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Fórmula 1 GP de Italia

La sorprendente parrilla de salida para el GP de Italia de F1 2026 en Monza con las penalizaciones

Esta es la parrilla de salida para el Gran Premio de Italia que se disputa en Monza con los pilotos sancionados.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

También lee:

La parrilla de salida para el GP de Italia de F1 2026

1

 Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 George Russell
(Mercedes)

3

 Oscar Piastri
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Charles Leclerc
(Ferrari)

5

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Max Verstappen
(Red Bull)

7

 

 Franco Colapinto
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 

 Lando Norris
(McLaren)

 

9

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

11

 Oliver Bearman
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Nico Hülkenberg
(Audi)

13

 Carlos Sainz
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Esteban Ocon
(Haas)

15

Japan Yuki Tsunoda
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

 Valtteri Bottas
(Cadillac)

 

17

 Sergio Pérez
(Cadillac)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Fernando Alonso
(Aston Martin)

19

 Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Kimi Antonelli
(Mercedes)
21

New Zealand Liam Lawson
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 Alexander Albon
(Williams)

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de Italia de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 7° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Italia después de llegar hasta la Q3, donde fue octavo pero gana un lugar por la sanción a Antonelli.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Italia de F1 2026?

Sergio Pérez arrancará desde la 17° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Italia. El mexicano marcó un mejor tiempo personal de 1m25s592 y quedó eliminado en la Q1 en la 20° posición, pero avanza tres puestos por las sanciones de Antonelli, Lawson y Albon. 

Fórmula 1 - Monza, Italia - Q3

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 18

1'21.786

S 254.992
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 17

+0.060

1'21.846

0.060 S 254.805
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 18

+0.180

1'21.966

0.120 S 254.432
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+0.218

1'22.004

0.038 S 254.314
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.225

1'22.011

0.007 S 254.292
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 17

+0.284

1'22.070

0.059 S 254.109
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 18

+0.307

1'22.093

0.023 S 254.038
8 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 18

+0.434

1'22.220

0.127 S 253.646
9 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 19

+0.470

1'22.256

0.036 S 253.535
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 18

+0.500

1'22.286

0.030 S 253.442
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - Monza, Italia - Q2

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 11

1'21.882

S 254.693
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 13

+0.135

1'22.017

0.135 S 254.274
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 13

+0.185

1'22.067

0.050 S 254.119
4 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+0.195

1'22.077

0.010 S 254.088
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 11

+0.279

1'22.161

0.084 S 253.828
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 11

+0.306

1'22.188

0.027 S 253.745
7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 12

+0.463

1'22.345

0.157 S 253.261
8 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+0.518

1'22.400

0.055 S 253.092
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 12

+0.627

1'22.509

0.109 S 252.757
10 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.634

1'22.516

0.007 S 252.736
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+0.635

1'22.517

0.001 S 252.733
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 15

+0.874

1'22.756

0.239 S 252.003
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+0.897

1'22.779

0.023 S 251.933
14 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 17

+0.939

1'22.821

0.042 S 251.805
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 15

+1.571

1'23.453

0.632 S 249.898
16 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 15

+1.572

1'23.454

0.001 S 249.895
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - Monza, Italia - Q1

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

1'22.612

S 252.442
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 3

+0.019

1'22.631

0.019 S 252.384
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 7

+0.047

1'22.659

0.028 S 252.299
4 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+0.050

1'22.662

0.003 S 252.290
5 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+0.115

1'22.727

0.065 S 252.091
6 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 5

+0.146

1'22.758

0.031 S 251.997
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 5

+0.167

1'22.779

0.021 M 251.933
8 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 3

+0.235

1'22.847

0.068 S 251.726
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.290

1'22.902

0.055 S 251.559
10 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 9

+0.294

1'22.906

0.004 S 251.547
11 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 7

+0.312

1'22.924

0.018 S 251.492
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+0.334

1'22.946

0.022 S 251.426
13 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 9

+0.377

1'22.989

0.043 S 251.295
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+0.828

1'23.440

0.451 S 249.937
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 9

+0.854

1'23.466

0.026 S 249.859
16 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 9

+1.004

1'23.616

0.150 S 249.411
17 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 6

+1.143

1'23.755

0.139 S 248.997
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+1.744

1'24.356

0.601 S 247.223
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 9

+1.752

1'24.364

0.008 S 247.200
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+1.983

1'24.595

0.231 S 246.525
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 6

+2.538

1'25.150

0.555 S 244.918
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 9

+2.610

1'25.222

0.072 S 244.711
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