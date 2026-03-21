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Max Verstappen es descalificado tras ganar en Nürburgring

Pesadilla técnica postcarrera para Max Verstappen, Jules Gounon y Daniel Juncadella: el trío ha sido despojado de su triunfo en el Nürburgring Nordschleife debido a un grave error con los neumáticos.

Heiko Stritzke
Heiko Stritzke
Edited:
El Mercedes de Verstappen, descalificado

Der Verstappen-Mercedes wurde nachträglich von NLS2 disqualifiziert

Foto de: VLN

La celebración de Max Verstappen en la segunda carrera de la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) terminó de la forma más dolorosa posible. Tras dominar el 58° ADAC Barbarossapreis, el Mercedes-AMG GT3 #3 de Winward Racing ha sido oficialmente privado de su victoria.

La causa es una infracción técnica relacionada con el uso de neumáticos. Durante la revisión posterior a la carrera de los registros de códigos de barras, la comisión técnica descubrió que el equipo había utilizado siete juegos de neumáticos, superando el estricto límite de seis permitidos para el día de carrera.

Así había sido la carrera:

En la NLS no hay margen de error en el reglamento técnico: la descalificación era el único resultado posible al exceder la asignación.

"La descalificación es difícil de aceptar. Lamentablemente, cometimos un error interno que dejó a los comisarios sin otra opción que excluir al coche ganador", explicó el jefe de equipo de Winward, Christian Hohenadel.

"Era nuestra primera participación como equipo completo Mercedes-AMG Performance en el Nordschleife, y quiero pedir disculpas a todos los aficionados que nos apoyaron."

"Analizaremos cada proceso en detalle, aprenderemos de esto y volveremos aún más fuertes para las 24 Horas."

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

Photo by: Max Verstappen

Con el AMG #3 excluido, la victoria pasa al dúo del BMW #99 de Rowe Racing, formado por Dan Harper y Jordan Pepper, seguidos por el Porsche #44 de Falken pilotado por Tim Heinemann y Sven Müller.

El Porsche #48 de Losch Motorsport by Black Falcon, conducido por Dylan Pereira, Tobias Müller y Patrick Assenheimer, hereda el tercer lugar, lo que marca un final de cuento de hadas para el equipo ganador de la clase Pro-Am, logrando su primer podio absoluto en su debut en la categoría SP9.

Si bien Verstappen, Juncadella y Gounon no podrán llevarse los trofeos, su rendimiento dominante permanece. Una ventaja de 59,5 segundos en la meta no puede explicarse únicamente por el uso de un juego adicional de neumáticos.

Esto, no obstante, subraya la importancia de las carreras de preparación para las 24 Horas del Nürburgring. Si Verstappen decide participar, la próxima carrera de la NLS será el 11 de abril.

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