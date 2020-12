El Dakar 2021, con mayor presencia de mujeres

La 43ª edición del Dakar contará con 13 mujeres inscritas en el rally –una más que hace un año–, que se enfrentarán a los complicados terrenos Saudita es y a los 7646 kilómetros (4767 cronometrados) que David Castera y su equipo ha preparado en los últimos meses a pesar de la COVID-19.

No obstante, otras cuatro guerreras se les sumarán en la categoría paralela de coches clásicos, una de las principales novedades de esta segunda edición en Arabia Saudita. Aunque no completarán el mismo recorrido, ni en las mismas condiciones, su presencia eleva a 17 el número de mujeres presentes en el país árabe, igualando a las que tomaron la salida en Lima en enero de 2019 (récord de mujeres inscritas desde que la prueba salió de África (2009)).

Frente al 2,39% de participantes mujeres en 2018, el 3,2% de 2019 y el 2,10% de la primera edición en Arabia Saudita, de los 509 pilotos y copilotos que tomarán la salida el próximo 3 de enero en Yeda, un 2,55% serán mujeres (un 3,04% si contamos a los de la categoría Classic).

En esta ocasión, las francesas y las españolas son mayoría, con cuatro cada país.

En la categoría de motos, tras las cinco valientes de hace un año, tomarán la salida –si pasan las verificaciones administrativas y técnicas de los días 1 y 2 de enero– cuatro (un 3,74% del total de participantes sobre dos ruedas).

Una vez más, Laia Sanz (GASGAS) capitaneará el contingente femenino y será la referencia de todas ellas en su 11ª participación consecutiva en el rally más duro del mundo. La catalana llega bajo mínimos tras padecer la enfermedad de Lyme desde el pasado verano, pero buscará seguir con su pleno de ediciones en meta.

Sara García repetirá en Original by Motul (sin asistencia), después de ser la primera mujer europea en terminar el Dakar en esta categoría en 2020.

"Para mí volver este año al Dakar es bastante importante porque ha sido un año muy difícil, está claro que para todos, pero para nosotros conseguir el presupuesto ha sido titánico. La verdad es que voy muy motivada, he podido entrenar muy bien, prepararme físicamente muy bien con la gente de Powering Offroad, es el año que más horas he conseguido sumar encima de la moto y he disfrutado muchísimo. Ser una de las 13 mujeres, como estoy en mi redil de Original by Motul no me entero mucho, pero siempre es positivo que haya más compañeras, aunque me gustaría ver a alguna en esta categoría también. Seguro que dentro de poco alguna loca se anima", asegura la piloto zamorana, que lucirá el #98 a su espalda.

Además, las francesas Audrey Rossat y Sara Jugla debutarán en el Dakar.

En quad, solo la boliviana Suany Martínez (que abandonó en sus dos presencias en 2017 y 2018) intentará que a la tercera, vaya la vencida.

"En los dos últimos años no pude estar en el Dakar y pensaba que en 2021 tampoco podría hacerlo por la pandemia y la situación política de mi país. A comienzos de noviembre decidí participar y pude embarcar mi Can Am Renegade casi a último momento. En este 2020 no pudimos competir, es decir que solo he realizado entrenamientos. Iré con cautela hasta encontrar mi ritmo. En mi primer Dakar no pude llegar por un fallo mecánico, en el segundo por accidente… esta vez la tercera será la vencida", asegura.

En coches, habrá dos mujeres (un 1,49% de 134 inscritos en 67 vehículos): la sudafricana Taye Perry, que irá de copiloto en el buggy Century CR6 #339 –tras acabar 77º en el Dakar 2020 en motos, siendo la primera sudafricana junto a Kristen Landmann en acabar el rally– y la española Mónica Plaza, que repite junto a su padre, Manolo.

En SSV, habrá tres debutantes: la habitual del offroad estadounidense Kristen Matlock, con un Polaris RZR, y las copilotos francesas Aurélie Sifferlen, en un Can-Am Maverick X de BTR, y Axelle Roux-Decima, en unCan-AmX3 de Margallan.

En los vehículos ligeros T3, Cristina Gutiérrez, que debuta en la categoría con un Overdrive OT3 del Red Bull Junior Team, y la pareja Camelia Liparoti-Annett Fischer completarán la presencia femenina.

En la prueba Classic, la española María Helena Tarruell Tibau es una de las cuatro participantes, copilotando un Toyota HDJ 80 pilotado por Pere Barrios.

"Soy la sobrina de Rafael Tibau. Es un sueño cumplido poder estar en un Dakar con él, ya que siempre lo veía tomar la salida por televisión. Tengo experiencia en pruebas de regularidad de circuito y para adaptarme a esta categoría he realizado varios cursos y entrenamientos en Masia Pelarda. Con Pere somos amigos. Nos conocemos hace tiempo. Pere quiso correrlo en 1997 pero al final no pudo", asegura.

"Pere compró este vehículo Toyota y hemos trabajado con la gente de TH Trucks en la preparación. Los objetivos que tengo para esta carrera son tres: llegar al día de descanso, llegar a la etapa 12 y que este sea el primer Dakar de muchos, siguiendo la estela de mi tío Rafa. Quiero vivir la experiencia y aprender".

Junto a ella estarán la francesa Julie Verdaguer, copiloto del buggy Sunhill de 1982/1983 #213 y la pareja Amy Lerner (EE UU)-Sara Carmen Boassaert (Bélgica) en un Porsche 911 como aquel en el que René Metge ganó el Dakar de 1984.

Las guerreras del Dakar 2021, en imágenes

Cristina Gutiérrez, Red Bull Off Road Junior Team 1 / 12 Foto de: Overdrive Racing #339 Taye Perry, Century Racing 2 / 12 Foto de: A.S.O. #44 Laia Sanz, GASGAS Rally team 3 / 12 Foto de: GasGas Factory Racing #349 Mónica Plaza, Sodicars 4 / 12 Foto de: Javier Guijarro #98 Sara García, Yamaha 5 / 12 Foto de: A.S.O. #100 Audrey Rossat 6 / 12 #102 Sara Jugla, KTM 7 / 12 #177 Suany Martínez, Can-Am 8 / 12 Foto de: A.S.O. #391 Annett Fischer, Camelia Liparoti, X-raid Yamaha Racing Rally Supported Team 9 / 12 Foto de: X-raid #409 Kristen Matlock, Polaris 10 / 12 #436 Aurélie Sifferlen, Can-Am 11 / 12 #439 Axelle Roux-Decima, Can-Am 12 / 12

