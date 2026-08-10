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NASCAR Cup

RCR rendirá homenaje a Kyle Busch con una decoración que representa su emblemática celebración

El coche n.º 33 lucirá un aspecto muy especial este domingo en Richmond

Tyler Lauletta
Publicado:
Kyle Busch, No. 8 Richard Childress Racing Chevrolet

El mundo de la NASCAR sigue de luto tras la repentina muerte del legendario piloto Kyle Busch a principios de este año.

Busch, apenas unos días después de haber ganado su 69.ª carrera en la NASCAR Craftsman Truck Series y a pocos días de que estuviera previsto que compitiera en la Coca-Cola 600 en el Charlotte Motor Speedway, falleció tras "una neumonía grave que derivó en sepsis, lo que provocó complicaciones asociadas rápidas y abrumadoras", según un comunicado de su familia.

A lo largo de todo el verano han llovidolos homenajes a Busch desde todos los rincones de este deporte, y los pilotos han adoptado su característica celebración con una reverencia tras las victorias.

Este fin de semana en Richmond, Richard Childress Racing presentará un nuevo homenaje a Busch, con una decoración que rinde tributo a esa misma reverencia en el coche n.º 33 de Austin Hill. Hill fue el piloto al que recayó la difícil tarea de ponerse al volante del coche de Busch tras su fallecimiento.

Además de la reverencia, el diseño también incluye la firma de Busch y destaca el "Samantha and Kyle Busch Bundle of Joy Fund", la organización benéfica que él y su esposa han creado para ayudar a parejas afectadas por la infertilidad.

 

A juzgar por la reacción inicial a la decoración en las redes sociales, los aficionados están deseando ver este coche en la pista.

 
 
 

Los homenajes a Busch continuarán durante todo el año, y mucho más allá, pero este fin de semana en Richmond promete ser especial.

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