número 1 en la parrilla de Formula 1.
Hace seis años, Gasly logró su hasta ahora única victoria en Monza en el punto álgido de la pandemia de COVID-19, celebrándolo en un podio desolado ante gradas vacías. No fue así el sábado, cuando Gasly pudo saludar al público, a su equipo y a sus eufóricos padres.
"¡Vamos, vamos! ¡Llevaba esperando esto!", gritó por la radio cuando su ingeniero de carrera le informó de su destino, mientras el personal del garaje de Alpine se convertía en un mar de brazos y piernas.
Si su victoria con AlphaTauri en 2020 llegó como una sorpresa total, aunque ayudada por las circunstancias, entonces derrotar al poderío de Mercedes, Ferrari y McLaren en el Templo de la Velocidad en un duelo directo fue aún más inesperado.
Pierre Gasly se sienta en el podio para contemplar su victoria en el GP de Italia de 2020.
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Gasly ya había sido un impresionante tercero tras la primera tanda de vueltas, pero no se detuvo ahí. En la última vuelta, superó tanto a George Russell como a Oscar Piastri de McLaren al encontrar el rebufo de Lewis Hamilton de Ferrari para lograr la pole por apenas 0.060s, sacando el máximo partido de la potente unidad de potencia Mercedes de Alpine en el trazado de alta velocidad de Monza.
"Desde la primera vuelta en la Q1, me sentí muy bien en el coche, intentando recortar un poquito en cada sesión. Me pareció una vuelta muy buena", explicó el francés.
"Estoy muy feliz, han sido nueve años intentando perseguir y conseguir la oportunidad de lograr una pole position. Ganar mi primera carrera en Monza, conseguir mi primera pole en esta pista, creo que es algo especial por aquí.
Charles Leclerc congratulates Pierre Gasly on his Monza pole.
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
El favorito antes del evento, Russell, se sorprendió inicialmente al saber que Gasly le había superado, pero no tardó en elogiar al piloto de 30 años después. "Muchísimas felicitaciones a Pierre, porque es una actuación increíble", dijo Russell.
"De hecho, terminamos una partida de ajedrez 15 minutos antes de la clasificación y él me ganó allí, y pensé: 'Creo que te ganaré en la clasificación'. Y aquí estamos, él está por delante de mí otra vez.
"Me decepcionó no conseguir la pole position, fue un poco caótico con [Max] Verstappen abriendo la vuelta, hice la vuelta muy cerca. Pero Pierre y Alpine han sido rapidísimos, incluso desde la Q1."
Detrás de Gasly y Russell, Piastri y Charles Leclerc estaban llamados a ocupar la segunda fila, aunque el piloto de McLaren ha sido citado por los comisarios de carrera de la FIA por obstaculizar y se enfrenta a una probable sanción en parrilla.
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