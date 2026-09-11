WRC Chile: Oliver Solberg lidera sobre Evans mientras la lluvia introduce un factor inesperado

Oliver Solberg se hizo con una ventaja inicial de 2,3 segundos en el Rally Chile tras intercambiar tiempos con el líder del World Rally Championship, Elfyn Evans, mientras la lluvia de la noche anterior creaba condiciones complicadas.

El dúo de Toyota aprovechó al máximo el barro, después de haber esperado lluvia para reducir el efecto de limpieza de abrir los caminos de grava.

Solberg arrancó el rally ganando el tramo inicial por 1,4s sobre Evans, pero este último contraatacó en la pasada de 10,76 km por Nuevo Rere. Evans logró superar a Solberg por 1,8s, lo suficiente para adelantar al sueco y ponerse líder por 0,4s.

Sin embargo, Solberg, que no estaba del todo contento con su actuación por momentos, marcó un registro 2,7s más rápido que Evans en el tramo final del bucle para asumir el liderato cuando las tripulaciones se dirigían al servicio de mediodía.

"Es un nuevo día [de tramos] para todo y eso me ayuda. Me encantan estos tramos, pero las condiciones ahí fuera eran muy delicadas. Hay que tener un buen ritmo, pero sin apretar demasiado", dijo Solberg.

"Estoy contento con una mañana limpia. Estoy contento de que llegara la lluvia, porque de lo contrario Sebastien Ogier [saliendo sexto en la carretera] habría sido peligroso."

Evans calificó esta mañana de "aceptable", pero claramente agradeció que llegara la lluvia tras admitir que habría sido un "desastre" si las carreteras hubieran permanecido secas.

"[La lluvia] ha ayudado muchísimo a igualar las cosas y jugar a nuestro favor. Me alegró ver la lluvia después de tantos rallies secos. Es un comienzo aceptable. Queda mucho en este rally", dijo Evans.

Adrien Fourmaux finalizó tercero en la mañana. Photo by: Hyundai

Adrien Fourmaux, de Hyundai, fue uno de los que sintió el efecto del empeoramiento de las condiciones de barro en el tramo inicial, cediendo 11,6s ante Solberg. Un misterioso problema técnico en su i20 N Rally1 lastró al francés en el segundo tramo, mientras se mantenía tercero en la general, a 17,7s del liderato al mediodía.

"Estoy contento de estar al final del bucle, ya que tuvimos un problema técnico en el tramo anterior. Es positivo que hayamos vuelto con el mínimo tiempo perdido. Esta tarde podemos apretar. Es difícil decir [cuánto perdimos]", dijo Fourmaux.

Fourmaux fue 2,7s más rápido que su compañero de equipo Thierry Neuville, quien cerró el bucle ganando el tercer tramo para situarse por delante del nueve veces campeón del mundo Ogier por 0,5s. Neuville y Ogier habían tenido dificultades en las condiciones más embarradas de lo esperado en los tramos anteriores, al salir más atrás en el orden.

El aspirante al campeonato Sami Pajari, y ganador de los tres rallies anteriores, fue uno de los que tuvo problemas para desenvolverse en el barro. Al finlandés le faltó confianza y perdió 17,8s en el tramo inicial, pero pudo contener la pérdida de tiempo tras hacer cambios en su GR Yaris. Pajari llegó al servicio de mediodía sexto, a 23,0s del liderato.

Mientras tanto, su compañero de equipo Takamoto Katsuta se convirtió en el primer abandono del rally tras detenerse a 6,2 km del primer tramo. El piloto japonés, copilotado por el navegante suplente James Fulton, perdió la parte trasera de su coche, que luego quedó varado al lado de la carretera.

Josh McErlean superó por poco a su compañero de M-Sport-Ford, Jon Armstrong, para mantenerse séptimo, con ambos separados por 4,8s. Esapekka Lappi, de Hyundai, tuvo problemas de confianza y velocidad, terminando la mañana noveno tras sobrevivir a un roce con un talud en el segundo tramo.

Las tripulaciones repetirán el trío de tramos esta tarde.