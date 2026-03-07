Después de que Mercedes superara a sus rivales de Fórmula 1 por ocho décimas en la clasificación del Gran Premio de Australia, Lewis Hamilton expresó su preocupación por la ventaja del motor del constructor alemán.

George Russell fue dominante el sábado en Melbourne, liderando los tres segmentos de la clasificación mientras la diferencia de Mercedes respecto a la competencia aumentaba a lo largo de la sesión.

Russell terminó llevándose la pole por 0.293s sobre su compañero de equipo Kimi Antonelli; su rival más cercano de otro equipo, Isack Hadjar, de Red Bull, quedó a 0.785s.

Ferrari estuvo aún más lejos, con Charles Leclerc a 0.809s de Russell en cuarto lugar, mientras que Hamilton, séptimo, quedó a 0.960s del ritmo.

Consultado sobre la nueva y aparentemente imparable supremacía de Mercedes, un desconcertado Hamilton dijo: "No lo entiendo exactamente. No mostraron que pudieran aumentar la potencia en las pruebas y ahora tienen esta potencia extra de algún lado y necesitamos entender qué es. Espero que no sea esta cosa de la relación de compresión, ojalá sea simplemente potencia pura y nosotros tengamos que hacer un mejor trabajo".

El británico se refiere a la relación de compresión del motor de combustión interna, que se ha reducido a 16:1 para 2026, pero Mercedes encontró un vacío reglamentario con su relación expandiéndose más allá en condiciones de calor, mientras que la prueba de conformidad de la FIA se realiza en condiciones frías y estáticas.

"Si es la relación de compresión [la que está creando esta diferencia de rendimiento] entonces estaré decepcionado de que la FIA haya permitido que sea así", añadió Hamilton. "No está de acuerdo con el reglamento, y voy a presionar a mi equipo para que haga lo mismo para que podamos conseguir más potencia".

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Sin embargo, la FIA ha dictaminado que la relación de compresión será controlada tanto en condiciones frías como calientes a partir del 1 de junio. Pero Hamilton se muestra escéptico y sugiere que eso llega demasiado tarde.

"Si tienen unos meses con eso, entonces la temporada está terminada —bueno, no terminada— pero siete carreras, unos meses, pierdes muchos puntos estando un segundo detrás en clasificación", dijo el piloto de Ferrari, aunque los siete grandes premios previstos podrían reducirse a cinco, ya que la guerra en Irán en curso pone en riesgo las carreras de Bahréin y Arabia Saudita.

En lo que respecta a su propio rendimiento, Hamilton se mostró decepcionado de terminar séptimo en Q2 y Q3 después de haber sido tercero en Q1, a solo tres décimas de Russell.

"Ha sido un gran fin de semana hasta básicamente la Q2, y el coche se sentía bien, estaba muy contento con el coche y con todo", comentó el siete veces campeón del mundo, antes de referirse a una vuelta de Q2 —en la que fue el más rápido en el primer sector antes de abortarla— como un punto de inflexión: "Luego llegamos a la Q2 y básicamente perdimos potencia, así que terminamos teniendo que volver a boxes.

"Con el neumático medio (en la Q1) nos veíamos sólidos, y luego cuando salimos de nuevo terminamos detrás de más gente, perdiendo más temperatura en los neumáticos, y entonces quedamos desincronizados y simplemente no conseguimos buenas vueltas allí".

