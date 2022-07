Respuestas a preguntas sobre la carrera de NASCAR en Chicago

¿A qué carrera sustituye el circuito urbano de Chicago en el calendario de la Cup Series?

Después de dos años en el calendario de la Cup Series, Road America no estará entre las 36 carreras que dan puntos la próxima temporada. El Chicago Street Course ocupará el lugar de Road America en el calendario el fin de semana del 4 de julio.

En un comunicado emitido el martes, Mike Kertscher, de Road America, dijo: "Hemos ofrecido la experiencia de Road America durante dos años y no tenemos nada de qué avergonzarnos ni nada. Está fuera de nuestro control. Fue un honor tenerla durante dos años y nos encantaría que volviera".

Sinceramente, con Road America situada a sólo 150 millas al norte de Chicago, tener ambas carreras en el calendario en los meses de verano podría sobresaturar fácilmente el mercado.

Bubba Wallace, 23XI Racing

¿Cómo se prepararán los equipos de la Copa para un circuito urbano que no estará listo hasta poco antes de la carrera del año que viene?

Se lo preguntamos a David Wilson, presidente de Toyota Racing Development, que estuvo presente en el anuncio del martes.

"Se hace lo mejor posible utilizando las herramientas que todos tenemos, como la simulación. No estoy seguro de que vayamos a ser capaces de escanear con LiDAR la superficie de la calle, asumo que no podremos", dijo. "Al final, es lo mismo para todos. Tenemos que no pensar demasiado en cómo es el éxito".

¿Por qué NASCAR se decidió por este trazado en particular?

Dejemos que Ben Kennedy, vicepresidente senior de desarrollo y estrategia de carreras de la NASCAR, se ocupe de esta cuestión:

"Creo que para nosotros, y miramos un puñado de lugares diferentes alrededor de la ciudad de Chicago, Grant Park fue uno que vino a la mente casi instantáneamente. Pensamos en lo emblemático que es ese parque, en la Buckingham Fountain, en todas las tomas especiales e icónicas del horizonte de la ciudad y en los monumentos que rodean ese parque. Sin duda, un lugar muy especial".

"Sucedió que pudimos crear un circuito en iRacing con nuestros socios y poder probarlo en el verano del año pasado con nuestros pilotos de la Copa para obtener comentarios sobre el circuito. Afortunadamente, los comentarios fueron muy positivos desde el punto de vista de las carreras. Creo que ofrecerá muchas zonas de adelantamiento diferentes. Creo que es un escenario perfecto para ello. La ciudad organiza algunos eventos increíbles en Grant Park. Es genial ser uno más en esa lista".

Bubba Wallace, 23XI Racing, Toyota Camry

¿Por qué una carrera de NASCAR tiene sentido para la ciudad de Chicago?

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, ofreció esta opinión: "Desde nuestro punto de vista, organizamos grandes eventos en el centro de la ciudad, sobre todo en torno a Grant Park, de forma regular durante toda la primavera, el verano y el otoño. Sabemos cómo hacerlo. Trabajaremos codo con codo con NASCAR para asegurarnos de que la experiencia sea segura, pero también increíblemente agradable para los aficionados".

"Si saben algo de la ciudad de Chicago, probablemente conozcan nuestra tremenda orilla del lago y los íconos como Grant Park y Buckingham Fountain. Estoy deseando mostrar nuestra fantástica ciudad en un escenario global. Vamos a hacer todo lo posible para que esta carrera sea una carta de amor a la ciudad de Chicago".

¿Cómo será el producto real de la carrera en Chicago?

Al no haber realizado pruebas en el circuito con antelación, nadie tiene una respuesta concreta.

"Obviamente, todos estamos conteniendo la respiración sobre el producto real en la pista", dijo Wilson, de Toyota. "No sabemos cómo va a ser, y he oído que lo comparan con Mónaco, lo cual es impresionante. Mónaco se ha convertido en un ícono".

"No estoy seguro de que las carreras sean tan cautivadoras, pero tenemos que pensar en algo más grande que la carrera. Y por eso, aunque queremos dar un espectáculo, queremos aprovechar este increíble mercado y hacerlo explotar".