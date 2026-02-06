Alpine desmiente su desaparición, pero no su retirada del WEC

El FIA WEC podría perder un nuevo fabricante al final de la temporada 2026. Según han informado varios medios de comunicación, la marca deportiva del grupo Renault estaría a punto de abandonar la disciplina a finales de año.

Sin desmentir una posible retirada del WEC, un portavozde Alpine ha confirmado, sin embargo, que las razones que se barajan actualmente en la prensa son incorrectas. Contrariamente a estas informaciones, la marca Alpine no se disolverá. "No, la marca no va a desaparecer", declaró el portavoz a Motorsport-Total.com, redacción alemana asociada a Motorsport.com.

En el verano de 2025, el antiguo director general de Renault, Luca de Meo, confirmó que Alpine tardaría unos 20 años en competir con Porsche, lo que reflejaba una estrategia claramente a largo plazo para la marca. Antes de incorporarse al grupo Renault en 2020, el italiano había creado la marca Cupra dentro del grupo Volkswagen. Esta experiencia sirvió de modelo para convertir a Alpine en una marca premium con un alto margen de beneficio para Renault.

Apasionado por el automovilismo, Luca de Meo ha sido sustituido por François Provost. Considerado durante mucho tiempo su mano derecha, su sucesor parece ahora tomar sus propias decisiones estratégicas.

Este cambio explicaría por qué una retirada del WEC parece cada vez más probable. El portavoz de Alpine calificó esta información de "rumores", un término que se utiliza con frecuencia en comunicación cuando una decisión aún no está lista para ser confirmada, pero tampoco puede ser desmentida.

¿Adiós, Alpine? Foto de: Marc Fleury

Con la anunciada jubilación de Bruno Famin, también surgen muchas preguntas sobre el futuro de las instalaciones deportivas de Renault en Viry-Châtillon. Tras la pérdida del proyecto de motores de Fórmula 1, las instalaciones pasaron a llamarse "Hypertech", pero según la información disponible, parece que están destinadas a cerrar definitivamente sus puertas.

Aunque el grupo Renault sigue siendo rentable gracias a su marca principal, registró una importante pérdida operativa en el primer semestre de 2025, como consecuencia de una depreciación de 11 000 millones de dólares relacionada con su socio en dificultades, Nissan.

Alpine es un actor histórico en las carreras de resistencia junto a su socio Signatech desde 2013. La marca ha competido durante ocho temporadas en LMP2 antes de pasar a la categoría Hypercar en 2021.

Tras dos años compitiendo con un chasis LMP1 que se benefició de una homologación excepcional, Alpine se tomó un descanso en 2023, antes de volver en 2024 con un coche de baja resistencia aerodinámica. Una posible victoria sorpresa en las 24 Horas de Le Mans se vio comprometida por problemas técnicos y por la introducción del sistema BoP de dos niveles por parte de las autoridades competentes.

Desde entonces, el Alpine A424 ha perdido la ventaja específica para la que fue diseñado y ha recibido una nueva carrocería que genera más carga aerodinámica de cara a la temporada 2026. La versión mejorada se ha probado recientemente en Portimão, donde ha recorrido 1250 kilómetros.

¿Honda para llenar el vacío ?

¿Veremos a Honda/Acura en el WEC? Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

Al mismo tiempo, varias fuentes indican que Honda podría finalmente unirse al WEC, tras años de indecisión sobre la participación del Acura ARX-06 en Europa.

Sin embargo, la información diverge : en Alemania se habla de un proyecto financiado por un equipo privado, mientras que Daily Sportscar menciona un programa oficial respaldado por el fabricante, en colaboración con Inter Europol Competition. El equipo polaco, que toma su nombre de la mayor panadería industrial de Polonia y fue fundado en 2010, se unió a la European Le Mans Series en 2016. Desde entonces, se ha consolidado como una referencia en LMP2 y LMP3.

El compromiso de Acura en la IMSA, actualmente gestionado por Meyer Shank Racing, no se vería afectado por estos cambios.

