Análisis

Fórmula 1 Las Vegas GP

Por qué el calentamiento de los neumáticos será la clave este año en el GP de Las Vegas de F1

Las bajas temperaturas y las curvas de baja energía siempre plantean obstáculos para calentar los neumáticos en Las Vegas, pero mantener la temperatura de las gomas será aún más difícil en 2026

Jake Boxall-Legge

Edited: 19 nov 2026, 13:48

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Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

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Para un piloto de Fórmula 1, el trazado de Las Vegas no es un circuito especialmente desafiante: largas zonas de aceleración se ven interrumpidas por curvas de radio corto en su mayoría independientes, una combinación en la que la mayoría de los pilotos probablemente podrían marcar vueltas competitivas casi dormidos.

El desafío está en dos frentes: la tendencia a los bloqueos bajo frenada al límite (particularmente cuando se depende de la unidad de potencia para entregar buena parte de esa capacidad de frenado en el eje trasero) y la naturaleza de bajo agarre de Las Vegas. En este último caso, la propia superficie de la pista contribuye a ello, y esto se ve agravado además por las bajas condiciones ambientales asociadas a correr de noche.

Es difícil hacer que los neumáticos entren en temperatura en Las Vegas. Sin luz solar, las temperaturas de la pista caen rápidamente y empiezan a igualar las temperaturas ambiente previstas de alrededor de 10-15C, y la falta de curvas de alta carga significa que los neumáticos rara vez generan calor a través de la histéresis del caucho (la expansión y contracción de las cadenas poliméricas bajo carga).

Esto significa que los equipos buscan que la carga aerodinámica haga parte del trabajo al aplastar el neumático bajo tracción y al mantener estable la parte trasera en una curva. El problema aquí es que, con la longitud de las zonas de aceleración alrededor de la pista -particularmente a lo largo del Strip-, la resistencia asociada a una carga extra es un golpe importante para la velocidad punta.

Cuando también se considera que los neumáticos se enfrían en esas zonas de aceleración, resulta muy difícil para el piloto mantener esa temperatura del neumático. Es entonces cuando empieza a aparecer el primer problema de los bloqueos, ya que la fuerza de frenado alcanza un nivel que el agarre del neumático no puede igualar.

¿Cómo supera esto un piloto en Las Vegas? En resumen, es una cuestión de tiempo, paciencia y de someter al neumático a una "vuelta de preparación" adicional para desarrollar esa temperatura.

El sector intermedio del circuito, entre la salida de la curva 5 y la salida de la curva 12, será clave. Como las curvas 6, 10 y 11 son de alta velocidad (aunque las dos últimas apenas pueden considerarse curvas), generarán cargas laterales sobre los neumáticos como consecuencia de la inclinación de la carrocería y los movimientos de rotación del monoplaza al tomar las curvas.

Ahí es donde esa histéresis entra en práctica: si estiras y sueltas una banda elástica unas cuantas veces, sentirás que empieza a acumularse calor a medida que la energía elástica se disipa. La carga cíclica de los neumáticos ayuda a generar calor tanto a través de la carcasa como de la superficie del neumático. Como se mencionó, los neumáticos pierden parte del calor en la recta posterior siguiente, por lo que existe una inclinación natural a zigzaguear en la recta en un esfuerzo por preservarlo.

Al hablar del impacto de la delicada experiencia de calentamiento de los neumáticos en Las Vegas, Alex Albon también señaló que la gama actual de neumáticos Pirelli hará que esto sea aún más difícil. Uno de los temas comunes del año ha sido que, incluso con los compuestos más blandos, los neumáticos de especificación 2026 han tenido una construcción más dura en comparación con temporadas recientes.

Alexander Albon, Williams

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Va a ser un verdadero equilibrio este fin de semana porque básicamente tenemos neumáticos que, en general, son un poco demasiado duros este año", explicó Albon. "Esta pista siempre es difícil para hacer funcionar los neumáticos. Las vueltas de preparación van a ser un factor a considerar y, además de eso, la forma en que estás limitado en la recuperación de energía de manera bastante agresiva en las vueltas de enfriamiento.

"Hacer que todo funcione y tener la batería en el lugar correcto para empezar tus vueltas va a ser algo en lo que creo que todos los equipos van a trabajar desde el inicio mismo del fin de semana.

"Tienes razón en que predominantemente nos ha costado más hacer funcionar los neumáticos. Pero al mismo tiempo, esta pista es un poco más un terreno parejo porque es difícil para todos. Así que, a veces, simplemente puedes estar del lado correcto.

"No sé si recuerdas 2023, éramos realmente buenos haciendo funcionar los neumáticos. Creo que Logan y yo estábamos arriba."

De hecho, Albon y su entonces compañero de equipo Logan Sargeant colocaron sus coches en sexto y séptimo lugar durante la clasificación del Gran Premio inaugural de Las Vegas, ambos ganando una posición cuando Carlos Sainz recibió una penalización de 10 puestos por cambio de motor. La clasificación favorecerá a cualquier equipo que históricamente haya logrado activar sus neumáticos este año; esta es un área en la que Ferrari, por ejemplo, generalmente ha tendido a sufrir a lo largo de 2026.

La otra dificultad al equilibrar el calentamiento de los neumáticos con una superficie de bajo agarre es que, en esas curvas de baja velocidad, el coche tenderá a deslizar; esto probablemente será más evidente en la primera curva, cuando la parte trasera no logre morder y se vaya al aumentar el ángulo de deslizamiento.

Con el deslizamiento continuo, esto probablemente derivará en graining, ya que la superficie del neumático empieza a formar granos al rozar contra la superficie de la pista.

"Hay un equilibrio. Lo llamamos acomodación. La acomodación es diferente a la temperatura de la superficie. Nos gusta decir que masajeamos el neumático, hacemos que el neumático, los flancos, entren en temperatura", añadió Albon.

Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes

Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Cuando tienes menos carga aerodinámica, es más difícil lograr que los neumáticos se asienten, digámoslo así. Pero, por otro lado, a veces es más fácil llevar las temperaturas de superficie a la ventana correcta porque estás deslizando un poco más, y si la pista está fría, por ejemplo, en realidad puedes hacer que los neumáticos entren en temperatura más rápido.

"Hay un equilibrio en todo eso. En términos generales, quieres que los neumáticos estén lo más acomodados posible y que las temperaturas de superficie sean lo más bajas posible. No siempre es así, pero esta pista es única en ese sentido."

A la dificultad de este año para mantener las temperaturas de los neumáticos en la ventana correcta se suma la incorporación de la aerodinámica activa; los coches descargan gran parte de su carga aerodinámica en línea recta, lo que es bueno para la velocidad en recta, pero no tanto para mantener carga en el neumático.

George Russell explicó que esto aumentará el nivel de enfriamiento de los neumáticos en las rectas, particularmente con tres sectores de modo recta en comparación con las dos zonas de DRS más cortas utilizadas anteriormente.

"Va a ser mucho más difícil", dijo Russell. "Y uno de los desafíos adicionales esta vez en Vegas es tener el SM [modo recta]. Así que cuando recorres todas las rectas y las alas están abiertas, hay mucha menos carga aerodinámica pasando por los neumáticos.

"Así que es doblemente difícil mantener la temperatura en los neumáticos. Cuando vas por esa recta trasera durante 25 segundos, con cientos de kilos menos de carga aerodinámica que la que teníamos en los coches el año pasado, probablemente incluso miles de kilos menos con el SM abierto, en comparación con cuando el DRS está cerrado. Va a ser un desafío."

Información adicional de Ronald Vording y Filip Cleeren.

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