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Crónica de clasificación
VLN

Max Verstappen logra la pole por casi dos segundos para la carrera NLS2 en el Nordschleife

Verstappen ofrece otra clase magistral en el Nordschleife, colocando su Winward-AMG casi dos segundos por delante del resto, mientras que el caos en el tramo final de la sesión dejó al resto del pelotón improvisando.

Heiko Stritzke
Heiko Stritzke
Edited:
#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

Foto de: Max Verstappen

Max Verstappen no solo ha regresado al "Infierno Verde", sino que actualmente lo está dominando. En una sesión de clasificación marcada por largas interrupciones y apuestas estratégicas, el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 ofreció una clase magistral al volante del Mercedes-AMG GT3 #3 de Winward Racing que comparte con Daniel Juncadella y Jules Gounon.

Su vuelta de pole de 7:51.751 dejó al experimentado veterano del Nordschleife Christopher Haase (#16 Scherer Sport PHX Audi) a 1.974 segundos. Es el equivalente a una diferencia de 0.5 segundos respecto al resto en un circuito "estándar" de 5 km.

¡AHORA!:

La vuelta lanzada de Verstappen llegó durante una ventana de 20 minutos con bandera verde. Con gran parte de la sesión de clasificación afectada por neutralizaciones, el neerlandés acertó con el momento y completó una vuelta sólida.

"Siempre necesitás un poco de suerte con el tráfico. Creo que esa fue literalmente la única vuelta del día sin un Code 60 que me frenara", dijo Verstappen inmediatamente después de la sesión.

"El AMG se siente muy bien, pero honestamente, hoy es una sesión de pruebas glorificada para nosotros. Todavía necesito automatizar la memoria muscular para los cambios de piloto en las paradas en boxes. Eso no lo hacemos exactamente en la F1."

Verstappen todavía necesita

Verstappen todavía necesita "automatizar la memoria muscular".

Photo by: Ferrari

Varios coches se quedan fuera de la ventana

La sesión estuvo lejos de ser fluida. Un accidente temprano en la chicana Hohenrain-Schikane provocó banderas naranjas durante 45 minutos por reparaciones en las barreras.

Justo cuando el pelotón comenzaba a aumentar la presión en la parte final, incidentes simultáneos en Aremberg y Hohe Acht terminaron efectivamente con cualquier esperanza de una definición en los últimos minutos, a ocho minutos del final.

También lee:

Varios nombres importantes se quedaron sin la oportunidad de lograr una buena posición de largada, incluyendo el #64 HRT Ford en 20° lugar, el #54 Dinamic GT Porsche en 22° y el #17 Dunlop Porsche en 24°.

El Porsche de Dunlop compitió bajo el nombre Falken hasta el año pasado, pero cambió de colores y neumáticos para 2026 después de que la empresa matriz de Falken, Sumitomo Rubber Industries, adquiriera la marca Dunlop el año pasado, dejando un Falken y un Dunlop en la serie.

Top 10 de la clasificación en NLS2

Pos. equipo pilotos Tiempo
1 Winward-Mercedes #3 Verstappen / Juncadella / Gounon 7:51.751
2 Scherer-Phx-Audi #16 Haase / Hantke +1.974
3 Rowe-BMW #98 Farfus / Marciello / van der Linde +2.855
4 Walkenhorst-Aston-Martin #34 Krognes / Drudi +3.503
5 Winward-Mercedes #80 Schiller / Martin +3.914
6 KCMG-Mercedes #47 Fukuzumi / Krohn / Pittard / Tsuboi +4.070
7 Rowe-BMW #99 Harper / Pepper +4.905
8 Kondo-Ferrari #45 Perel / Vermeulen / Neubauer +5.061
9 HRT-Ford #65 Haupt / Schumacher / Stippler +5.664
10 Falken-Porsche #44 Muller / Heinemann +5.770

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