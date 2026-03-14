Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, consideró que Franco Colapinto "tuvo la mala fortuna de quedarse fuera de la Q3 por el margen más pequeño".

El piloto argentino tuvo una gran recuperación el sábado después de un viernes complicado en el Circuito Internacional de Shanghái y emergió como un claro contendiente a los diez primeros puestos durante la clasificación.

Colapinto terminó décimo en la primera fase de la sesión por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, y luego marcó un mejor tiempo de 1m33s357 en la Q2 que lo ubicó en la 12° posición, a solo 0s005 de la marca con la que Isack Hadjar, de Red Bull, se quedó con el último boleto a la Q3 y a 0s324 de Gasly, que fue quinto en esa instancia.

El avance de Colapinto confirmó el potencial de Alpine durante el fin de semana de la Fórmula 1 del Gran Premio de China, ya que Gasly reafirmó el buen ritmo a una vuelta mostrado el viernes al repetir su séptimo puesto final.

El equipo ahora tiene el foco puesto en mejorar de cara a la carrera larga del domingo después de que tanto Gasly como Colapinto sufrieran con clipping —cuando el sistema híbrido de la unidad de potencia se queda sin energía eléctrica antes de terminar la recta— y con graining en los neumáticos.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

"Comenzamos el fin de semana en una forma mucho mejor que la que tuvimos en Melbourne y, como se puede ver con todos los equipos, estamos aprendiendo sobre estos nuevos autos y las nuevas regulaciones a un ritmo muy rápido", dijo Nielsen.

"Pierre desafortunadamente no pudo capitalizar su fuerte clasificación sprint en la carrera, con tanto Pierre como Franco señalando que estaban luchando con clipping y graining. Así que, para el Gran Premio de mañana, sabemos que todavía hay trabajo por hacer para asegurarnos de ser más competitivos con alta carga de combustible", agregó.

"Esperábamos que algunos de nuestros rivales cerraran la brecha hoy, así que que Pierre haya replicado su rendimiento con un sólido séptimo lugar en la clasificación es muy positivo".

Nielsen también destacó el trabajo y la dedicación de Colapinto para revertir un fin de semana que había comenzado complicado el viernes en Shanghái.

"Franco también dio un paso positivo de la sprint a la clasificación y tuvo la mala fortuna de quedarse fuera de la Q3 por el margen más pequeño. Ha estado dedicando horas y trabajando duro con los ingenieros y aprendiendo de Pierre, lo cual es fantástico de ver".

"Sabiendo cómo se desarrolló la carrera sprint, sabemos que hay trabajo por hacer durante la noche para ponernos en posición de tener una oportunidad de sumar más puntos mañana", concluyó.

Fotos del Gran Premio de China de F1 - Sábado