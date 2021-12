Peterhansel: "Si yo no soy primero, mi piloto favorito es Sainz"

Yeda.- El piloto de Échenoz-la-Méline comenzará este sábado su 33ª participación en el Dakar. Por delante, un nuevo desafío: hacerlo al volante de un coche electrificado como es el nuevo Audi RS Q e-tron. A sus 56 años, Stéphane Peterhansel se enfrentará al que será su último gran reto.

Después de sumar su 14ª victoria hace 12 meses, Monsieur Dakar se apuntó al proyecto eléctrico de Audi junto a Carlos Sainz y Mattias Ekstrom. A menos de un día para tomar la salida, nos sentamos con él en Yeda para que nos cuente cómo llega a la cita.

Pregunta: Es el comienzo de un gran proyecto, ¿cómo afronta este reto?

Respuesta: En un gran desafío. Hacer 2000 kilómetros con una unidad de potencia eléctrica no es fácil. Además, intentamos ganar. No solo es un gran desafío para nosotros, también para el equipo. El proyecto empezó el año pasado. Hacer un proyecto así es súper complicado. Hay muchos parámetros en el Dakar. Me siento muy orgulloso de ser parte de este proyecto, una gran marca como Audi. Cuando empiezas este proyecto el objetivo tiene que ser ganar. Pero estamos un poco nerviosos antes de empezar.

P: Carlos Sainz comentaba que las regulación han perjudicado a su coche, ¿está de acuerdo con él?

R: Es muy pronto para decir nada. Lo primero de todo, tenemos que trabajar. Es el primer coche, es un poco pesado. El objetivo es llegar al peso [mínimo] de la FIA. Creo que es posible hacerlo más ligero. Cuando estemos en el peso correcto, veremos si podemos pelear con los demás. Estoy de acuerdo con Carlos. Es un proyecto más complicado que el del resto. Si no tienes algo de ayuda de la FIA, ¿por qué gastar tanto dinero en tener este hándicap? Por esto entiendo a Carlos. La FIA normalmente tiene que ayudar a este tipo de proyectos, pero ahora no estoy seguro de que esté haciéndolo.

P: Es el ganador del último Dakar, ¿cree que puede repetir victoria este año?

R: Siempre empiezas con el objetivo de ganar. Probablemente este año será complicado. No sabemos. Como he dicho en los últimos meses, si acabamos en el top 5 será un buen resultado. Si con un coche normal es complicado hacer un buen resultado, con un coche y una tecnología completamente nueva es incluso más complicado.

P: Lo ha ganado todo, ¿dónde encuentra la motivación para seguir siendo rápido año tras año?

R: Toda mi vida he sido piloto de motos y coches. Me encanta la competición, la adrenalina de la velocidad, de ser rápido, es lo que me gusta. Me encantan la naturaleza y los paisajes. El Dakar es una mezcla de velocidad y los paisajes más bonitos. Hemos sido afortunados de hacerlo en África, en Sudamérica y ahora en Arabia Saudí. En China, en Mongolia, he visitado los desiertos más bonitos del mundo, por eso es fácil para mí mantener la motivación. Hago lo que me gusta.

P: ¿Qué significaría ganar su 15º Dakar?

R: 15, si es posible, sería enorme. He ganado en todas partes. Ganar con una nueva tecnología sería el logro del final de mi carrera. Estoy motivado e intentaré hacerlo lo mejor posible.

P: Ha compartido equipo con Carlos Sainz a lo largo de los últimos años, ¿cómo es su relación?

R: Estamos muy cerca. Compartimos toda la información para trabajar mejor para el equipo. Por supuesto, somos competidores, no somos jóvenes. Carlos y yo intentaremos hacer nuestro máximo. Si Carlos lo hace este año mejor que yo, tengo una gran respeto por él, estaré contento por él. Si yo no soy primero, mi piloto favorito es Carlos. Si hago un mal trabajo, estoy muy contento cuando Carlos está delante. Tenemos un gran espíritu. Desde hace siete años o no sé cuántos, en Peugeot, en MINI, ahora con Audi, es un placer estar en el mismo equipo que Carlos.

P: ¿Se plantea correr otras cosas fuera del Dakar?

R: Aún soy un apasionado de las motos. Hago algunas carreras solo por placer, para acabar. Las motos son más complicadas. Me encanta y es los que me apasiona.

#200 Team Audi Sport Audi: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger 1 / 20 Foto de: Red Bull Content Pool #200 Team Audi Sport Audi: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger 2 / 20 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz 3 / 20 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 4 / 20 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 5 / 20 Foto de: Red Bull Content Pool #224 Team Audi Sport Audi: Mattias Ekstrom 6 / 20 Foto de: Red Bull Content Pool #224 Team Audi Sport Audi: Mattias Ekstrom 7 / 20 Foto de: Red Bull Content Pool Team Audi Sport 8 / 20 Foto de: Red Bull Content Pool Team Audi Sport area 9 / 20 Foto de: Red Bull Content Pool #200 Team Audi Sport Audi: Stéphane Peterhansel 10 / 20 Foto de: Red Bull Content Pool #200 Team Audi Sport Audi: Stéphane Peterhansel, #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz 11 / 20 Foto de: Red Bull Content Pool #200 Team Audi Sport Audi: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger 12 / 20 Foto de: Red Bull Content Pool #200 Team Audi Sport Audi: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger, #224 Team Audi Sport Audi: Mattias Ekstrom, Emil Bergkvist 13 / 20 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 14 / 20 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 15 / 20 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 16 / 20 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 17 / 20 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 18 / 20 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 19 / 20 Foto de: Red Bull Content Pool #200 Team Audi Sport Audi: Stéphane Peterhansel 20 / 20 Foto de: Red Bull Content Pool