Alpine logra la pole provisional en Le Mans; problemas para Peugeot y el Ferrari ganador de 2025

No habrá una respuesta definitiva, pero fue la primera hora de la verdad de estas 24 Horas de Le Mans 2026. El miércoles por la noche, tuvieron lugar los entrenamientos clasificatorios para determinar los participantes en la Hyperpole, que se disputará en dos fases el jueves por la noche. El objetivo para cada categoría era conservar a los 15 más rápidos.

En la categoría Hypercar, eso significa que solo tres competidores estaban amenazados por una eliminación desde esta primera jornada. Reglamentariamente, también hay que precisar que todos los pilotos están llamados a participar en el conjunto del formato clasificatorio. En otras palabras, es obligatorio elegir a un piloto diferente para esta sesión del miércoles y luego para la Hyperpole 1 y la Hyperpole 2.

Doriane Pin destaca

Tras las tres primeras horas de entrenamientos libres, las condiciones se mantuvieron estables en el circuito de Le Mans, con un cielo todavía nublado y 19°C en el aire. La primera parte de los entrenamientos clasificatorios reunió a los competidores LMP2 y LMGT3 durante media hora, y los treinta minutos siguientes estuvieron reservados exclusivamente a los Hypercars.

En LMP2, fue Doriane Pin quien destacó al firmar la pole position provisional al volante del Oreca 07 de Duqueine Team, con una vuelta en 3'34"662. "El coche es mágico en este circuito, en las eses, en Indianapolis... Es genial, disfruto muchísimo, estoy muy contenta con los progresos realizados", se alegró la francesa al bajarse del coche.

Del lado de LMGT3, fue Peter Dempsey quien fue el más rápido, en 3'55"744 a bordo del Corvette de Racing Team Turkey by TF.

También lee: WEC Por qué Cadillac tiene una mejor oportunidad de ganar Le Mans este año

Alpine sonríe, Peugeot decepciona

Tras algunas dudas, Alpine logró reparar el N°36 accidentado al final de los entrenamientos libres para permitir a Frédéric Makowiecki participar en los entrenamientos clasificatorios. Cada constructor designó a un piloto por coche, con la esperanza de no encontrarse en la zona de los tres eliminados.

A mitad de sesión, y en el momento de pasar de nuevo por boxes para montar neumáticos nuevos, eran los dos Aston Martin Valkyrie los que se habían situado en las dos primeras posiciones, confiados a Tom Gamble, el hombre más rápido del Test Day el pasado domingo y esta vez cronometrado en 3'24"163 con el N°007, y a Alex Riberas.

La tensión aumentó en los diez últimos minutos, y se vio a Phil Hanson llevarse un buen susto al acercarse a Tertre-Rouge al volante del Ferrari N°83. El tiempo de referencia fue cayendo sucesivamente en manos de Cadillac, Aston Martin, Alpine y luego BMW... antes de que Ferdinand Habsburg se llevara la mejor parte en 3'23"135 para colocar a Alpine en cabeza con 13 milésimas de ventaja sobre el primer Cadillac.

Mientras que el top 10 está en menos de un segundo, cayó el telón para los tres eliminados de la noche, y hay malas caras en Peugeot, ya que los dos 9X8 fueron incapaces de meterse en el top 15. Pero también ya se acabó para la tripulación defensora del título en Le Mans, puesto que el Ferrari amarillo con el N°83 no participará en la Hyperpole el jueves.

Entrenamientos clasificatorios - Hypercar

# Piloto Equipo Tiempos 35 HABSBURG Ferdinand ALPINE ENDURANCE TEAM 3'23"135 12 DELÉTRAZ Louis CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 3'23"148 101 TAYLOR Jordan CADILLAC WTR 3'23"323 20 RAST René BMW M TEAM WRT 3'23"444 38 BOURDAIS Sébastien CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 3'23"485 15 MAGNUSSEN Kevin BMW M TEAM WRT 3'23"625 009 RIBERAS Alex ASTON MARTIN THOR TEAM 3'23"777 8 BUEMI Sébastien TOYOTA RACING 3'23"791 007 GAMBLE Tom ASTON MARTIN THOR TEAM 3'23"906 36 MAKOWIECKI Frédéric ALPINE ENDURANCE TEAM 3'23"960 19 JUNCADELLA Daniel GENESIS MAGMA RACING 3'24"084 7 CONWAY Mike TOYOTA RACING 3'24"314 17 DERANI Luis Felipe GENESIS MAGMA RACING 3'24"424 50 NIELSEN Nicklas FERRARI AF CORSE 3'24"514 51 PIER GUIDI Alessandro FERRARI AF CORSE 3'24"623 93 VANDOORNE Stoffel PEUGEOT TOTALENERGIES 3'24"978 83 HANSON Philip AF CORSE 3'25"495 94 JAKOBSEN Malthe PEUGEOT TOTALENERGIES 3'25"660