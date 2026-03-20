El cuatro veces campeón de Fórmula 1 Max Verstappen disputará la segunda ronda de la Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS) el sábado 21 de marzo.

Conducirá el Mercedes-AMG GT3 número 3 inscrito por Winward bajo la estructura de Verstappen Racing y compartirá el coche con los especialistas de GT3 Daniel Juncadella y Jules Gounon. Ambos pilotos representan a Verstappen Racing en la GT World Challenge Europe Endurance Cup este año.

La temporada 2026 de la NLS estaba inicialmente programada para comenzar el 14 de marzo, pero una ligera nevada y temperaturas bajo cero provocaron la cancelación de la carrera. Ahora, la temporada comenzará con la NLS2 —oficialmente denominada 58º Premio ADAC Barbarossa— con una previsión de 12 grados y sol para el sábado.

Pero, ¿qué es la Nurburgring Langstrecken-Serie, quiénes compiten, cuándp y dónde se puede ver la carrera en vivo? Motorsport.com ha recopilado la información más importante.

The Mercedes-AMG GT3 that Max Verstappen will drive in NLS2 and the 24 Hours of the Nürburgring. Photo by: Mercedes-Benz

Qué es la NLS

La Nurburgring Langstrecken-Serie, más conocida como NLS, es un campeonato de resistencia compuesto por 10 carreras. Cada una se disputa en el Nordschleife del Nürburgring. Sin embargo, el trazado difiere del utilizado en las 24 Horas de Nürburgring, una de las pruebas más destacadas de la resistencia.

En la NLS se utilizan la llamada "Mercedes-Arena" y la "Motorbike-Chicane", antes de entrar en la sección del Nordschleife. Por lo tanto, no se utiliza el circuito completo de gran premio, como sí ocurre en las 24 Horas de Nürburgring. El trazado de la NLS mide 24,358 kilómetros, mientras que el de las 24 Horas alcanza los 25,378 kilómetros.

Además, la duración de las carreras de la NLS varía. La mayoría de las rondas, incluida la NLS2 de este fin de semana, duran cuatro horas, pero la séptima ronda del campeonato, que se disputa el 1 de agosto, tiene una duración de seis horas. Las 24 Horas de Nürburgring no forman parte del calendario de la NLS: es una carrera independiente, aunque tiene un papel destacado dentro del Intercontinental GT Challenge (IGTC).

La NLS se considera una buena preparación para las 24 Horas de Nürburgring. Photo by: Mercedes-Benz

Muchos fabricantes y equipos ven la NLS como una buena preparación para las 24 Horas de Nürburgring. Por ello, las carreras previas a esa prueba suelen contar con listas de inscritos completas, mientras que las posteriores suelen atraer menos interés.

En las carreras del Nordschleife, incluido el NLS, los pilotos deben respetar normas de seguridad específicas. Bajo doble bandera amarilla, no pueden superar los 120 km/h, y esa zona puede ir seguida de una zona denominada Code 60, donde el límite es de 60 km/h. Quien incumpla estas reglas corre el riesgo de perder su licencia y deberá volver a pasar por el proceso de obtención.

Cuándo se puede participar en la NLS

El Nürburgring-Nordschleife es conocido como el "Infierno Verde" y presenta un desafío único para los pilotos que desean competir allí. Nadie escapa a las estrictas reglas que se aplican en la región de Eifel, ni siquiera Verstappen.

Quienes quieran competir en la NLS deben inscribirse en un curso en el circuito. Primero, deben completar un cuestionario online. Luego, reciben una formación presencial en aula donde se repasan las reglas específicas de las carreras de resistencia en Nürburgring.

Después se realiza un recorrido en autobús por el circuito, con paradas en distintos puntos para estudiar el trazado en detalle. Tras la teoría llega la práctica, en la que los pilotos siguen a un instructor y se van turnando posiciones en fila. Posteriormente se repasa la información clave y se incrementa progresivamente el ritmo.

Una vez completadas esas vueltas de reconocimiento, los participantes deben completar ocho vueltas completas por su cuenta con un único objetivo: evitar errores. En esta fase los tiempos no son relevantes. Quienes lo logran obtienen el Permiso B, que les permite competir en coches menos potentes. Tras completar al menos siete vueltas sin incidentes en una carrera de la NLS, el piloto puede optar al Permiso A y competir en la clase principal, la SP9 con GT3.

Quiénes son los compañeros de equipo de Verstappen

Verstappen compartirá equipo con Juncadella y Gounon en la NLS2, mientras que Lucas Auer se unirá al trío en las 24 Horas de Nürburgring en mayo.

Juncadella comenzó su carrera en monoplazas e incluso fue piloto reserva de Force India tras ganar la F3 Euro Series con Prema. Sin embargo, se hizo un nombre en la resistencia con marcas como Mercedes y Corvette. Entre sus logros destacan el título del GT World Challenge Europe 2022 junto a Gounon y Raffaele Marciello, así como la victoria absoluta en las 24 Horas de Spa con los mismos compañeros. En 2026 competirá en la clase Hypercar del WEC con Genesis.

Gounon dejó los monoplazas relativamente pronto y tuvo éxito en la resistencia, primero con Bentley y luego con Mercedes. El francés comparte el récord de más victorias en las 12 Horas de Bathurst con tres triunfos, además de haber ganado dos veces las 24 Horas de Spa. Con títulos en GT World Challenge Europe y ADAC GT Masters, es considerado uno de los pilotos de GT más completos de su generación. También tiene experiencia en prototipos y disputará su segunda temporada en Hypercar con Alpine este año.

