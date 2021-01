Cornejo: "Ya estamos peleando por la punta"

El equipo oficial Honda disfrutó de un 1-2 en la Etapa 5 de competencia en Arabia Saudita con la victoria de Kevin Benavides y el segundo puesto de Nacho Cornejo, en una muy buena jornada para Latinoamérica en las motos.

El piloto chileno logró meterse en el grupo líder de la prueba especial a base de buen ritmo y una acertada navegación para completar el tramo cronometrado a un minuto de Benavides.

"Fue una etapa hoy muy larga, muy dura, con un poco de todo: dunas, piedras, trialeras, zonas rápidas, navegación muy complicada", comenzó Cornejo su descripción del jueves.

"Al inicio había una zona complicada donde todos se perdieron y yo la encontré bien y gané mucho tiempo ahí temprano en la etapa. A los seis que largaban delante de mí ya les vi en el km 40 y en el 70-80 abrí pista. He abierto 320 km hoy, muy bien a muy buen ritmo".

"Pude acabar segundo en la etapa. No era lo que habíamos planeado en la estrategia, pero bueno… muchos cometieron errores y tuve que aprovechar esa oportunidad. Ya estamos peleando por la punta y espero seguir con etapas sólidas para seguir peleando ahí", finalizó.

Cornejo, quien en el Dakar pasado terminó cuarto luego de ganar dos etapas, había iniciado noveno hoy en la general y su segundo puesto en la Etapa 5 le permitió trepar hasta el tercer puesto.

Quintanilla: "Todavía hay un largo camino por recorrer"

Pablo Quintanilla, en tanto, fue décimo en la prueba especial de este jueves perdiendo 12m15s respecto de Benavides, un resultado que lo deja 11° en la clasificación general de la carrera.

El representante chileno, segundo en el Dakar 2020, equivocó el camino en un momento y debió esforzarse para recuperar el tiempo perdido. De todas formas, mantiene intactas sus ilusiones en la competencia.

"Bueno, hoy ha resultado ser una etapa muy dura. Al principio, en una gran meseta, elegí tomar una pista unos 200 metros antes de lo que debería haber hecho. Significó que viajé unos cinco kilómetros en la dirección equivocada. Cuando me di cuenta, traté de cortar para volver a donde debería estar, pero era demasiado pedregoso, así que tuve que viajar todo el camino de vuelta. Obviamente, perdí mucho tiempo allí", explicó.

"Sabía que tenía que empujar mucho desde allí hasta el final de la etapa, así que me esforcé al máximo y me las arreglé para recuperar algo de tiempo con los chicos de delante. Al final, no es tan malo como sabemos que todavía hay un largo camino por recorrer. Estoy justo fuera del top 10, pero sólo 15 minutos más o menos detrás del líder y eso puede cambiar en una sola etapa", finalizó Quintanilla.