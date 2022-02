Equipo de Floyd Mayweather debutará en NASCAR en Daytona 500

Hace años que existía el rumor de que el equipo estaba en marcha y por fin intentará disputar su primera carrera a finales de este mes, pero al tener una inscripción sin derecho tendrán que abrirse camino en el evento con el piloto Kaz Grala.

The Money Team Racing (TMTR) utilizará el Chevrolet Camaro # 50 de Pit Viper en la primera carrera de la temporada, con motores suministrados por ECR.

"Me encantan los coches rápidos y me encanta competir. Sé que NASCAR no será fácil, pero cualquier cosa fácil no merece la pena para mí", dijo Mayweather en un comunicado del equipo. "Dicho esto, este paso a las carreras de coches parece encajar perfectamente con la marca Mayweather".

Mayweather tiene un récord perfecto de 50-0 en el boxeo, incluyendo 27 nocauts y 11 títulos mundiales.

Kaz Grala, Money Team Racing Photo by: Money Team Racing

Grala, de 23 años, terminó 28º en la Daytona 500 de 2021. Es un ganador a nivel de la serie Trucks y tiene cuatro arranques anteriores en la Cup, terminando un impresionante séptimo como sustituto de Austin Dillon en el Daytona Road Course en 2020.

"Es un honor estar detrás del volante de la inscripción de Floyd Mayweather en NASCAR. Es un momento realmente emocionante en nuestro deporte a medida que se globaliza y llega a nuevas audiencias", dijo Grala. "Sé que Floyd está aquí para ganar, y siento absolutamente que todos los involucrados en este programa son capaces de hacer que eso suceda. Sabemos que necesitaremos algún tiempo para crecer juntos como una nueva organización, pero no podría estar más emocionado de ser parte de la construcción de este equipo desde los cimientos."

Tony Eury Jr. se sentará en lo alto del box, ya que el equipo espera correr algunas carreras a lo largo de la temporada 2022. Michael y Matt Kohler, de StarCom Racing, así como Bill Woehlemann tendrán un interés en el equipo.