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Crónica de entrenamientos
WEC 24 Horas de Le Mans

24 Horas de Le Mans: Toyota marca el mejor tiempo en la FP2

El Toyota #7 se recupera de un trompo temprano para liderar la primera sesión nocturna de la semana de carrera de Le Mans.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Edited:
#7 Toyota Racing Toyota TR010 Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries

Toyota superó a Ferrari con el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres para las 24 Horas de Le Mans el miércoles por la noche.

Kamui Kobayashi marcó un mejor tiempo de 3m26.096s apenas segundos después de que cayera la bandera a cuadros en el Circuit de la Sarthe para colocar al Toyota GR010 Hybrid #7 en lo más alto por más de dos décimas de segundo.

La primera sesión nocturna en Le Mans de este año comenzó de forma caótica, con los primeros 30 minutos con una actividad limitada en bandera verde.

Lo más destacado fue que el compañero de equipo de Kobayashi, Nyck de Vries, se fue por encima de los pianos en la chicana Dunlop y sufrió un trompo, dejando restos en la pista y provocando que dirección de carrera activara un full-course yellow.

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El Proton Oreca #44 se detuvo en pista aproximadamente al mismo tiempo, antes de que un problema para el United Autosports LMP2 #22 provocara más dobles banderas amarillas alrededor del circuito.

En medio del drama inicial, Brendon Hartley marcó la primera vuelta por debajo de 3m30s de la sesión en el Toyota #8, antes de que el vigente campeón Robert Kubica tomara el primer puesto en el Ferrari 499P #83 de AF Corse.

El piloto de WTR Filipe Albuquerque arrebató el liderato poco después, pero el AF Corse #83 volvió al frente al final de la primera hora después de que Kubica registrara un tiempo de 3m26.316s.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Yifei Ye, Robert Kubica, Philip Hanson

#83 AF Corse Ferrari 499P: Yifei Ye, Robert Kubica, Philip Hanson

Photo by: Rainier Ehrhardt

El FCY volvió a desplegarse a falta de 30 minutos debido a un incidente en el segundo puesto de comisarios, antes de que Dries Vanthoor provocara otra interrupción cuando hizo trompear al BMW M Hybrid V8 #15 en las Esses.

El Toyota #7 permaneció en el garaje durante la mayor parte de la sesión tras la salida de pista de de Vries, pero el fabricante japonés devolvió el coche a la pista en la parte final de la FP2.

En los cinco minutos finales, Kobayashi desplazó al Ferrari #83 de la cima con un tiempo de 3m26.329s, antes de encontrar otras dos décimas en su última vuelta lanzada para distanciarse al frente.

El Ferrari #83, que no logró avanzar a la Hyperpole por la tarde, tuvo que conformarse con la segunda posición, mientras que el Cadillac #101 de WTR se mantuvo tercero, a pesar de sufrir una parada del motor cuando Albuquerque entró en el pitlane al final de su stint.

Victor Martins impulsó al Alpine A424 #36 hasta la cuarta posición, horas después de que el coche hermano #35 liderara la sesión clasificatoria inaugural.

La quinta plaza fue para el Cadillac #12, pero el coche gestionado por Jota no tuvo un día tranquilo, con Louis Deletraz reduciendo la velocidad hacia el final de la sesión por problemas técnicos.

Paul-Loup Chatin llevó al Genesis GMR-001 #19 hasta la sexta posición en los minutos finales, dejando al Toyota #8 pilotado por Sebastien Buemi séptimo en la tabla de tiempos.

Harry Tincknell terminó octavo en el Aston Martin Valkyrie #007, mientras que el top 10 lo completaron los dos BMW: Sheldon van der Linde en el M Hybrid V8 #20 lideró al coche hermano #15 de Vanthoor por poco más de tres décimas de segundo.

Los dos Ferrari oficiales terminaron 11º y 16º, con Nicklas Nielsen como el más rápido de los dos en el coche #50.

Panis, el más rápido en LMP2, BMW lidera LMGT3

El Oreca 07 #29 de Forestier by Panis marcó el ritmo en la clase LMP2, gracias a una vuelta lanzada de 3m33.645s de Louis Rousset.

El tiempo del francés lo dejó con más de un segundo de ventaja sobre el grupo perseguidor, encabezado por el Oreca #4 de CrowdStrike by APR pilotado por Laurin Heinrich.

