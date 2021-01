La primera etapa del Dakar 2021, al detalle

La primera etapa real del Dakar 2021 –aunque el tiempo registrado en el Prólogo de este sábado cuenta para la clasificación general– llevará a los finalmente 286 vehículos que pasaron las modificaciones de Yeda a Bisha en dirección sureste.

Los 499 participantes de esta 43ª edición del Dakar tendrán una primera prueba de fuego con 677 kilómetros (277 cronometrados). La primera moto, Ricky Brabec, saldrá a las 6:35 CET a la especial, y el primer coche, Nasser Al Attiyah, lo hará a las 8:40.

Desde el inicio de la especial hasta el kilómetro 70, las pistas rápidas y sinuosas de arena entre cañones montañosos y ríos serán protagonistas. Después, en los siguientes 20 km, las pistas se estrecharán entre montañas y con algunas zonas de piedras.

Del km 90 al 120, las piedras cobrarán protagonismo y ASO ya ha alertado a los pilotos en el briefing previo a la etapa de que tengan especial cuidado con los pinchazos.

Las cruces de pistas (con muchos saltos de peligro 2) y los sectores de navegación complicados dentro de grandes plateaus acompañarán a los pilotos del km 120 al 170. Y, a partir de ahí y hasta el final, se alternarán pistas rápidas principales y sinuosas entre ríos secos y valles arenosos con cambios de ritmos constantes.

David Castera, director del Dakar, explica así a Motorsport.com cómo ha planteado el recorrido este año: "La filosofía es la misma del año pasado, pero siempre es difícil saber dónde está el nivel de dificultad. Aquí siempre es complicado porque hay michos caminos que se entrecruzan. Como no podemos ponerlos todos en el roadbook, hemos optado este año por poner más CAPs [rumbo expresado en grados, de 0 a 359] que sirvan de referencia. Es complicado porque llegas a un cruce que no está en la nota y tienes que pensar y analizar qué te dice el rumbo. El que no se fija, lo va a tener complicado".

"El año pasado se perdieron más en la primera semana y creo que este año tenemos un mejor equilibrio en la navegación entre las 12 etapas. Si tuviera que definir este Dakar diría equilibrio, dificultad hasta el final y con un poco de todo dentro de cada etapa: dunas, arena, piedras, zonas lentas, zonas rápidas".