WRC

Sebastien Ogier, señalado para un programa parcial en el WRC 2027

El futuro en el WRC del nueve veces campeón del mundo de rallies aún está por determinarse

Tom Howard

Publicado: 5 nov 2026, 15:05

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Sebastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Foto de: Toyota Racing

El programa de Sebastien Ogier en el Campeonato Mundial de Rally para 2027 aún no se ha concretado, pero Toyota espera que el nueve veces campeón del mundo dispute no más de tres rallies.

Ogier estuvo ausente en la presentación de la alineación de pilotos de Toyota para 2027 en Finlandia el martes, donde se reveló que los vigentes campeones de constructores del WRC alinearán una formación ampliada de seis coches, dividida en dos equipos distintos y dos modelos de coche el próximo año.

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El vigente campeón del mundo Elfyn Evans, Oliver Solberg y Sami Pajari pilotarán el nuevo GR Celica bajo la bandera de Toyota Racing, mientras que los campeones del mundo que regresan Ott Tanak y Kalle Rovanpera se unirán a Takamoto Katsuta para pilotar un nuevo GR Yaris para Gazoo Racing Toyota.

Toyota confirmó que el bicampeón del mundo Rovanpera disputará solo una campaña parcial, lo que en la práctica liberará asientos a lo largo de la temporada de 15 pruebas. Toyota mencionó en su comunicado de prensa de presentación que este asiento podría ser ocupado por jóvenes promesas emergentes o por el experimentado Ogier en rondas seleccionadas.

Hablando en el final de temporada en Cerdeña el mes pasado, Ogier no pudo aportar mucha claridad sobre su futuro, pero sí confirmó que estará ausente del inicio de temporada de enero en Monte Carlo por primera vez desde 2011.

“Probablemente no me verán a menudo, pero no es imposible que vuelva alguna vez”, dijo Ogier en aquel momento.

Sebastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

En declaraciones a Motorsport.com en la presentación de pilotos, el director del equipo Toyota, Jari-Matti Latvala, admitió que es probable que Ogier participe solo en dos o tres pruebas el próximo año.

“Definitivamente, Seb hará menos que en cualquier otra temporada. En realidad, aún no hemos acordado la cantidad exacta [de pruebas]. Digamos que para mí, el máximo es tres, pero probablemente dos”, dijo Latvala.

“Así que eso nos da una oportunidad, y podemos fijarnos en otros pilotos más jóvenes. A los jóvenes talentos se les puede ofrecer la oportunidad de conducir el coche de rally”.

Toyota cuenta con una variedad de talentos aspirantes como parte de su WRC Challenge Programme, que incluye al piloto que logró podios en WRC2 Yuki Yamamoto, y a las estrellas emergentes Jaspar Vaher y Takumi Matsushita, ambos previstos para participaciones en WRC2 el próximo año.

Latvala también confirmó que el equipo evaluará a pilotos del Toyota Yaris Rally2 que operen fuera del programa de desarrollo de pilotos del fabricante como posibles candidatos para ocupar el asiento de Rally1 el próximo año cuando Rovanpera y Ogier estén ausentes.

"No tiene por qué ser un piloto del programa Challenge. Pero si has estado compitiendo en Rally2 con el Yaris, entonces esa también es una oportunidad”, añadió.

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