AF Corse completó el top tres, gracias a una vuelta lanzada tardía de Matthieu Vaxiviere.

En LMGT3, Darren Leung colocó al BMW M4 GT3 #32 de WRT en lo más alto de la tabla de tiempos en la primera hora.

El británico marcó un mejor tiempo de 3m55.132s y terminó la sesión más de tres décimas por delante de Rui Andrade en el Mercedes-AMG GT3 #61 de Iron Lynx.

Richard Lietz impulsó al Porsche 911 GT3 #92 de Manthey hasta la tercera posición, dejando al McLaren 720S GT3 #10 de Marvin Kirchhofer en cuarto lugar.

EL2

Todas las estadísticas
Cla Equipo # Pilotos Monoplaza Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota TR010 Hybrid 26

3'26.096

238.013
2
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yifei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 32

+0.220

3'26.316

0.220 237.759
3
Cadillac WTR HYPERCAR
101 United States R. Taylor United States J. Taylor Portugal F. Albuquerque Cadillac V-Series.R 30

+0.291

3'26.387

0.071 237.677
4
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 30

+0.321

3'26.417

0.030 237.643
5
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 Switzerland L. Deletraz United Kingdom W. Stevens France N. Nato Cadillac V-Series.R 31

+0.324

3'26.420

0.003 237.639
6
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 30

+0.756

3'26.852

0.432 237.143
7
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota TR010 Hybrid 32

+0.816

3'26.912

0.060 237.074
8
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie 29

+0.839

3'26.935

0.023 237.048
9
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. van der Linde BMW M Hybrid V8 32

+0.907

3'27.003

0.068 236.970
10
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 27

+1.242

3'27.338

0.335 236.587
11
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Denmark N. Nielsen Spain M. Molina Ferrari 499P 32

+1.256

3'27.352

0.014 236.571
12
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Canada R. Angelis Aston Martin Valkyrie 31

+1.370

3'27.466

0.114 236.441
13
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Felix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424 29

+1.449

3'27.545

0.079 236.351
14
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 France S. Bourdais New Zealand E. Bamber United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 26

+1.613

3'27.709

0.164 236.165
15
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8 30

+1.735

3'27.831

0.122 236.026
16
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 31

+1.807

3'27.903

0.072 235.944
17
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 29

+1.976

3'28.072

0.169 235.753
18
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 31

+2.377

3'28.473

0.401 235.299
19
Forestier Racing by Panis LMP2
29
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
Oreca 07 - Gibson 29

+7.549

3'33.645

5.172 229.603
20
Crowdstrike Racing by APR LMP2
4 United States G. Kurtz
A. Quinn
Germany L. Heinrich 		Oreca 07 - Gibson 31

+8.869

3'34.965

1.320 228.193
21
AF Corse LMP2
183 France F. Perrodo France M. Vaxivière United Kingdom B. Barnicoat Oreca 07 - Gibson 30

+9.669

3'35.765

0.800 227.347
22
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
43 Poland J. Smiechowski France T. Dillmann United Kingdom N. Yelloly Oreca 07 - Gibson 26

+10.015

3'36.111

0.346 226.983
23
Proton Competition LMP2
9 Germany J. Ried Japan K. Ohta
H. King
Oreca 07 - Gibson 28

+10.176

3'36.272

0.161 226.814
24
IDEC SPORT LMP2
28 France P. Lafargue
V. Rinicella
Netherlands J. Uitert 		Oreca 07 - Gibson 28

+10.220

3'36.316

0.044 226.768
25
TDS Racing LMP2
14 Canada T. Lutke Switzerland M. Beche France K. Estre Oreca 07 - Gibson 29

+10.261

3'36.357

0.041 226.725
26
DUQUEINE TEAM LMP2
30 France D. Pin France J. Andlauer Netherlands R. Verschoor Oreca 07 - Gibson 26

+10.545

3'36.641

0.284 226.428
27
CLX Motorsport LMP2
37
A. Closmenil
I. Aguilera
T. Jensen
Oreca 07 - Gibson 28

+10.602

3'36.698

0.057 226.368
28
NIELSEN RACING LMP2
24 Denmark D. Heinemeier Hansson
E. Pearson
Australia J. Doohan 		Oreca 07 - Gibson 29

+10.866

3'36.962

0.264 226.093
29
United Autosports LMP2
222 Brazil D. Schneider United Kingdom B. Hanley United Kingdom O. Jarvis Oreca 07 - Gibson 27

+11.161

3'37.257

0.295 225.786
30
AO by TF LMP2
99 United States P. Hyett Australia J. Allen United States D. Cameron Oreca 07 - Gibson 27

+11.194

3'37.290

0.033 225.751
31
Algarve Pro Racing Team LMP2
25
M. Jensen
Italy E. Trulli United Kingdom J. Hughes 		Oreca 07 - Gibson 29

+11.381

3'37.477

0.187 225.557
32
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
343 United States B. Garg France R. de Gerus Switzerland N. Muller Oreca 07 - Gibson 28

+11.416

3'37.512

0.035 225.521
33
DKR Engineering LMP2
3 Canada J. Farano Spain S. Alvarez Netherlands R. van der Zande Oreca 07 - Gibson 26

+12.147

3'38.243

0.731 224.765
34
RD Limited LMP2
48 United States F. Poordad France T. Vautier France R. Dumas Oreca 07 - Gibson 30

+12.427

3'38.523

0.280 224.477
35
Proton Competition LMP2
44 Austria H. Felbermayr Jr.
H. Felbermayr
L. Fluxá
Oreca 07 - Gibson 28

+12.875

3'38.971

0.448 224.018
36
VECTOR SPORT LMP2
26 Ireland R. Cullen
V. Lomko
Brazil P. Fittipaldi 		Oreca 07 - Gibson 30

+13.270

3'39.366

0.395 223.615
37
United Autosports LMP2
22 Sweden R. Lindh Switzerland G. Saucy Denmark M. Mac Jensen Oreca 07 - Gibson 11

+16.325

3'42.421

3.055 220.543
38
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 27

+29.036

3'55.132

12.711 208.621
39
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3 25

+29.392

3'55.488

0.356 208.306
40
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R 26

+29.436

3'55.532

0.044 208.267
41
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo 23

+29.475

3'55.571

0.039 208.232
42
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 27

+29.487

3'55.583

0.012 208.222
43
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 28

+29.633

3'55.729

0.146 208.093
44
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Guven 		Porsche 911 GT3 R 26

+29.681

3'55.777

0.048 208.050
45
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 28

+29.719

3'55.815

0.038 208.017
46
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3 25

+29.742

3'55.838

0.023 207.997
47
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
United Kingdom J. Hawksworth 		Lexus RC F GT3 23

+29.877

3'55.973

0.135 207.878
48
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar Netherlands N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 27

+30.100

3'56.196

0.223 207.681
49
Kessel Racing LMGT3
57
T. Kimura
C. Laursen
Brazil D. Serra 		Ferrari 296 GT3 Evo 26

+30.229

3'56.325

0.129 207.568
50
Racing Spirit of Leman LMGT3
59 France C. Mateu
M. Fossard
France V. Hasse-Clot 		Aston Martin Vantage AMR GT3 28

+30.285

3'56.381

0.056 207.519
51
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluc Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 25

+30.361

3'56.457

0.076 207.452
52
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 28

+30.391

3'56.487

0.030 207.426
53
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 28

+30.496

3'56.592

0.105 207.334
54
RICHARD MILLE AF CORSE LMGT3
150 Brazil C. Toledo France L. Wadoux
R. Agostini
Ferrari 296 GT3 Evo 28

+30.512

3'56.608

0.016 207.320
55
Kessel Racing LMGT3
74
D. Blattner
Italy L. Patrese Algeria D. Marschall 		Ferrari 296 GT3 Evo 28

+30.665

3'56.761

0.153 207.186
56
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. Lopez 		Lexus RC F GT3 25

+30.670

3'56.766

0.005 207.181
57
13 Autosport LMGT3
13 Canada O. Fidani Germany L. Kern United Kingdom M. Bell Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 26

+30.671

3'56.767

0.001 207.180
58
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3 26

+31.312

3'57.408

0.641 206.621
59
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 28

+31.460

3'57.556

0.148 206.492
60
TF Sport LMGT3
2
J. Ibrahim
L. Nicolas Hanafin
B. Green
Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 26

+31.758

3'57.854

0.298 206.234
61
Team Qatar by Iron Lynx LMGT3
62
A. Ali Al-Khelaifi
Germany J. Hanses France G. Alesi 		Mercedes AMG GT3 23

+31.821

3'57.917

0.063 206.179
62
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 27

+32.244

3'58.340

0.423 205.813
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