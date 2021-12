Castera: "Se levantan una mañana y quieren ir al Dakar"

El tercer Dakar que se disputará íntegramente en Arabia Saudí arrancará el próximo 1 de enero en Yeda. Allí se presentarán los 1065 competidores inscritos, una participación que crece con respecto a un año antes. En total habrá 578 vehículos en la carrera, un número que en parte se ha visto favorecido por auge de la categoría de clásicos, que contará con 146.

63 nacionalidades diferentes estarán representadas entre carrera y asistencia, siendo Francia (196), España (81) y Países Bajos (67) los países más numerosos. Sin embargo, todas estas cifras podrían ser incluso más altas.

Los organizadores del Dakar, ASO, tuvieron que rechazar algunas peticiones al comprobar en los rallies previos que no contaban aún con el nivel necesario para disputar la prueba, invitándoles a prepararse adecuadamente para futuras ediciones. Esto creó malestar entre algunos pilotos.

"El top de nacionalidades es el mismo de siempre: Francia, España y Holanda", explicó Castera en una entrevista con un reducido número de medios entre los que se encontraba Motorsport.com. "ASO propone siempre un nivel alto, la gente sabe lo que va a encontrar. La gente, después de un año y medio en casa por la COVID se olvida de todo y se va a su deporte, quiere hacer el Dakar. Ha habido un efecto COVID".

"Yo pensé en un efecto negativo. Hicimos una selección fuerte, y en moto hemos hecho una selección más dura. Los italianos no están contentos porque se quedaron más fuera. Estoy feliz de lo que hicimos. Todos quieren hacer lo más grande, como ir al Everest. Se levantan una mañana y quieren ir al Dakar, y los pasos hay que hacerlos bien. En Marruecos y Andalucía vimos que algunos no tenían el nivel. Significa que aún no están al nivel, pero tienen una año para prepararse. Yo tengo una responsabilidad en todo eso. Vamos a seguir", apuntó.

Un tema caliente la pasada edición fue el roadbook. Con la introducción del libro de ruta electrónico en formato tablet para los pilotos Élite en 2021 y su entrega justo antes de la salida de cada etapa, pilotos como Carlos Sainz criticaron el libro de ruta. En este sentido, la organización no ha tomado ninguna medida especial.

"Sainz se puso loco, no porque el roadbook fuera falso, sino porque había demasiada navegación. Estoy preparando un Dakar con tres ingredientes: velocidad del piloto, la resistencia y la navegación. La navegación es una parte importante y va a seguir este año. El tema después es que en Rally Raid es difícil decir que la navegación va a ser a un nivel de dificultad, es imposible porque lo hago yo en mayo o septiembre y ellos pasan en enero. Las pistas van a cambiar, serán más o menos visibles", comentó el expiloto francés.

"En el roadbook hemos hecho un trabajo de locos con los colores, con el equipo que ha cambiado. El roadbook es el mismo para todos. Sainz me pedía más puntos para ayudar cuando las cosas están más difíciles. Puede ser que eso lo hayamos hecho un poco, pero yo quiero la navegación y lo voy a defender porque es parte del espíritu del Dakar y lo vamos a cuidar".

Con la introducción del Dakar en los campeonatos del mundo de rally raid de la FIA y la FIM, el Rally entra en una nueva fase un su casi medio siglo de vida. Para el director de la prueba están un momento dulce.

"En el Dakar hay pilotos que llevan mucho tiempo. No sé si el mejor momento, siempre ha habido momentos fuertes, ha habido un momento clave. Estamos contentos del nivel al que estamos. Hemos reagrupado un poco toda la familia. Hemos creado un grupo fuerte con la FIM, la FIA. Estamos un momento bueno, pero lo complicado es seguir ahí", zanjó.