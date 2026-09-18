Nuevo documental de Daniel Suárez sigue su emotivo e histórico regreso a casa en México

Como parte del Mes Nacional de la Herencia Hispana, NASCAR Studios trabajó junto con WV Alternative de Wilmer Valderrama y FOX Sports para producir un documental de una hora que sigue al piloto de Cup Daniel Suárez y su regreso a casa para un histórico fin de semana de carreras de NASCAR en la Ciudad de México.

Se estrenó en FOX Sports 1 el jueves 17 de septiembre y estará disponible en Tubi TV a partir del sábado 17 de octubre para los mercados de EE. UU., México y Latinoamérica. También se retransmitirá en FOX Sports 1 en varios horarios durante los próximos días y semanas. Las próximas retransmisiones incluyen las 11pm EST del viernes 18 de septiembre y las 8am EST del sábado 19 de septiembre, así como varias franjas horarias más en los días inmediatamente posteriores.

Cuando la NASCAR Cup Series disputó su primera carrera internacional desde 1958, eligieron el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México como sede.

Tanto la NASCAR Cup como la O'Reilly (anteriormente Xfinity) Series participaron en el histórico fin de semana de carreras en junio de 2025, con Suárez compitiendo en ambas carreras.

Watch: Daniel Suárez on Xfinity win in Mexico return: 'It's been a special day'

"Las historias deportivas más cautivadoras son las que resuenan mucho más allá de la propia competición, y la de Daniel es una de ellas", dijo Barry Nugent, Vicepresidente de Desarrollo y Programación Original de FOX Sports. "El camino de Daniel está definido por la perseverancia, el sacrificio y un orgullo inquebrantable por sus orígenes. Ha abierto puertas, inspirado a aficionados y le ha dado a la próxima generación alguien en quien verse reflejada. Estamos orgullosos de asociarnos con WV Alternative y NASCAR Studios para compartir este capítulo profundamente personal de la vida de Daniel".

Suárez es el único piloto nacido en el extranjero que ha ganado un título nacional de NASCAR, y sigue siendo el único piloto internacional en ganar una carrera en cada una de las tres divisiones nacionales.

El documental cuenta su increíble historia, abriéndose paso en la escala del automovilismo y mudándose a Estados Unidos sin nada más que esperanza y un sueño. Se centra en el fin de semana de carreras en México, que estuvo marcado por una montaña rusa de emociones mientras vivía momentos increíblemente altos y amargas decepciones.

Suárez habla de su amor por Estados Unidos y de convertirse en ciudadano estadounidense en 2024, sin evitar tampoco la tensión entre México y EE. UU. debido a la división política en torno a las políticas de inmigración de la administración Trump.

El documental también logró vincular su victoria en la Coca-Cola 600 de 2026, al tiempo que se centra en la decepción que sufrió en esa misma carrera un año antes.

Al hablar sobre el documental a principios de esta semana, Suárez dijo: "Volver a México y correr frente a mi país natal era algo con lo que había soñado durante mucho tiempo, pero no creo que comprendiera plenamente lo que significaría hasta que estuve allí", dijo Suárez. "Hubo muchísimas emociones ese fin de semana, la presión, el apoyo de mi familia y de los aficionados, y pensar en todo lo que había pasado para llegar a ese punto. México siempre será una gran parte de quien soy, y poder correr allí al más alto nivel fue un momento increíblemente significativo en mi vida. Espero que las personas que vean esta película puedan entender de dónde vengo, lo que este camino ha significado para mí y se sientan inspiradas a perseguir sus propios sueños, sin importar dónde comiencen".