Loeb, con planes listos para el Dakar 2021

El nueve veces campeón del mundo de rallies arrancará en las próximas semanas un nuevo proyecto dakariano, después de su tercer puesto en 2019 en su cuarta participación en el rally más duro del mundo.

Loeb, que en el Rally de Turquía disputó su última cita programada en el WRC 2020 tras la cancelación de varias de las pruebas previstas, será el compañero de Nani Roma en el nuevo proyecto de Prodrive –el Bahrain Raid Xtreme Team–, según ha podido saber Motorsport.com.

El francés se pondrá a los mandos del BRX T1 durante el mes de octubre, en los primeros test en condiciones reales que el equipo británico realizará en Oriente Medio. Antes, esta misma semana, Roma y el equipo de ingenieros de Prodrive están realizando el bautismo del prototipo 4x4 en Gran Bretaña.

Como no podía ser de otra manera, Loeb contará con su inseparable Daniel Elena a la derecha, con quien ha ganado sus nueve mundiales de rallies y con quien ha competido en todas las ediciones del Dakar en las que ha participado. El anuncio será oficial en las próximas semanas.

Según fuentes de Motorsport.com, el piloto francés estuvo negociando a principios de verano con Toyota Gazoo Racing para ponerse a los mandos de una de las Hilux oficiales del equipo, pero ambas partes no consiguieron llegar a un acuerdo que se adecuase a sus intereses. El proyecto con la marca japonesa habría podido abrir un hueco también en el WRC a tiempo parcial para Loeb, pero no llegó a buen puerto.

"Tengo proyectos que ya no son un secreto para nadie: ganar el Dakar y seguir haciendo lo que siempre he querido hacer, correr y compartir mi pasión con los que quiero y con vosotros. ¡Así que es probable que todavía oigáis hablar de mí!", deslizó Loeb durante el Rally de Turquía.

"No creo que el WRC sea un campeonato en el que puedas correr hasta los 50. Es algo en lo que tienes que estar involucrado al 100% y ahora no estoy haciendo el campeonato entero, ni muchos test, así que es difícil pretender volver a luchar por el mundial. No sé si seguiré en el WRC el año que viene, pero miro más a un futuro a largo plazo, quizá volver al Dakar... veremos", había dicho el pasado abril en una entrevista con Red Bull Motorsports.

Loeb debutó en 2106 con el equipo oficial Peugeot y llegó a luchar por la victoria hasta el final con Stephane Peterhansel en la edición 2017, logrando su mejor resultado en la general: 2º. En 2019 corrió con un Peugeot 3008 DKR gestionado por el equipo privado PH Sport, tras la salida de la marca francesa de la competición.

En aquella edición acabó tercero, por detrás de Nasser Al Attiyah y Nani Roma, después de una intensa polémica con la organización por varias notas del roadbook desde las primeras etapas.

El futuro de Loeb en el WRC es incierto, ya que su programa parcial 2020 con Hyundai ha concluido y todavía no tiene claro si seguirá en 2021 y con qué marca lo hará. De momento, regresará a las arenas del desierto y debutará en Arabia Saudita el próximo enero.