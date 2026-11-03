WRC

Toyota explica la decisión de competir con los modelos Celica y Yaris en el WRC 2027

La marca japonesa alineará una formación ampliada de seis tripulaciones repartida entre dos equipos y dos modelos de coche en el WRC 2027

Tom Howard

Publicado: 3 nov 2026, 11:14

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

TGR Yaris 2027

Foto de: Toyota

Toyota explicó su estrategia para hacer correr dos modelos Rally1 diferentes y dividir su alineación de seis pilotos en dos equipos separados para el Campeonato Mundial de Rally 2027.

Los campeones reinantes presentaron un enfoque inusual para la próxima temporada al homologar las carrocerías del GR Celica y el GR Yaris construidas según el nuevo reglamento técnico.

Toyota ha subrayado que, debajo de las carrocerías, los dos autos son idénticos y que toda la idea nació de su presidente del World Rally Team, Akio Toyoda.

Esto hará que el campeón defensor Elfyn Evans, Oliver Solberg y Sami Pajari conduzcan el GR Celica -que no aparece en el WRC desde la década de 1990- bajo la bandera de Toyota Racing.

El GR Yaris, mientras tanto, correrá bajo el nombre Gazoo Racing y será pilotado por Takamoto Katsura, además de los campeones mundiales que regresan Ott Tanak y Kalle Rovanpera, este último con una campaña parcial.

Toyota ve el concepto de dos equipos y dos autos como una forma de promocionar múltiples productos, crear historias y mejorar la conexión con los aficionados.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

El director del equipo, Jari-Matti Latvala, dijo a Motorsport.com: "El nuevo reglamento tiene un aspecto positivo, y es que los nuevos autos con límite de costos son menos caros que la generación anterior, así que la reducción de costos te ayudará a correr más autos con el mismo presupuesto.

"Estamos pensando en el presupuesto, así que pensamos en añadir más autos porque tenemos el presupuesto para hacerlos correr. Lo segundo es que queríamos mejorar la conexión de los aficionados con los pilotos, los equipos y los autos.

"Si piensas en el Celica y su historia desde los años setenta, ochenta y noventa, y en cómo ganó tres títulos en los noventa y lo icónico que fue como modelo. Creo que para la historia de Toyota es muy importante. Creo que es una gran idea para los aficionados".

Determinar cómo dividir los equipos se logró sin la participación de las respectivas tripulaciones, según Latvala.

"En ese sentido, [elegir los equipos] fue bastante fácil porque cuando Ott ganó su campeonato, fue con un Yaris, así que va al equipo Yaris", añadió.

"Kalle había ganado dos títulos con el Yaris, así que fue a ese equipo. Queríamos poner a la nueva generación joven [Solberg y Pajari] en el auto nuevo [Celica], además del campeón actual, Elfyn, así que así fue como se hizo".

Jari-Matti Latvala

Photo by: Toyota Racing

Aunque el GR Yaris y el GR Corolla tendrán diferencias notables en sus carrocerías, el director técnico de Toyota, Tom Fowler, se aseguró de que los autos sean idénticos, incluso hasta en las cifras de resistencia aerodinámica que produce cada carrocería.

Dijo: "Esto [lograr paridad de resistencia aerodinámica entre los autos] ha sido uno de los desafíos técnicos de abordar el reglamento de esta manera.

"Tuvimos que desarrollar dos autos que fueran comparables entre sí, además de estar a un nivel superior al de la oposición.

"El número de restricciones fue mucho mayor. Este ha sido uno de los objetivos desde el principio, asegurarnos de que los dos autos sean comparables.

"Y la única área en la que son diferentes es la forma de la carrocería y, por lo tanto, la aerodinámica. Esto ha sido parte del desarrollo desde el principio, desarrollarlos paso a paso. Eso no significa que sean idénticos en sus formas físicas, porque no pueden serlo.

"Así que hay que dar los pasos necesarios para asegurar que el resultado final sea el mismo, lo que de todos modos no es diferente de un desarrollo técnico normal, porque tienes un objetivo aerodinámico que alcanzar.

"Normalmente trabajas hacia él con un modelo, pero lo que hemos hecho es trabajar hacia ese objetivo con dos modelos y permitir que haya una diferenciación física entre los dos modelos para lograr el mismo objetivo. En esencia, te hace la vida mucho más difícil".

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Kalle Rovanpera y Ott Tanak preparan su regreso al WRC mientras Toyota anuncia una nutrida alineación para 2027

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Tom Howard





Kalle Rovanpera y Ott Tanak preparan su regreso al WRC mientras Toyota anuncia una nutrida alineación para 2027



WRC



WRC 1 h



Kalle Rovanpera y Ott Tanak preparan su regreso al WRC mientras Toyota anuncia una nutrida alineación para 2027





La FIA revela un Junior WRC renovado para 2027



WRC



WRC 19 h



La FIA revela un Junior WRC renovado para 2027





Rally US revela más detalles antes del regreso del WRC en 2027



WRC



WRC 6 d



Rally US revela más detalles antes del regreso del WRC en 2027

More from

Toyota Racing





Toyota responde a los críticos que dudaban de que pudiera ganar en la competitiva era Hypercar del WEC



WEC



WEC



Barcelona



14 d



Toyota responde a los críticos que dudaban de que pudiera ganar en la competitiva era Hypercar del WEC





WEC Barcelona: Toyota logra un dominante 1-2 y es campeón de constructores



WEC



WEC



Barcelona



15 d



WEC Barcelona: Toyota logra un dominante 1-2 y es campeón de constructores





Toyota advierte que BMW tendrá ventaja en la visita del WEC a Barcelona tras un test privado



WEC



WEC



Barcelona



20 d



Toyota advierte que BMW tendrá ventaja en la visita del WEC a Barcelona tras un test privado

Últimas noticias





Toyota explica la decisión de competir con los modelos Celica y Yaris en el WRC 2027



WRC



WRC WRC 9 min



Toyota explica la decisión de competir con los modelos Celica y Yaris en el WRC 2027





Leclerc culpa a la pista de México por el incidente con Hamilton, pero Vasseur no está de acuerdo



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



1 h



Leclerc culpa a la pista de México por el incidente con Hamilton, pero Vasseur no está de acuerdo





Kalle Rovanpera y Ott Tanak preparan su regreso al WRC mientras Toyota anuncia una nutrida alineación para 2027



WRC



WRC WRC 1 h



Kalle Rovanpera y Ott Tanak preparan su regreso al WRC mientras Toyota anuncia una nutrida alineación para 2027





Alex Márquez es operado del hombro derecho y comienza la recuperación



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



1 h



Alex Márquez es operado del hombro derecho y comienza la recuperación

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete