24 Horas de Le Mans: Toyota marca el mejor tiempo en la FP2
El Toyota #7 se recupera de un trompo temprano para liderar la primera sesión nocturna de la semana de carrera de Le Mans.
Toyota superó a Ferrari con el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres para las 24 Horas de Le Mans el miércoles por la noche.
Kamui Kobayashi marcó un mejor tiempo de 3m26.096s apenas segundos después de que cayera la bandera a cuadros en el Circuit de la Sarthe para colocar al Toyota GR010 Hybrid #7 en lo más alto por más de dos décimas de segundo.
La primera sesión nocturna en Le Mans de este año comenzó de forma caótica, con los primeros 30 minutos con una actividad limitada en bandera verde.
Lo más destacado fue que el compañero de equipo de Kobayashi, Nyck de Vries, se fue por encima de los pianos en la chicana Dunlop y sufrió un trompo, dejando restos en la pista y provocando que dirección de carrera activara un full-course yellow.
El Proton Oreca #44 se detuvo en pista aproximadamente al mismo tiempo, antes de que un problema para el United Autosports LMP2 #22 provocara más dobles banderas amarillas alrededor del circuito.
En medio del drama inicial, Brendon Hartley marcó la primera vuelta por debajo de 3m30s de la sesión en el Toyota #8, antes de que el vigente campeón Robert Kubica tomara el primer puesto en el Ferrari 499P #83 de AF Corse.
El piloto de WTR Filipe Albuquerque arrebató el liderato poco después, pero el AF Corse #83 volvió al frente al final de la primera hora después de que Kubica registrara un tiempo de 3m26.316s.
#83 AF Corse Ferrari 499P: Yifei Ye, Robert Kubica, Philip Hanson
Photo by: Rainier Ehrhardt
El FCY volvió a desplegarse a falta de 30 minutos debido a un incidente en el segundo puesto de comisarios, antes de que Dries Vanthoor provocara otra interrupción cuando hizo trompear al BMW M Hybrid V8 #15 en las Esses.
El Toyota #7 permaneció en el garaje durante la mayor parte de la sesión tras la salida de pista de de Vries, pero el fabricante japonés devolvió el coche a la pista en la parte final de la FP2.
En los cinco minutos finales, Kobayashi desplazó al Ferrari #83 de la cima con un tiempo de 3m26.329s, antes de encontrar otras dos décimas en su última vuelta lanzada para distanciarse al frente.
El Ferrari #83, que no logró avanzar a la Hyperpole por la tarde, tuvo que conformarse con la segunda posición, mientras que el Cadillac #101 de WTR se mantuvo tercero, a pesar de sufrir una parada del motor cuando Albuquerque entró en el pitlane al final de su stint.
Victor Martins impulsó al Alpine A424 #36 hasta la cuarta posición, horas después de que el coche hermano #35 liderara la sesión clasificatoria inaugural.
La quinta plaza fue para el Cadillac #12, pero el coche gestionado por Jota no tuvo un día tranquilo, con Louis Deletraz reduciendo la velocidad hacia el final de la sesión por problemas técnicos.
Paul-Loup Chatin llevó al Genesis GMR-001 #19 hasta la sexta posición en los minutos finales, dejando al Toyota #8 pilotado por Sebastien Buemi séptimo en la tabla de tiempos.
Harry Tincknell terminó octavo en el Aston Martin Valkyrie #007, mientras que el top 10 lo completaron los dos BMW: Sheldon van der Linde en el M Hybrid V8 #20 lideró al coche hermano #15 de Vanthoor por poco más de tres décimas de segundo.
Los dos Ferrari oficiales terminaron 11º y 16º, con Nicklas Nielsen como el más rápido de los dos en el coche #50.
Panis, el más rápido en LMP2, BMW lidera LMGT3
El Oreca 07 #29 de Forestier by Panis marcó el ritmo en la clase LMP2, gracias a una vuelta lanzada de 3m33.645s de Louis Rousset.
El tiempo del francés lo dejó con más de un segundo de ventaja sobre el grupo perseguidor, encabezado por el Oreca #4 de CrowdStrike by APR pilotado por Laurin Heinrich.
AF Corse completó el top tres, gracias a una vuelta lanzada tardía de Matthieu Vaxiviere.
En LMGT3, Darren Leung colocó al BMW M4 GT3 #32 de WRT en lo más alto de la tabla de tiempos en la primera hora.
El británico marcó un mejor tiempo de 3m55.132s y terminó la sesión más de tres décimas por delante de Rui Andrade en el Mercedes-AMG GT3 #61 de Iron Lynx.
Richard Lietz impulsó al Porsche 911 GT3 #92 de Manthey hasta la tercera posición, dejando al McLaren 720S GT3 #10 de Marvin Kirchhofer en cuarto lugar.
EL2
|Cla
|Equipo
|#
|Pilotos
|Monoplaza
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. de Vries
|Toyota TR010 Hybrid
|26
|
3'26.096
|238.013
|2
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Yifei R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|32
|
+0.220
3'26.316
|0.220
|237.759
|3
|
Cadillac WTR HYPERCAR
|101
|R. Taylor J. Taylor F. Albuquerque
|Cadillac V-Series.R
|30
|
+0.291
3'26.387
|0.071
|237.677
|4
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|F. Makowiecki J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|30
|
+0.321
3'26.417
|0.030
|237.643
|5
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|L. Deletraz W. Stevens N. Nato
|Cadillac V-Series.R
|31
|
+0.324
3'26.420
|0.003
|237.639
|6
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|30
|
+0.756
3'26.852
|0.432
|237.143
|7
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota TR010 Hybrid
|32
|
+0.816
3'26.912
|0.060
|237.074
|8
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble R. Gunn
|Aston Martin Valkyrie
|29
|
+0.839
3'26.935
|0.023
|237.048
|9
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast S. van der Linde
|BMW M Hybrid V8
|32
|
+0.907
3'27.003
|0.068
|236.970
|10
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor
|BMW M Hybrid V8
|27
|
+1.242
3'27.338
|0.335
|236.587
|11
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco N. Nielsen M. Molina
|Ferrari 499P
|32
|
+1.256
3'27.352
|0.014
|236.571
|12
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sorensen R. Angelis
|Aston Martin Valkyrie
|31
|
+1.370
3'27.466
|0.114
|236.441
|13
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|A. Felix da Costa C. Milesi F. Habsburg
|Alpine A424
|29
|
+1.449
3'27.545
|0.079
|236.351
|14
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|S. Bourdais E. Bamber J. Aitken
|Cadillac V-Series.R
|26
|
+1.613
3'27.709
|0.164
|236.165
|15
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. di Resta S. Vandoorne N. Cassidy
|Peugeot 9X8
|30
|
+1.735
3'27.831
|0.122
|236.026
|16
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|31
|
+1.807
3'27.903
|0.072
|235.944
|17
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
|
A. Lotterer
P. Derani
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|29
|
+1.976
3'28.072
|0.169
|235.753
|18
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|31
|
+2.377
3'28.473
|0.401
|235.299
|19
|
Forestier Racing by Panis LMP2
|29
|
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
|Oreca 07 - Gibson
|29
|
+7.549
3'33.645
|5.172
|229.603
|20
|
Crowdstrike Racing by APR LMP2
|4
|
G. Kurtz
A. QuinnL. Heinrich
|Oreca 07 - Gibson
|31
|
+8.869
3'34.965
|1.320
|228.193
|21
|
AF Corse LMP2
|183
|F. Perrodo M. Vaxivière B. Barnicoat
|Oreca 07 - Gibson
|30
|
+9.669
3'35.765
|0.800
|227.347
|22
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|43
|J. Smiechowski T. Dillmann N. Yelloly
|Oreca 07 - Gibson
|26
|
+10.015
3'36.111
|0.346
|226.983
|23
|
Proton Competition LMP2
|9
|
J. Ried
K. Ohta
H. King
|Oreca 07 - Gibson
|28
|
+10.176
3'36.272
|0.161
|226.814
|24
|
IDEC SPORT LMP2
|28
|
P. Lafargue
V. RinicellaJ. Uitert
|Oreca 07 - Gibson
|28
|
+10.220
3'36.316
|0.044
|226.768
|25
|
TDS Racing LMP2
|14
|T. Lutke M. Beche K. Estre
|Oreca 07 - Gibson
|29
|
+10.261
3'36.357
|0.041
|226.725
|26
|
DUQUEINE TEAM LMP2
|30
|D. Pin J. Andlauer R. Verschoor
|Oreca 07 - Gibson
|26
|
+10.545
3'36.641
|0.284
|226.428
|27
|
CLX Motorsport LMP2
|37
|
A. Closmenil
I. Aguilera
T. Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|28
|
+10.602
3'36.698
|0.057
|226.368
|28
|
NIELSEN RACING LMP2
|24
|
D. Heinemeier Hansson
E. PearsonJ. Doohan
|Oreca 07 - Gibson
|29
|
+10.866
3'36.962
|0.264
|226.093
|29
|
United Autosports LMP2
|222
|D. Schneider B. Hanley O. Jarvis
|Oreca 07 - Gibson
|27
|
+11.161
3'37.257
|0.295
|225.786
|30
|
AO by TF LMP2
|99
|P. Hyett J. Allen D. Cameron
|Oreca 07 - Gibson
|27
|
+11.194
3'37.290
|0.033
|225.751
|31
|
Algarve Pro Racing Team LMP2
|25
|
M. JensenE. Trulli J. Hughes
|Oreca 07 - Gibson
|29
|
+11.381
3'37.477
|0.187
|225.557
|32
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|343
|B. Garg R. de Gerus N. Muller
|Oreca 07 - Gibson
|28
|
+11.416
3'37.512
|0.035
|225.521
|33
|
DKR Engineering LMP2
|3
|J. Farano S. Alvarez R. van der Zande
|Oreca 07 - Gibson
|26
|
+12.147
3'38.243
|0.731
|224.765
|34
|
RD Limited LMP2
|48
|F. Poordad T. Vautier R. Dumas
|Oreca 07 - Gibson
|30
|
+12.427
3'38.523
|0.280
|224.477
|35
|
Proton Competition LMP2
|44
|
H. Felbermayr Jr.
H. Felbermayr
L. Fluxá
|Oreca 07 - Gibson
|28
|
+12.875
3'38.971
|0.448
|224.018
|36
|
VECTOR SPORT LMP2
|26
|
R. Cullen
V. LomkoP. Fittipaldi
|Oreca 07 - Gibson
|30
|
+13.270
3'39.366
|0.395
|223.615
|37
|
United Autosports LMP2
|22
|R. Lindh G. Saucy M. Mac Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|11
|
+16.325
3'42.421
|3.055
|220.543
|38
|
TEAM WRT LMGT3
|32
|D. Leung S. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3 Evo
|27
|
+29.036
3'55.132
|12.711
|208.621
|39
|
IRON LYNX LMGT3
|61
|M. Berry R. Andrade M. Martin
|Mercedes AMG GT3
|25
|
+29.392
3'55.488
|0.356
|208.306
|40
|
The Bend Manthey LMGT3
|92
|Y. Shahin R. Pera R. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|26
|
+29.436
3'55.532
|0.044
|208.267
|41
|
Garage 59 LMGT3
|10
|
A. Au
T. FlemingM. Kirchhofer
|McLaren 720S GT3 Evo
|23
|
+29.475
3'55.571
|0.039
|208.232
|42
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3 Evo
|27
|
+29.487
3'55.583
|0.012
|208.222
|43
|
Heart of Racing Team LMGT3
|23
|
G. NewellD. Barrichello J. Adam
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|28
|
+29.633
3'55.729
|0.146
|208.093
|44
|
Manthey DK Engineering LMGT3
|91
|
J. CottinghamT. Boguslavskiy A. Guven
|Porsche 911 GT3 R
|26
|
+29.681
3'55.777
|0.048
|208.050
|45
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3 Evo
|28
|
+29.719
3'55.815
|0.038
|208.017
|46
|
IRON LYNX LMGT3
|79
|
J. ZelgerM. Cressoni L. Hodenius
|Mercedes AMG GT3
|25
|
+29.742
3'55.838
|0.023
|207.997
|47
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
|
T. Rompuy
H. DavidJ. Hawksworth
|Lexus RC F GT3
|23
|
+29.877
3'55.973
|0.135
|207.878
|48
|
TF Sport LMGT3
|33
|B. Keating J. Edgar N. Catsburg
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|27
|
+30.100
3'56.196
|0.223
|207.681
|49
|
Kessel Racing LMGT3
|57
|
T. Kimura
C. LaursenD. Serra
|Ferrari 296 GT3 Evo
|26
|
+30.229
3'56.325
|0.129
|207.568
|50
|
Racing Spirit of Leman LMGT3
|59
|
C. Mateu
M. FossardV. Hasse-Clot
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|28
|
+30.285
3'56.381
|0.056
|207.519
|51
|
Racing Team Turkey by TF LMGT3
|34
|
P. DempseyS. Yoluc C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|25
|
+30.361
3'56.457
|0.076
|207.452
|52
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James Z. Robichon M. Drudi
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|28
|
+30.391
3'56.487
|0.030
|207.426
|53
|
TEAM WRT LMGT3
|69
|
A. McIntosh
P. Thompson
D. Harper
|BMW M4 GT3 Evo
|28
|
+30.496
3'56.592
|0.105
|207.334
|54
|
RICHARD MILLE AF CORSE LMGT3
|150
|
C. Toledo
L. Wadoux
R. Agostini
|Ferrari 296 GT3 Evo
|28
|
+30.512
3'56.608
|0.016
|207.320
|55
|
Kessel Racing LMGT3
|74
|
D. BlattnerL. Patrese D. Marschall
|Ferrari 296 GT3 Evo
|28
|
+30.665
3'56.761
|0.153
|207.186
|56
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
R. UmbrarescuC. Schmid J. Lopez
|Lexus RC F GT3
|25
|
+30.670
3'56.766
|0.005
|207.181
|57
|
13 Autosport LMGT3
|13
|O. Fidani L. Kern M. Bell
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|26
|
+30.671
3'56.767
|0.001
|207.180
|58
|
Proton Competition LMGT3
|88
|S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant
|Ford Mustang GT3
|26
|
+31.312
3'57.408
|0.641
|206.621
|59
|
Proton Competition LMGT3
|77
|
E. Powell
B. Tuck
S. Priaulx
|Ford Mustang GT3
|28
|
+31.460
3'57.556
|0.148
|206.492
|60
|
TF Sport LMGT3
|2
|
J. Ibrahim
L. Nicolas Hanafin
B. Green
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|26
|
+31.758
3'57.854
|0.298
|206.234
|61
|
Team Qatar by Iron Lynx LMGT3
|62
|
A. Ali Al-KhelaifiJ. Hanses G. Alesi
|Mercedes AMG GT3
|23
|
+31.821
3'57.917
|0.063
|206.179
|62
|
Garage 59 LMGT3
|58
|
A. West
F. Gehrsitz
B. Goethe
|McLaren 720S GT3 Evo
|27
|
+32.244
3'58.340
|0.423
|205.813
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