Urrutia se luce con tres podios en Aragón

El francés Vernay pegó primero en la primera carrera el domingo por la mañana, cuando se puso en cabeza desde el tercer puesto de la parrilla, mientras que el actual campeón del WTCR, Norbert Michelisz, hizo una mala salida desde la pole position. El piloto de Hyundai bloqueó el Audi de Gilles Magnus por la izquierda, dando a Vernay (Team Mulsanne Alfa Romeo) una clara ventaja en la línea exterior en la primera curva.

Santiago Urrutia, piloto de Cyan Performance, hizo una gran salida desde la séptima ubicación para llegar a adelantar a Magnus y colocarse segundo.

"El Alfa era demasiado rápido en la recta, por lo que no fui lo suficientemente rápido para ganar", dijo el uruguayo, que está en su primera temporada en el WTCR.

El español Mikel Azcona, que terminó cuarto en la primera carrera, heredó la pole position de la parrilla invertida para la segunda carrera tras una serie de violaciones de los límites de la pista en la clasificación. El piloto de Zengo Motorsport sacó el máximo provecho de ello al conseguir una victoria de punta a punta para lo que fue el primer triunfo del equipo húngaro en cinco años y el primero en el WTCR para el nuevo León Cupra.

Yvan Muller, de Cyan, subió al segundo puesto desde el cuarto de la parrilla en su Lynk & Co, mientras que Urrutia se lució nuevamente para conseguir otro podio detrás del cuatro veces campeón del mundo de autos de turismo.

Vernay parecía haber conseguido la pole position para la tercera carrera el sábado por la tarde en la Q3 de la clasificación, pero se enfadó al ser despojado de su tiempo por violar los límites de la pista. Debió iniciar quinto, dejando a Magnus el lugar de la pole en su Comtoyou Audi.

El belga se llevó el premio al novato del año en Aragón, pero hizo una mala salida y el Lynk & Co de Bjork tomó la delantera desde el segundo lugar de la parrilla. Magnus caería a la quinta posición al final, mientras que Urrutia volvió a tener una destacada actuación.

Comenzando tercero esta vez, el uruguayo hizo contacto con Magnus en la curva 1 y, después de una intervención del coche de seguridad -para despejar la Honda de Néstor Girolami después de que el Hyundai de Luca Engstler lo chocara al final de la larga recta trasera- continuó su ataque a Magnus, pasando al Audi para obtener su tercer podio consecutivo del fin de semana.

Urrutia se acercó a Bjork y parecía más rápido que el sueco, pero optó por jugar el juego de equipo. "Quería ganar, por eso presioné tanto", dijo Urrutia, "pero Thed también iba bien y se lo merecía, así que me quedé detrás de él al final".

Gabriele Tarquini, ex campeón del WTCR, hizo un gran esfuerzo para terminar tercero, tras superar al Audi de Vernay, a Nathanael Berthon y a Magnus y subir así al último escalón del podio.

Quien tuvo un día difícil fue Yann Ehrlacher, de Cyan Racing. El líder del campeonato no logró pasar la Q1 en la sesión de clasificación, lo que lo llevó a salir desde atrás en las tres carreras. Sumó puntos con el 11° lugar en la carrera uno y el séptimo en la carrera dos, y luego luchó hasta el 12° en la última carrera con un problema en el turbo. "Perdimos a lo grande hoy", dijo. "Dejé todo pero no me ha servido de nada".

Su consuelo fue que el argentino Esteban Guerreri, de Munnich Motorsport, que empezó el fin de semana 22 puntos por debajo de Ehrlacher y tampoco brilló. Los Honda llevaban el máximo de lastre por rendimiento tras las dos victorias de Guerrieri en Eslovaquia y no fueron competitivos durante todo el fin de semana en España.

Al igual que Ehrlacher, Guerrieri no logró pasar la Q1 el sábado y apuntó a tratar de sumar algunos puntos. Sólo fue 13° en la primera carrera, pero logró ser 10° en las dos últimas carreras para limitar las ganancias de Ehrlacher.

"Todo lo que pudimos hacer fue tomar pocos riesgos en las primeras vueltas y ganar posiciones", dijo el argentino. "Empezamos el fin de semana a 22 puntos y ahora la diferencia es de 26, así que sólo he perdido cuatro puntos. No fue demasiado negativo".

El final de temporada, el 14 y 15 de noviembre, estaba previsto que sea en el circuito de Adria, en Italia. Pero las modificaciones de la pista se han retrasado a causa de la pandemia, por lo que los equipos volverán a Aragón para las tres últimas carreras.

Ehrlacher llegará con 183 puntos a la definición del campeonato, 26 unidades más que Guerrieri, mientras que Vernay y Muller suman 146. Urrutia irá con chances matemáticas luego de sus tres podios al haber alcanzado los 127 puntos y el séptimo lugar del torneo.

