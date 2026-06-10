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Crónica de clasificación
WEC 24 Horas de Le Mans

Alpine logra la pole provisional en Le Mans; problemas para Peugeot y el Ferrari ganador de 2025

Ferdinand Habsurg colocó a Alpine en la pole position provisional de las 24 Horas de Le Mans por delante de Cadillac. Ni Peugeot ni los ganadores defensores de Ferrari participarán en la Hyperpole.

Basile Davoine
Edited:
#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Antonio Felix Da Costa, Charles Milesi, Ferdinand Habsburg

No habrá una respuesta definitiva, pero fue la primera hora de la verdad de estas 24 Horas de Le Mans 2026. El miércoles por la noche, tuvieron lugar los entrenamientos clasificatorios para determinar los participantes en la Hyperpole, que se disputará en dos fases el jueves por la noche. El objetivo para cada categoría era conservar a los 15 más rápidos.

En la categoría Hypercar, eso significa que solo tres competidores estaban amenazados por una eliminación desde esta primera jornada. Reglamentariamente, también hay que precisar que todos los pilotos están llamados a participar en el conjunto del formato clasificatorio. En otras palabras, es obligatorio elegir a un piloto diferente para esta sesión del miércoles y luego para la Hyperpole 1 y la Hyperpole 2.

Doriane Pin destaca

Tras las tres primeras horas de entrenamientos libres, las condiciones se mantuvieron estables en el circuito de Le Mans, con un cielo todavía nublado y 19°C en el aire. La primera parte de los entrenamientos clasificatorios reunió a los competidores LMP2 y LMGT3 durante media hora, y los treinta minutos siguientes estuvieron reservados exclusivamente a los Hypercars.

En LMP2, fue Doriane Pin quien destacó al firmar la pole position provisional al volante del Oreca 07 de Duqueine Team, con una vuelta en 3'34"662. "El coche es mágico en este circuito, en las eses, en Indianapolis... Es genial, disfruto muchísimo, estoy muy contenta con los progresos realizados", se alegró la francesa al bajarse del coche.

Del lado de LMGT3, fue Peter Dempsey quien fue el más rápido, en 3'55"744 a bordo del Corvette de Racing Team Turkey by TF.

También lee:

24  Horas de Le Mans - Ensayos clasificatorios (LMP2 - LMGT3)

Todas las estadísticas
Cla Equipo # Pilotos Monoplaza Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
DUQUEINE TEAM LMP2
30 France D. Pin France J. Andlauer Netherlands R. Verschoor Oreca 07 - Gibson 6

3'34.662

228.515
2
CLX Motorsport LMP2
37
A. Closmenil
I. Aguilera
T. Jensen
Oreca 07 - Gibson 8

+0.567

3'35.229

0.567 227.913
3
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
343 United States B. Garg France R. de Gerus Switzerland N. Muller Oreca 07 - Gibson 9

+0.585

3'35.247

0.018 227.894
4
Forestier Racing by Panis LMP2
29
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
Oreca 07 - Gibson 9

+1.436

3'36.098

0.851 226.997
5
VECTOR SPORT LMP2
26 Ireland R. Cullen
V. Lomko
Brazil P. Fittipaldi 		Oreca 07 - Gibson 8

+1.643

3'36.305

0.207 226.779
6
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
43 Poland J. Smiechowski France T. Dillmann United Kingdom N. Yelloly Oreca 07 - Gibson 8

+2.342

3'37.004

0.699 226.049
7
United Autosports LMP2
22 Sweden R. Lindh Switzerland G. Saucy Denmark M. Mac Jensen Oreca 07 - Gibson 8

+2.902

3'37.564

0.560 225.467
8
NIELSEN RACING LMP2
24 Denmark D. Heinemeier Hansson
E. Pearson
Australia J. Doohan 		Oreca 07 - Gibson 8

+3.003

3'37.665

0.101 225.362
9
IDEC SPORT LMP2
28 France P. Lafargue
V. Rinicella
Netherlands J. Uitert 		Oreca 07 - Gibson 8

+3.063

3'37.725

0.060 225.300
10
Proton Competition LMP2
9 Germany J. Ried Japan K. Ohta
H. King
Oreca 07 - Gibson 9

+3.426

3'38.088

0.363 224.925
Ver los resultados completos

Alpine sonríe, Peugeot decepciona

Tras algunas dudas, Alpine logró reparar el N°36 accidentado al final de los entrenamientos libres para permitir a Frédéric Makowiecki participar en los entrenamientos clasificatorios. Cada constructor designó a un piloto por coche, con la esperanza de no encontrarse en la zona de los tres eliminados.

A mitad de sesión, y en el momento de pasar de nuevo por boxes para montar neumáticos nuevos, eran los dos Aston Martin Valkyrie los que se habían situado en las dos primeras posiciones, confiados a Tom Gamble, el hombre más rápido del Test Day el pasado domingo y esta vez cronometrado en 3'24"163 con el N°007, y a Alex Riberas.

La tensión aumentó en los diez últimos minutos, y se vio a Phil Hanson llevarse un buen susto al acercarse a Tertre-Rouge al volante del Ferrari N°83. El tiempo de referencia fue cayendo sucesivamente en manos de Cadillac, Aston Martin, Alpine y luego BMW... antes de que Ferdinand Habsburg se llevara la mejor parte en 3'23"135 para colocar a Alpine en cabeza con 13 milésimas de ventaja sobre el primer Cadillac.

Mientras que el top 10 está en menos de un segundo, cayó el telón para los tres eliminados de la noche, y hay malas caras en Peugeot, ya que los dos 9X8 fueron incapaces de meterse en el top 15. Pero también ya se acabó para la tripulación defensora del título en Le Mans, puesto que el Ferrari amarillo con el N°83 no participará en la Hyperpole el jueves.

Entrenamientos clasificatorios - Hypercar

# Piloto Equipo Tiempos
35 HABSBURG Ferdinand ALPINE ENDURANCE TEAM 3'23"135
12 DELÉTRAZ Louis CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 3'23"148
101 TAYLOR Jordan CADILLAC WTR 3'23"323
20 RAST René BMW M TEAM WRT 3'23"444
38 BOURDAIS Sébastien CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 3'23"485
15 MAGNUSSEN Kevin BMW M TEAM WRT 3'23"625
009 RIBERAS Alex ASTON MARTIN THOR TEAM 3'23"777
8 BUEMI Sébastien TOYOTA RACING 3'23"791
007 GAMBLE Tom ASTON MARTIN THOR TEAM 3'23"906
36 MAKOWIECKI Frédéric ALPINE ENDURANCE TEAM 3'23"960
19 JUNCADELLA Daniel GENESIS MAGMA RACING 3'24"084
7 CONWAY Mike TOYOTA RACING 3'24"314
17 DERANI Luis Felipe GENESIS MAGMA RACING 3'24"424
50 NIELSEN Nicklas FERRARI AF CORSE 3'24"514
51 PIER GUIDI Alessandro FERRARI AF CORSE 3'24"623
93 VANDOORNE Stoffel PEUGEOT TOTALENERGIES 3'24"978
83 HANSON Philip AF CORSE 3'25"495
94 JAKOBSEN Malthe PEUGEOT TOTALENERGIES 3'25"660

 

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