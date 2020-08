AlphaTauri: "Se deberían poder comprar más piezas a rivales"

La opinión del austriaco choca con el estado de ánimo reinante en el paddock tras el caso Racing Point, con la FIA habiendo confirmado que quiere asegurarse de que los equipos cumplan plenamente con el requisito de diseñar sus propias piezas listadas.

Tost cree que se debería permitir a su equipo aprovechar aún más su relación con el equipo hermano Red Bull Racing, ya que ambas escuderías comparten recursos a través de la instalación de diseño Red Bull Technology.

"La opinión personal de mi lado es que los equipos deberían poder comprar mucho más de otro equipo", dijo el responsable de AlphaTauri. "¿Por qué? Porque para mí esta filosofía de que cada equipo debe ser un constructor es anticuada".

"Sé que todos los puristas de la F1 dicen: 'Ah, debemos ser un constructor. Cada equipo debe diseñar todo en casa'. La pregunta es, y sabes que los ingenieros dicen eso, pero ¿cómo se financia todo?"

"Debido a que llegamos a un nivel tan alto en el aspecto técnico, los equipos top tienen una infraestructura fantástica. Si alguien quiere entrar en la F1, incluso los equipos que están en la F1, si quieren ponerse al día, esto es muy difícil, y casi imposible".

"Y se gastan millones. Y yo sólo pregunto, ¿para qué? Estoy preguntando, ¿por qué cada equipo tiene que tener su propio túnel de viento, tiene que tener su propio CFD, tiene que tener 500-600 empleados? Bien, ahora viene el tope de costos. Pero sin embargo, en mi opinión seguimos gastando demasiado dinero, especialmente ahora en estas difíciles circunstancias económicas".

"Pero las reglas son como son. Personalmente, todavía pienso en los días en que llegamos a la F1 con Toro Rosso y recibíamos el año del año anterior de Red Bull Technology y podíamos correr con un tercio del dinero."

Tost también cuestionó el plan de la FIA para frenar la copia de monoplazas a través de fotografías u otras técnicas de "ingeniería inversa".

"No se puede prohibir que los equipos hagan fotos de los otros coches", dijo. "Esto también es tan antiguo como la propia F1. La pregunta es, volviendo ahora a estos ductos de freno especiales, por supuesto que no se pueden hacer fotos desde el interior, de todas las pequeñas partes de los ductos de freno, en la pista".

"Eso significa que tenemos que conseguir que estas partes hagan las fotos y esta es ahora la cuestión de si esto es legal o no, si se violan los derechos de propiedad intelectual o no. Pero esto no debo decidirlo yo. Creo que esta es la pregunta que el Tribunal Internacional de Apelaciones tendrá que responder".