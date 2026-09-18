Parrilla de salida de la Bristol Night Race de NASCAR Cup

Por segunda vez en las tres primeras carreras del Chase, la parrilla de salida de la NASCAR Cup Series se decidirá por la métrica. Los relámpagos y la lluvia obligaron a los oficiales de la serie a cancelar la clasificación tanto para la Cup como para la O'Reilly Series.

La métrica es un promedio ponderado de la posición de un coche en la clasificación de propietarios (30%) y el resultado de la inscripción en la carrera más reciente (70%).

Kyle Larson, quien ganó el fin de semana pasado en Gateway y ocupa el segundo lugar en la clasificación del campeonato, liderará el pelotón hasta la bandera verde para la carrera de 500 vueltas del sábado por la noche. Lo acompañará en la primera fila Joey Logano, quien terminó tercero en Gateway y ocupa el séptimo lugar en la clasificación.

El líder del campeonato Denny Hamlin saldrá tercero, William Byron cuarto y Carson Hocevar quinto.

Alex Bowman y Ross Chastain serán los pilotos que no están en el Chase mejor ubicados en la salida, sexto y séptimo respectivamente, con los diez primeros completados por Austin Cindric, Austin Dillon y Bubba Wallace.

Gateway fue una carrera marcada por el desgaste, con un récord de pista de 18 banderas amarillas, y cinco pilotos del Chase no lograron llegar a la bandera a cuadros, lo que realmente les perjudicará en cuanto a sus posiciones de salida en Bristol.

Algunos pilotos del Chase que saldrán más atrás en el pelotón incluyen a Tyler Reddick en el 20.º lugar, Chris Buescher 23.º, Chase Briscoe 26.º, Chase Elliott 27.º, Daniel Suarez 28.º, y Ryan Blaney será el más retrasado entre los aspirantes al título, en el 29.º.

Parrilla de salida de la NASCAR Cup Bristol Night Race 2026

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