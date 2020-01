Alonso: "Tampoco hay que pensar que mañana es el gran día"

Haradh (Arabia Saudita).- Hasta en las etapas más complicadas, Fernando Alonso y Marc Coma siguen cumpliendo más que con creces los objetivos que tanto ellos como su equipo se habían propuesto para este Dakar. En la jornada de este martes, la más larga del rally y de 410 km cronometrados, ambos abrieron pista durante más de 300 km, después de superar al buggy de Mathieu Serradori, ganador del lunes.

La experiencia de abrir pista no es algo sencillo y Coma, responsable de ir marcando el rumbo al bicampeón del mundo de F1, se ha desenvuelto a las mil maravillas.

"No me puedo quejar. Otra vez hemos hecho una buena jornada, y he vivido una nueva experiencia abriendo pista tras pasar a Serradori rápidamente, en el kilómetro 130 o 140. A partir de ahí, lideramos el grupo de coches y fue una nueva experiencia más. Marc ha estado genial, el coche también y hemos podido tener una buena actuación que nos da la posición que más o menos queríamos para las dunas de la jornada de mañana. Con esperanzas para esa etapa", comentó el asturiano al llegar al vivac polvoriento de la petrolífera Haradh.

"Es más difícil para el copiloto, que está siempre con un extra de tensión, viendo si vas bien o no. No hay muchas huellas, gracias a Dios las motos hoy sí han salido y había alguna trazada. Ha ido todo bien, Marc tenía todo medido metro a metro, no hemos ido por ningún lado con dudas y ha sido bastante sencillo en ese aspecto. De hecho, en los primeros 130 kilómetros, con polvo y con un pinchazo, solo perdimos 8 minutos, y en los 300 restantes solo perdimos tanto, así que no nos penalizó tanto abrir".

Cuando se le preguntó por cómo había sido el pinchazo, respondió: "Los primeros 110 kilómetros más o menos eran brutales de rocas, de cañones, de trial... y cuando llegamos a la asistencia que teníamos en el kilómetro 160 estábamos todos en el equipo intercambiando ruedas. Giniel tuvo dos, yo uno, Nasser tuvo otro creo... así que otro día de pinchazos, pero a partir de ahora solo quedan dunas en teoría, solo arena, y se acabará ese problema, esperemos".

Alonso se enfrentará por segunda vez a una etapa Maratón, tras hacerlo en el Rally de Marruecos. Pero la de este miércoles y jueves promete ser otro ingrediente más del regreso a las raíces que Castera está completando en la 42ª edición del Dakar, ya que los pilotos dormirán en mitad de la nada.

"Cada vez estoy más cómodo y sabiendo cuál es el ritmo de la carrera. Y mañana y pasado también tengo muchas ganas de experimentar estas etapas durísimas de dunas que van a ser. En los test que hice en Abu Dhabi hace unas semanas ya las pude descubrir, que eran muy difíciles, con muchísimas sorpresas, y creo que serán etapas muy complicadas para todos. Y si a eso le unes que no vamos a tener asistencia y que dormiremos poco y estaremos cansados, el error puede llegar. Será muy importante estar totalmente concentrado".

Alonso espera mantenerse dentro de ese top 10 en el que se ha colado finalmente este lunes, tras los problemas que tuvieron en la segunda etapa, cuando golpearon fuertemente una zanja con la rueda delantera izquierda. Cuando se le preguntó si es el momento de atacar para ganar su primera especial en el Dakar, dejó claro que irá con los pies en la tierra.

"No sé muy bien cómo es la etapa, y el roadbook nos lo dan por la mañana, así que solo tenemos un poco las indicaciones que darán hoy en el briefing. Pero siempre que sales en terreno de dunas, si sales un poco más atrás, ayuda. Así que 9º es una posición ideal que todo el mundo querría. Han ido muy bien hasta ahora las dunas, pero tampoco voy a pensar que mañana va a ser el gran día", recalcó.

"Voy a ir con los pies en el suelo, sabiendo que, si son las dunas como el test de Abu Dhabi que hice, va a haber sorpresas, porque aquello era muy, muy duro. Yo me quedé tres o cuatro veces atascado en el test y otra vez rompí una de las suspensiones delanteras en los saltos. Y estas dunas que hemos pasado hasta ahora en carrera me han sido bastante fáciles. A ver cómo son las de mañana, va a haber que lidiar con ello y con el cansancio también. Será el día 10 del Dakar, luego el 11 después de dormir en el desierto... todo eso puede traer errores y por nuestra parte hay que tratar de evitarlos", concluyó.

La primera parte de la maratón contará con 534 km de especial (608 en total) y la segunda añadirá otros 744 (379 cronometrados). El reto será grande.

Disfruta de todas las fotos del Dakar 2020 de Fernando Alonso:

