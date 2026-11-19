Fórmula 1 Las Vegas GP

Alpine anuncia la salida de Paul Aron y elige a Frederik Vesti como reserva para el cierre de 2026

Alpine anunció la salida de Paul Aron antes del GP de Las Vegas; el equipo de Colapinto y Gasly tendrá a Frederik Vesti como reserva.

Luis Ramírez

Publicado: 19 nov 2026, 23:22

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Paul Aron, Alpine

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

La escudería Alpine anunció este jueves, a unos minutos de iniciar la primera práctica libre, la desvinculación de Paul Aron como piloto de reserva, poniendo fin de común acuerdo a una etapa de dos años dentro de la estructura de Enstone con el objetivo de permitir que el joven estonio explore otras oportunidades.

A través de un comunicado oficial emitido en la antesala del Gran Premio de Las Vegas, la escudería donde militan Franco Colapinto y Pierre Gasly agradeció el trabajo realizado por el piloto en sus trabajos de simulación y desarrollo.

"Alpine F1 y Paul Aron han acordado mutuamente liberar a Paul de sus funciones como piloto de reserva y de sus obligaciones con el equipo para permitirle buscar otras oportunidades en las carreras", informó la escudería.

Asimismo, la formación anglo-francesa destacó la dedicación mostrada por Aron desde su incorporación al programa hace dos campañas: "El equipo extiende su más sincero agradecimiento y aprecio a Paul por sus esfuerzos como piloto de reserva durante los últimos dos años y le desea lo mejor para su futuro".

Paul Aron, Alpine

Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

En caso de que el equipo necesite un piloto de reserva para las últimas tres carreras de la temporada—Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi— podrán echar mano de un protegido de Mercedes. Desde el 2026, Alpine usa la unidad de potencia de la firma alemana.

"Para las carreras restantes de la temporada 2026, el equipo cuenta con un acuerdo de opción compartida con Mercedes para disponer de los servicios de conducción de Frederik Vesti, en caso de que sea necesario recurrir a él para desempeñar el rol de piloto de reserva", concluyó el comunicado.

Aron hizo las prácticas libres 1 con Alpine en el GP de Italia, México y Abu Dhabi el año pasado, mientras que en el 2026 realizó el mismo papel en Hungría e Italia, pero además tuvo las sesiones en Barcelona y Austria, pero con la escudería Audi.

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