Aston Martin y la esperanza de luchar por algo con la versión B en Hungría

El Gran Premio de Bélgica trajo otra decepción más para Aston Martin en una temporada que ya ha sido miserable para el equipo de Formula 1. Lance Stroll no logró ver la bandera a cuadros tras sufrir un fallo de embrague y el bicampeón Fernando Alonso terminó último: humillado, a dos vueltas, e incapaz de desafiar siquiera a Valtteri Bottas en el flamante equipo oficial de Cadillac.

El domingo por la noche, el jefe de Aston Martin en pista, Mike Krack, celebró su habitual rueda de prensa con los medios después de la carrera. El ambiente era apagado, como tantas veces este año. Sin embargo, también había una sensación de optimismo, ya que el equipo está a punto de estrenar sus primeras grandes mejoras del año: un coche de especificación B que presenta una revisión aerodinámica y del chasis antes de una unidad de potencia Honda actualizada, prevista para después del parón veraniego de la F1.

"Tendremos que ver. Para nosotros, [lo] más importante es que volvamos a competir", dijo el ingeniero luxemburgués, porque hace tiempo que Aston Martin no compite realmente contra rivales de verdad. Stroll ha tenido una temporada sin puntos hasta ahora este año, y Alonso sumó por poco un punto por el 10º puesto en Mónaco después de que se aplicaran una serie de penalizaciones.

"No hemos [estado compitiendo] en los últimos eventos”, añadió Krack. “Fue muy difícil seguir el ritmo de la zona media. Y sea lo que sea lo que vaya a traer, creo que competir es lo más importante para todos".

Ese optimismo se basa en el amplio paquete de mejoras desarrollado bajo la dirección del genio técnico Adrian Newey, que debe debutar en el Gran Premio de Hungría de este fin de semana. Los rumores del paddock sugieren que los cambios podrían valer hasta dos segundos por vuelta. Sin embargo, la brecha es tan grande que, incluso si esa estimación resulta exacta, Alonso aún habría clasificado penúltimo en Spa, exactamente donde acabó con el chasis saliente.

Describir el paquete de Aston Martin para Hungría simplemente como una "mejora" puede en realidad quedarse corto respecto a la magnitud de los cambios. El equipo británico tuvo que presentar un chasis revisado para otra prueba de choque de la FIA debido al alcance generalizado de sus cambios.

Preguntado sobre si eso significaba que se habían construido monocascos completamente nuevos, Krack respondió: "Sí, creo que es bastante extenso. Las cosas principales son obviamente la aerodinámica y el peso. Y para lograr eso, tienes que hacer muchas cosas. Y se ha logrado todo lo que queríamos".

Añadió: "El periodo que tuvimos ahora sin mejoras durante mucho tiempo ya terminó. Así que pinta bien para el futuro. Y todos estamos deseando ir a Budapest y ver qué tenemos".

Mike Krack cree que el equipo finalmente podrá competir este fin de semana. Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Será un fin de semana crucial en más de un sentido: para el propietario del equipo, Lawrence Stroll, que está desesperado por confirmar que reunir un equipo de alto perfil alrededor de Newey no fue un costoso error de cálculo, y para el propio Newey, cuya reputación será juzgada inevitablemente por el rendimiento de este paquete.

Finalmente, será clave para Alonso, que pronto cumplirá 45 años y deberá decidir en algún momento cuánto tiempo más quiere someterse a la Formula 1.

Una relación que ha mejorado notablemente en las últimas semanas es la de Aston Martin y su socio motorista Honda. Tras el desastroso inicio de la temporada, Aston Martin expresó públicamente su frustración por la falta de competitividad del equipo, dirigiendo gran parte de las críticas a su nuevo socio.

Pero ahora, sin embargo, parece haber una creciente toma de conciencia de que no se puede culpar a Honda de todo. Tampoco hay mucho que ganar destrozando la alianza en los medios. Al fin y al cabo, la historia de Honda en la Formula 1 demuestra que, aunque el éxito a veces ha tardado más de lo esperado, casi siempre ha llegado al final.