La sorprendente parrilla de salida para el GP de Italia de F1 2026 en Monza con las penalizaciones
Esta es la parrilla de salida para el Gran Premio de Italia que se disputa en Monza con los pilotos sancionados.
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
La parrilla de salida para el GP de Italia de F1 2026
|
1
|
Pierre Gasly
|
2
|
George Russell
|
3
|
Oscar Piastri
|
4
|
Charles Leclerc
|
5
|
Lewis Hamilton
|
6
|
Max Verstappen
|
7
|
|
8
|
|
9
|
Arvid Lindblad
|
10
|
Gabriel Bortoleto
|
11
|
Oliver Bearman
|
12
|
Nico Hülkenberg
|
13
|
Carlos Sainz
|
14
|
Esteban Ocon
|
15
|
Yuki Tsunoda
|
16
|
|
17
|
Sergio Pérez
|
18
|
Fernando Alonso
|
19
|
Lance Stroll
|
20
|
Kimi Antonelli
|21
|
Liam Lawson
|
22
|
Alexander Albon
¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de Italia de F1 2026?
Franco Colapinto iniciará desde la 7° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Italia después de llegar hasta la Q3, donde fue octavo pero gana un lugar por la sanción a Antonelli.
¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Italia de F1 2026?
Sergio Pérez arrancará desde la 17° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Italia. El mexicano marcó un mejor tiempo personal de 1m25s592 y quedó eliminado en la Q1 en la 20° posición, pero avanza tres puestos por las sanciones de Antonelli, Lawson y Albon.
Fórmula 1 - Monza, Italia - Q3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|18
|
1'21.786
|S
|254.992
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|17
|
+0.060
1'21.846
|0.060
|S
|254.805
|3
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|18
|
+0.180
1'21.966
|0.120
|S
|254.432
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|18
|
+0.218
1'22.004
|0.038
|S
|254.314
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.225
1'22.011
|0.007
|S
|254.292
|6
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|17
|
+0.284
1'22.070
|0.059
|S
|254.109
|7
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|18
|
+0.307
1'22.093
|0.023
|S
|254.038
|8
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|18
|
+0.434
1'22.220
|0.127
|S
|253.646
|9
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|19
|
+0.470
1'22.256
|0.036
|S
|253.535
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|18
|
+0.500
1'22.286
|0.030
|S
|253.442
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - Monza, Italia - Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|11
|
1'21.882
|S
|254.693
|2
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|13
|
+0.135
1'22.017
|0.135
|S
|254.274
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|13
|
+0.185
1'22.067
|0.050
|S
|254.119
|4
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+0.195
1'22.077
|0.010
|S
|254.088
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|11
|
+0.279
1'22.161
|0.084
|S
|253.828
|6
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|11
|
+0.306
1'22.188
|0.027
|S
|253.745
|7
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|12
|
+0.463
1'22.345
|0.157
|S
|253.261
|8
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+0.518
1'22.400
|0.055
|S
|253.092
|9
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|12
|
+0.627
1'22.509
|0.109
|S
|252.757
|10
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|9
|
+0.634
1'22.516
|0.007
|S
|252.736
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|12
|
+0.635
1'22.517
|0.001
|S
|252.733
|12
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|15
|
+0.874
1'22.756
|0.239
|S
|252.003
|13
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|12
|
+0.897
1'22.779
|0.023
|S
|251.933
|14
|L. Lawson Red Bull
|30
|Red Bull
|Red Bull
|17
|
+0.939
1'22.821
|0.042
|S
|251.805
|15
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|15
|
+1.571
1'23.453
|0.632
|S
|249.898
|16
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|15
|
+1.572
1'23.454
|0.001
|S
|249.895
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - Monza, Italia - Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
1'22.612
|S
|252.442
|2
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
+0.019
1'22.631
|0.019
|S
|252.384
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|7
|
+0.047
1'22.659
|0.028
|S
|252.299
|4
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+0.050
1'22.662
|0.003
|S
|252.290
|5
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|6
|
+0.115
1'22.727
|0.065
|S
|252.091
|6
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|5
|
+0.146
1'22.758
|0.031
|S
|251.997
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|5
|
+0.167
1'22.779
|0.021
|M
|251.933
|8
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
+0.235
1'22.847
|0.068
|S
|251.726
|9
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.290
1'22.902
|0.055
|S
|251.559
|10
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|9
|
+0.294
1'22.906
|0.004
|S
|251.547
|11
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|7
|
+0.312
1'22.924
|0.018
|S
|251.492
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|6
|
+0.334
1'22.946
|0.022
|S
|251.426
|13
|L. Lawson Red Bull
|30
|Red Bull
|Red Bull
|9
|
+0.377
1'22.989
|0.043
|S
|251.295
|14
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|6
|
+0.828
1'23.440
|0.451
|S
|249.937
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|9
|
+0.854
1'23.466
|0.026
|S
|249.859
|16
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|9
|
+1.004
1'23.616
|0.150
|S
|249.411
|17
|Y. Tsunoda Racing Bulls
|22
|RB
|Red Bull
|6
|
+1.143
1'23.755
|0.139
|S
|248.997
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|6
|
+1.744
1'24.356
|0.601
|S
|247.223
|19
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+1.752
1'24.364
|0.008
|S
|247.200
|20
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+1.983
1'24.595
|0.231
|S
|246.525
|21
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|6
|
+2.538
1'25.150
|0.555
|S
|244.918
|22
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+2.610
1'25.222
|0.072
|S
|244.711
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