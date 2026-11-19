Fórmula 1 Las Vegas GP

Gasly revela cómo el límite presupuestario frenó a Alpine en 2026 y es optimista para 2027

El piloto francés revela que Alpine sabe desde hace tiempo qué debe cambiar en el coche, pero que no pudo hacerlo este año debido al límite presupuestario de la Fórmula 1.

Federico Faturos Ronald Vording

Publicado: 19 nov 2026, 13:02

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Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Alpine apostó todo el año pasado a dar un gran salto en la temporada 2026 ante el cambio reglamentario de la Fórmula 1 y, en gran medida, lo consiguió: pasó de terminar último en el campeonato de constructores en 2025 a ser un contendiente habitual por el liderazgo de la zona media en la actual temporada.

Sin embargo, la escudería de Enstone se quedó corta y ha perdido terreno a medida que avanzó 2026, en particular frente a Racing Bulls, con quien mantuvo una cerrada pelea por el quinto puesto en el campeonato, pero respecto del cual la brecha se amplió en las últimas carreras hasta unos casi insalvables 45 puntos, cuando quedan tres grandes premios por delante.

Como la mayoría de los equipos, Alpine ya tiene nuevamente la mira puesta en el coche de 2027, lo que permitió tanto a Franco Colapinto como a Pierre Gasly realizar las primeras pruebas en el simulador con vistas al nuevo monoplaza.

El piloto argentino dijo el miércoles, en la previa del Gran Premio de Las Vegas, que el coche del año que viene "va en la dirección que estábamos buscando", algo en lo que coincidió su compañero de equipo.

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"Todavía no probé el paquete completo en el simulador, pero vi bastantes cosas del túnel de viento y en la fábrica. Obviamente, estoy satisfecho con los avances que estoy viendo y creo que todo lo que estamos haciendo tiene sentido y es muy positivo. Pero, al mismo tiempo, es como todos los inviernos: no tienes idea de lo que están encontrando los demás", respondió Gasly ante una pregunta de Motorsport.com.

"Creo que lo que me deja contento es que estamos concentrados en lo que podemos controlar y, en cuanto a lo que podemos controlar, estoy satisfecho con los avances que vi. ¿Será suficiente? Te lo diré en la primera carrera del año que viene, pero definitivamente va a ser una mejora respecto de donde estamos ahora".

Gasly reveló que Alpine tiene claro desde hace tiempo qué debe mejorar del coche de este año, pero que el límite de gastos de la Fórmula 1 le impidió al equipo introducir esos cambios durante la temporada. De cara a 2027, el foco está puesto en realizar modificaciones a nivel mecánico en la suspensión y también en introducir cambios aerodinámicos.

"Hay algunas cosas que, con el límite presupuestario, ya conoces con meses de anticipación, pero el propio límite presupuestario te impide hacerlas de inmediato", comentó Gasly.

"Así que hay un par de cosas que queríamos cambiar antes y que, lamentablemente, no pudimos modificar por estas razones económicas".

Mientras el equipo trabaja en Enstone en el monoplaza del año que viene, Gasly quiere aprovechar las últimas tres carreras de la temporada 2026 para terminar el año de buena manera, especialmente después de una racha en la que el equipo sumó apenas un punto en los últimos seis grandes premios.

"Creo que esa es la clave. Siendo realistas, va a ser muy difícil (alcanzar a Racing Bulls) y sería un error concentrarse únicamente en eso en este momento. Creo que, tanto personalmente como con el equipo, simplemente queremos afrontar las cosas carrera a carrera. Sacar el máximo provecho de cada fin de semana, algo que últimamente ha sido un poco complicado por razones muy diferentes en cada ocasión".

"Objetivamente, VCARB (Racing Bulls) ha desarrollado un paquete realmente bueno en general a lo largo de la temporada, creo que más consistente que el nuestro. Creo que depende de nosotros terminar el año de manera sólida con el auto actual e intentar obtener todos los aprendizajes posibles que nos ayuden de cara al año que viene. Ese es el principal objetivo", concluyó.

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