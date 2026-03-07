Albon "sorprendido" de superar a Colapinto en la clasificación de Australia

Williams fue uno de los equipos que más apostó al cambio reglamentario de la Fórmula 1 al detener muy temprano el desarrollo de su coche del año pasado para centrarse en el de 2026.

Sin embargo, la escudería de Grove ha tenido problemas en el proceso, lo que la llevó a ausentarse del shakedown de Barcelona en enero pasado y a presentarse en las pruebas de pretemporada en Bahréin con sobrepeso en su coche.

A eso se sumó un fin de semana difícil en el Gran Premio de Australia en cuanto a fiabilidad, ya que Carlos Sainz tuvo problemas a comienzos de la segunda práctica y, desde entonces, prácticamente no estuvo en pista ni en la FP3 ni en la clasificación.

Alex Albon fue entonces el encargado de liderar el ataque de Williams y alcanzó el 15° lugar en la sesión de clasificación, un resultado que admitió que no esperaba al dejar atrás al Alpine de Franco Colapinto.

"Creo que como sesión de clasificación estoy contento. Pienso que posiblemente fue lo mejor que podíamos hacer. Me sorprende que hayamos podido superar a uno de los Alpine en la clasificación", dijo Albon ante los medios en Melbourne, entre ellos Motorsport.com.

"No sé si Franco tuvo algún problema. Sabemos dónde está el tiempo de vuelta (que nos falta). Creo que si estuviéramos donde deberíamos en términos de peso, estaríamos en la pelea".

Alexander Albon, Williams Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Williams se encuentra trabajando a toda máquina para intentar sacarle kilos al monoplaza, algo en lo que Albon espera que el equipo pueda avanzar a medida que avance la temporada.

"Es lo que es. Hay un plan, y no es por falta de intentarlo. Claramente tenemos una situación de mejoras fuerte y agresiva en marcha, por decirlo de alguna manera. Y sabemos que cuanto antes podamos quitar algo de peso y poner el coche a dieta, mejor estaremos", dijo.

De todos modos, el piloto anglo-tailandés señaló que el sobrepeso del monoplaza no es el único desafío que enfrenta Williams para ser competitivo, ya que aún deben comprender cómo ser veloces con los nuevos monoplazas de la F1.

"No es todo peso. Definitivamente también hay mucho de balance ahí. Creo que hay un par de limitaciones en el coche. De alguna manera se contraponen entre sí, buscando extremos muy grandes en el balance. No es lo mismo que en años anteriores. Algunas cosas sí, otras no".

"Y honestamente, mejoras un área y empeoras la otra. Al final de la clasificación terminamos más o menos con una configuración parecida a la de la primera práctica, volviendo un poco a lo básico. Y así es como está el coche. Es complicado de manejar. Supongo que obviamente está el peso, pero también hay tiempo de vuelta en todo lo demás", concluyó.