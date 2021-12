Sainz cree que los ajustes en las reglas "penalizaron" a Audi

Yeda.- Carlos Sainz afronta el Dakar 2022, su decimoquinto, con el nuevo desafío que supone hacerlo al volante de un coche electrificado como es el nuevo Audi RS Q e-tron.

Y antes de salir a pista, con la mentalidad ganadora de siempre, en Motorsport.com España hemos tenido la oportunidad de charlar con él en Yeda (Arabia Saudí), entre verificaciones y los últimos ajustes a la puesta a punto del coche.

Pregunta: Carlos, hace unas semanas, nos comentabas que estabas ante el mayor reto de tu carrera. Hoy aquí, ya en Arabia, ¿lo sigues pensando o todavía lo ves más difícil?

Respuesta: Lo sigo pensando. Todo el trabajo que hemos hecho en este periodo de tiempo, que no ha sido mucho por cierto, eso era parte del reto. En un periodo de tiempo tan corto, preparar un coche del Dakar con esta complejidad no es fácil. El reto ha sido muy grande para los ingenieros, para los mecánicos y por supuesto también para todos los pilotos.

P: ¿Son buenas las sensaciones entonces?

R: La sensación de haber dado el máximo sí la tengo.

P: ¿Cómo va tu adaptación a este nuevo coche?

R: Estoy cómodo con el coche, lo que no podemos obviar es que al final una reglamentación que iba a primar estas motorizaciones híbridas-eléctricas, al final se ha quedado en que tenemos igual o menos potencia y más peso. Eso lo vamos a ver rápidamente y desgraciadamente ha penalizado mucho el proyecto. Habrá que ver como está el BoP (Balance of Performance), pero de momento no soy muy optimista.

P: ¿Qué tal la fiabilidad del nuevo coche?

R: Lo que iban a ser unos coches con algo más de potencia que los demás, con algo más de recorrido de suspensiones… Al final, ni más recorrido de suspensiones ni más potencia. Quizá menos, por la forma que tienen de medirla y con 150 kilos más. Lo que parecía que iba a ser muy desequilibrante para este tipo de coches, al final es al contrario. Y una inversión de este calibre, con nuevas tecnologías y demás, salir con estas circunstancias no es lo mejor.

P: Si hubieras tenido algo más de tiempo para trabajar en el coche, ¿a qué lo hubieras dedicado?

R: En ese sentido estoy a gusto, estoy contento. Siempre te quedas con alguna duda de algo que probar, pero más o menos a nivel de set-up estoy contento. Lógicamente, con más tiempo, probablemente el equipo hubiese podido trabajar algo más en el tema del peso. Pero en este primer año es muy difícil.

P: ¿Cómo ves a los rivales?

R: No hemos competido, ahora mismo no sé quién va a estar delante, quién va a estar luchando por ganar la carrera. Es lo que tiene este año, los tres equipos que vamos a luchar por la victoria veremos en el prólogo. Será el primer punto de contacto y comparación.

No hemos hecho ni un solo tramo cronometrado con este coche. Nunca nos hemos enfrentado a Toyota ni a Bahrain. Ni ellos tampoco a nosotros, por lo tanto hay una gran, gran incógnita a diferencia de otras carreras. Y es algo que destacaría, que los tres equipos principales del Dakar van a debutar en la propia carrera, sin saber exactamente dónde está cada uno. Y eso lo hace muy interesante.

En nuestro caso, hay muchas incógnitas como para ser muy prudente. Y la prudencia, ante un coche tan complejo como este, nos indica que va a ser un año más de intentar acabarlo y recuperar toda la información posible de cara a futuras ediciones. Pero soñar es gratis y hasta que no avance la carrera no vamos a saber cómo estamos o si tenemos problemas.

P: ¿Qué sueño te queda por cumplir en las carreras?

R: Cada año voy renovando sueños. Es lo que en el fondo te da la motivación para seguir. Y cuando este proyecto se puso encima de la mesa fue lo suficientemente ilusionante como para intentar estar en él. Y para mí, que ya soy un veterano, que Audi contara conmigo me hizo mucha ilusión. Y hoy por hoy mi sueño es hacer este de este coche un coche ganador, como he tratado de hacer en otras ocasiones, con MINI, Peugeot y Volkswagen.

P: ¿Qué supondría ganar el cuarto Dakar con la cuarta marca?

R: Estaría bonito…

P: ¿Hay posibilidades de ganar?

R: Siempre tienes deseos. Y nuestro deseo es ganar este primer año, pero no somos tan ilusos como para saber que estamos ante un proyecto realmente complejo. Este año necesitamos ser más realistas, esperar a comenzar la carrera, ver donde estamos. Y al final del día, estar contento de estar aquí con este proyecto tan complejo y el poco tiempo en el que se ha desarrollado. Cuando has dado el máximo, como ha hecho todo el equipo, solo puedes estar feliz y seguir pensando en hacer un buen trabajo.

P: Este año habéis compartido equipo en la Extreme E, ¿le has dado algún consejo a Laia Sanz?

R: Por supuesto, he tratado de ayudar por todos los medios, pero ella es una esponja, lo aprende todo y es un placer trabajar con ella. La evolución que ha tenido en el año ha sido fantástica y estoy seguro de que este Dakar lo va a a hacer muy bien y sorprender a todos.

P: ¿Qué implica la nueva tecnología electrificada?

R: Implica tener una mente abierta para aprender cosas nuevas, entender esta nueva tecnología. Implica cosas como tener que estudiar distintas situaciones, para solucionar los problemas en caso de tenerlos. E implica trabajar con una tecnología que es hacia donde va el futuro de la automoción y la competición.

P: ¿Cómo ves el Dakar en Arabia Saudí?

R: Arabia Saudí tiene los ingredientes para poder celebrar un Dakar con el espíritu adecuado, con las condiciones, el tipo de terreno y de pistas adecuado. Pero es cierto que hemos vivido en Sudamérica carreras muy interesantes, con una acogida tremenda por parte de la gente. Ha sido una etapa interesante y bonita del Dakar. Ahora, las circunstancias han querido que viniéramos aquí y es un lugar ideal para celebrar el Dakar en el presente y el futuro.

