WRC

Kalle Rovanpera y Ott Tanak preparan su regreso al WRC mientras Toyota anuncia una nutrida alineación para 2027

Toyota revela un superequipo de seis coches para el World Rally Championship 2027

Tom Howard

Publicado: 3 nov 2026, 10:15

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Kalle Rovanpera y Ott Tanak volverán al Campeonato Mundial de Rally el próximo año como parte de una alineación de seis coches de Toyota, en la que la marca contará con dos equipos y diferentes modelos de coches Rally1.

Toyota ha anunciado sus planes de dividir su esfuerzo de 2027 en dos equipos que competirán con maquinaria GR Celica y GR Yaris completamente nueva, construida bajo el nuevo reglamento técnico.

Contará con al menos tres campeones del mundo, ya que el bicampeón Rovanpera (2022-23) y el campeón de 2019 Tanak regresarán al rally de máximo nivel después de una temporada de ausencia.

El vigente campeón Elfyn Evans, por su parte, competirá bajo la bandera del equipo Toyota Racing junto a sus rivales por el título del año pasado, Oliver Solberg y Sami Pajari; la pareja terminó respectivamente segunda y tercera en la clasificación de 2026.

El trío pilotará el GR Celica Rally1 del equipo, lo que significa que ese modelo en particular regresará después de haber sido una fuerza destacada en las décadas de 1980 y 1990, ganando títulos en 1993 y 1994.

Evans dijo: "Estoy muy contento de encarar nuestra octava temporada con Toyota mientras entramos en esta nueva era. Creo que compartimos una mentalidad similar de querer siempre empujar para mejorar y lograr más, así que nuestros objetivos están muy alineados.

Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

"La atención ya se está centrando en el próximo año y en lo que vendrá con el nuevo coche. Será muy diferente de aquello a lo que estábamos acostumbrados, así que hay trabajo por delante para que todos se adapten y le saquen el máximo partido.

"Estoy deseando afrontar ese desafío y espero que podamos seguir logrando cosas buenas juntos".

El fabricante alineará su GR Yaris Rally1 bajo la denominación Gazoo Racing Toyota.

Será pilotado por Tanak y su copiloto Martin Jarveoja, quienes han estado muy involucrados en el desarrollo de los nuevos coches de Toyota trabajando como pilotos de pruebas después de dejar Hyundai a finales de 2025.

Esto supone una especie de regreso a Toyota, con la que consiguió el título de 2019 durante una etapa de dos años en el equipo. Tanak disputará una temporada completa junto al bicampeón ganador de rallies del WRC Takamoto Katsuta.

"Tenemos muy buenos recuerdos de nuestra etapa anterior aquí", dijo Tanak. "Tengo mucho respeto por la gente y por lo que han conseguido, así que ha sido agradable volver a trabajar juntos este año en un rol de desarrollo.

"He disfrutado de pasar un tiempo alejado de la competición, pero las ganas de pilotar seguían siendo fuertes, y ha sido un desafío interesante involucrarme en este nuevo proyecto.

Ott Tänak, Hyundai World Rally Team

Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

"Será un nuevo comienzo para todos y todavía hay muchas incógnitas, pero tengo ganas de volver a los tramos y empujar junto al equipo para conseguir buenos resultados".

Rovanpera y su copiloto Jonne Halttunen ocuparán el tercer asiento del GR Yaris, pero disputarán un programa parcial.

El piloto de 26 años dejó el WRC a finales de 2025 en busca de una carrera en monoplazas, hasta que una enfermedad puso esos planes en pausa. Ahora considerado apto para volver a competir, el campeón del mundo más joven de la historia ha optado por regresar al rally.

Rovanpera dijo: "Este equipo siempre se ha sentido como una familia para mí, y en cierto modo nunca sentí realmente que me hubiera ido.

"Estoy disfrutando de la oportunidad de hacer algunas cosas diferentes, pero el rally ha sido una parte enorme de mi vida y, naturalmente, empecé a echar de menos pilotar después de un tiempo.

"La principal prioridad este año pasó a ser mi salud y, una vez que estuve en condiciones de volver a conducir, el equipo me ofreció la oportunidad de probar el coche de desarrollo y desde ahí empezamos a hacer planes para la próxima temporada.

Kalle Rovanpera durante un test en la Super Fórmula de Japón

Photo by: Masahide Kamio

"Es un momento interesante para volver, y aunque los nuevos coches serán muy diferentes de los que teníamos antes, eso lo convierte en un nuevo desafío emocionante para mí.

"Lo principal será disfrutar de la conducción y de la competición, aprender sobre el coche y ver qué podemos hacer juntos".

El programa parcial de Rovanpera dará al equipo la posibilidad de incorporar a otros pilotos a su alineación durante la temporada.

Esto podría incluir apariciones seleccionadas para el nueve veces campeón del mundo Sebastien Ogier, u otros pilotos jóvenes dentro de la órbita de Toyota.

Ogier ya ha insinuado un programa parcial más reducido para 2027, revelando que estará ausente de la apertura en Monte Carlo por primera vez desde 2011.

Toyota ha confirmado que los muy valorados pilotos del WRC Challenge Programme Yuki Yamamoto, Jaspar Vaher y Takumi Matsushita estarán en acción en WRC2.

La presentación de la alineación de pilotos en la sede de Toyota en Jyvaskyla, Finlandia, siguió a una ceremonia oficial de colocación de la primera piedra celebrada el día anterior (2 de noviembre) en el emplazamiento de su nuevo centro técnico, actualmente en construcción en la cercana Majajärvi.

Mientras tanto, en los bosques de los alrededores del centro de Finlandia, el equipo está concluyendo seis días de pruebas de simulación de rally con su prototipo de 2027.

Con el proceso de homologación previsto para completarse antes de finales de este año, se darán a conocer más detalles sobre los dos coches y sus decoraciones antes de la temporada 2027.

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