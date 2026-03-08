La salvada de Franco Colapinto para evitar lo que habría sido un fuerte choque con el Racing Bulls de Liam Lawson generó elogios para el piloto argentino.

Lawson tuvo una salida lenta desde la octava posición en la parrilla y Colapinto, quien partía 16°, se encontró con su coche prácticamente detenido cuando él ya había alcanzado una velocidad considerable.

Muy rápido de reflejos y con un gran control del Alpine, Colapinto giró hacia la derecha y pasó por un hueco que parecía imposible entre Lawson y el muro de pits.

"Vi las imágenes. En realidad no lo vi en el momento. (Franco) habló por la radio y dijo algo que no pude entender muy bien", comenzó Nielsen al repasar lo sucedido cuando fue preguntado por Motorsport.com.

"Así que supe que algo había pasado y luego, después de la carrera, vi la repetición y fue aterrador. Me recordó a algo que ocurrió en una carrera de F2 en Mónaco en 2023".

"Afortunadamente es un joven con buenos reflejos, por su propia seguridad y porque no tenemos suficientes piezas", comentó entre risas, antes de retomar la seriedad: "No fue agradable de ver, pero por suerte terminó saliendo bien".

En el paddock había temor de que pudiera ocurrir un incidente en la salida si algún coche no lograba poner su unidad de potencia en el punto óptimo para la largada. Lo sucedido con Lawson fue una muestra de ello, pero Nielsen le restó importancia como problema a futuro, ya que considera que los equipos lo harán mejor tras la experiencia de Australia.

"Supongo que siempre ha sido un problema. Se podría decir que ahora es peor, pero en el pasado hemos tenido gente que largaba lentamente. Diría que ahora es más frecuente".

"Me temo que esta puede ser una respuesta aburrida, pero creo que esta es la primera carrera de lo que inevitablemente será una gran curva de aprendizaje para todos nosotros".

"Así que las cosas que ahora son un problema —no sé quién fue el que se apartó en la parrilla (el Audi de Nico Hulkenberg)—, pero para ellos será una prioridad solucionarlo. Así que las cosas que ahora son un problema, estoy seguro de que los equipos se pondrán a trabajar para solucionarlas. Estoy seguro de que avanzaremos en eso", aseguró.