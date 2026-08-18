NASCAR declara el 18 de agosto "Día de Kyle Busch" mientras se suceden los homenajes
El mundo de la NASCAR sigue de luto por la pérdida de Kyle Busch, pero su legado perdurará para siempre
En un merecido homenaje a uno de los mejores pilotos que ha visto el mundo, la NASCAR declaró que el 18 de agosto se celebraría como el "Día de Kyle Busch", en honor a los dos números (8/18) con los que estaba más estrechamente relacionado.
Busch falleció inesperadamente en mayo de este año, poco más de una semana después de ganar una carrera de la Truck Series en Dover, a causa de una neumonía que derivó en sepsis. Su vida y su legado se han homenajeado en todo el mundo del motor a lo largo de toda la temporada, y ahora el mundo de la NASCAR contará con un día para rendirle homenaje año tras año.
Llovieron los homenajes por parte de los aficionados, amigos y compañeros pilotos de Busch. Su palmarés está a la altura de los mejores de la historia.
Pero, aunque nadie olvidará jamás el increíble competidor que fue Busch, resulta apropiado que muchos de los mejores recuerdos que la gente tiene de él se refieran a su carácter y su personalidad.
A lo largo de los años ha habido muchas grandes personalidades en las carreras de l , pero solo hay un KFB.
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