Quiénes compiten en la NLS2

El foco principal en la NLS2 está en Verstappen. El neerlandés de 28 años debutó el año pasado en un Ferrari 296 GT3 bajo el seudónimo "Franz Hermann" durante un test en el Nordschleife.

Más tarde ese mismo año disputó su primera carrera de la NLS con un Porsche 718 Cayman GT4 CS, lo que le permitió obtener la licencia para competir con GT3. Poco después regresó con el Ferrari 296 GT3 y ganó de inmediato junto a Chris Lulham, aunque el nivel de la categoría GT3 era reducido y había pocos rivales de peso.

Eso será diferente en la NLS2, pese a la coincidencia con las 12 Horas de Sebring del IMSA.

Muchos fabricantes y equipos presentan alineaciones fuertes en la NLS2, con nada menos que 26 coches GT3 en la clase SP9. Verstappen, junto a Juncadella y Gounon, se enfrentará, entre otros, al Mercedes-AMG Team Ravenol número 80, donde comparten coche dos especialistas del Nordschleife como Fabian Schiller y Maxime Martin.

En el campeonato NLS se encuentra la élite del GT3 a nivel mundial. Photo by: Julian Schmidt

Además, Rowe Racing alineará dos BMW M4 GT3 con los números 98 y 99. El número 98 estará pilotado por Augusto Farfus, Raffaele Marciello y Sheldon Van Der Linde, una alineación considerada favorita por velocidad y experiencia. El número 99, con Jordan Pepper y Dan Harper, también será un rival fuerte.

También habrá competencia italiana con el Red Bull Team Abt, que compite con el Lamborghini Huracan GT3 EVO II número 130, pilotado por Mirko Bortolotti, Marco Mapelli, Luca Engstler y Patric Niederhauser.

Los equipos Porsche también suelen ser fuertes. Falken y Dunlop Motorsport alinean dos 911 GT3 R, con Nico Menzel y Dorian Boccolacci en el número 17 y Sven Muller y Tim Heinemann en el número 44. Como siempre, Porsche es candidato a la victoria.

La batalla de fabricantes se completa con el nuevo Aston Martin Vantage de Walkenhorst Motorsport con Christian Krognes, los Ford Mustang GT3 de Haupt Racing Team y el Ferrari 296 GT3 de Kondo Racing con Rinaldi, pilotado por Thierry Vermeulen, quien cuenta con el apoyo de Verstappen Racing pero este fin de semana será rival.

Scherer Sport PHX, con Audi, también será un rival a tener en cuenta, lo que significa que Verstappen se enfrentará a la élite mundial de la resistencia.

Qué clases compiten

La NLS es conocida por su gran variedad de clases. La principal es la SP9, con coches GT3. También está la SP10 con GT4, y la CUP2 con el Porsche 911 GT3 Cup. Además participan categorías como BMW M2 Racing, BMW M240i Racing Cup, VW Golf 8 GTI Clubsport y BMW G81 M3 Touring 24H, lo que refleja la diversidad del campeonato.

Con 20 clases diferentes y un total de 136 coches en la NLS2, hay tres grupos de salida. Primero salen las categorías SP9, SP10, SP7, SP-X, CUP2, AT1 y AT2, con 56 coches. Luego un segundo grupo con 43 participantes de otras clases, y finalmente el tercer grupo con los 37 restantes.

Por qué hay diferentes categorías dentro de GT3

Para equilibrar la competencia, la clase SP9 se divide en Pro, Pro/Am y Am, según el sistema de clasificación de la FIA.

Los pilotos son clasificados como platino, oro, plata o bronce. Como piloto de F1, Verstappen tiene superlicencia y automáticamente es platino, lo que equivale a una puntuación de cuatro en la NLS.

El Mercedes-AMG GT3 de Verstappen Racing compite en la categoría Pro del NLS. Photo by: Mercedes-Benz

Si la media de los pilotos de un coche supera 2,4, compiten en la categoría Pro, la más alta. Con una media de 2,4 o menos pasan a Pro/Am, y la categoría Am es para medias de 1,35 o menos.

El equipo de Verstappen compite en Pro, donde hay 13 coches, mientras que hay nueve en Pro/Am y cinco en Am en la NLS2.

Cómo puede Verstappen correr en Nürburgring durante la temporada de F1

Verstappen llevaba tiempo expresando su deseo de disputar las 24 Horas de Nürburgring. Este año se dan las condiciones, ya que la carrera se ubica entre los grandes premios de Miami y Canadá. Sin embargo, dejó claro que solo participaría si podía prepararse adecuadamente, por lo que surgió la idea de correr en la NLS.

Las dos primeras carreras de la NLS coincidían con los grandes premios de China y Japón. Mercedes-AMG intentó que la organización retrasara la primera carrera, pero no fue posible. Como solución, se adelantó la NLS2 una semana, ubicándola entre ambos grandes premios.

Horario de la NLS2 para Latinoamérica

El campeonato sigue un formato estándar con un programa compacto. La clasificación comienza el sábado 21 de marzo a las 8:30, hora local, y finaliza a las 10:00. Luego hay un pit walk de 10:20 a 11:00, seguido de la formación de la parrilla. La carrera comienza a las 12:00 y finaliza a las 16:00.

Clasificación sábado 21 de marzo

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 1:30am

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 2:30am

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 3:30am

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 4:30am

Carrera sábado 21 de marzo

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 5:0am

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 6:00am

Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 7:00am

Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 8:00am

Dónde ver la NLS2 en vivo desde Latinoamérica

La carrera se podrá ver en directo a través del canal de YouTube de ADAC Motorsports con comentarios en alemán e inglés. Además, el equipo de sim racing de Verstappen, Team Redline, seguirá la actuación en vivo a través de Twitch.