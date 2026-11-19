Fórmula 1 Las Vegas GP

Checo Pérez estrena casco especial para el GP de Las Vegas de la F1 2026

Sergio Pérez usará una pieza especial durante el fin de semana en el Strip, mientras que los uniformes de los dos pilotos mantendrán el efecto traslucido.

Luis Ramírez

Publicado: 19 nov 2026, 22:56

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El piloto mexicano Sergio Pérez usará un casco con decoración especial este fin de semana durante la carrera del Gran Premio de Las Vegas, el cual buscará aprovechare la iluminación artificial en el Strip, con un diseño pocas veces visto en el mexicano.

El casco de Checo Pérez tendrá en su mayoría la tonalidad negra, pero con destellos de colores vívidos que tendrán una mayor presencia durante la clasificación y la carrera, todo esto con un fuerte contraste con el uniforme de Cadillac, el cual también es especial para esta competencia.

¿Cómo es la decoración especial de Cadillac para el Gran Premio de Las Vegas 2026?

Con motivo de su última carrera en casa dentro de su temporada debut en la Fórmula 1, Cadillac presentó una decoración especial y única que lucirá el MAC-26 durante todo el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas 2026.

La propuesta estética conserva la gama de colores habitual de la escudería estadounidense, pero incorpora un llamativo efecto translúcido sobre la carrocería diseñado para ofrecer una "mirada bajo la superficie" del monoplaza. De acuerdo con el propio equipo, este concepto visual funciona como "un tributo al ingenio, la innovación y los incontables esfuerzos invisibles que han dado vida a nuestra temporada debut" en la máxima categoría del automovilismo.

Este mismo diseño se usará en los uniformes de los pilotos, tanto de Sergio Pérez como de Valtteri Bottas.

Con este diseño conmemorativo, Cadillac se suma a otras escuderías de la parrilla como Williams y Aston Martin, que también apostaron por decoraciones especiales para iluminar el circuito callejero del Strip de Las Vegas en una de las citas más mediáticas del calendario.

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