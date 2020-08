Zarco: necesito podios y victorias para merecer la Ducati oficial

Zarco demostró ser un piloto valiente al extremo. Apenas tres días después de operarse en Italia del escafoides de la mano derecha, consiguió la hombrada de meterse en primera fila de parrilla de salida, una posición que no podrá disfrutar al recibir la sanción de salir desde el pit lane por su incidente, el pasado domingo, con Franco Morbidelli.

“Hasta yo me he sorprendido y me siento muy feliz, he salido y he visto que podía controlar el dolor, que podía hacer alguna vuelta de calidad, así que traté de hacerlo lo antes posible y las sensaciones han sido muy interesantes. Por la mañana perdí el paso a la Q2 en el FP3, pero me daba un poco igual al estar sancionado, Luego me vi bien en la Q1 y logré pasar. He podido aprender más cosas estando sobre la moto y rodando, y eso es lo que me llevo de esta jornada”, valoró.

El francés insistió en que la lluvia, si se cumplen las previsiones en ese sentido, puede ayudarle.

“La lluvia podría ser muy útil para mí. 28 vueltas en seco a un ritmo de 1:24 no creo que sea capaz de mantenerlas, pero si llueve las cosas cambian y podría completar la carrera e intentar sacar los máximos puntos que pueda. En mojado fuerzo menos el cuerpo y me permitiría llegar más fácilmente al final de la carrera”, dijo.

El galo fue también preguntado, en la rueda de prensa post poles, por el anuncio de que Marc Márquez estará tres meses de baja.

“La novedad es que no volverá en Misano, será bastante difícil para él vivir esta situación. Marc quiso volver en Jerez y al no poder ya supo que iba a ser difícil. Entiendo lo que está pasando. A mí me operaron y enseguida quería volver a la moto aunque no estaba en mis mejores condiciones. Espero que continúe con su energía y que vuelva pronto. Es un piloto joven y cuando vuelva seguro que seguirá fuerte. Debe ser muy difícil para él, le mando muchos ánimos desde aquí”.

Sobre si Marc se había precipitado al intentar volver inmediatamente, tras la operación, en Jerez, Zarco dijo que era complicado saberlo.

“Es muy difícil, puedo entender sus sensaciones, su necesidad de probarse. Los médicos le declararon apto, pero quizá eso fue un error. Era una operación importante. Se rompió un hueso muy grande. Es complicado entender hasta qué punto podemos estar preparados o en forma para competir. Es una situación difícil, no sé si volver en Jerez es lo que ha provocado que se alargue su lesión, pero no quiero ni pensar el dolor que habrá pasado y lo que estará pasando ahora. Verle haciendo flexiones para volver demuestra que es un guerrero, pero no sabemos si se precipitó. Para los médicos, si alguien te muestra una gran motivación, es difícil no darle el apto”, introdujo.

Los buenos resultados de Zarco con la Ducati Avintia han propiciado que el fabricante italiano haya admitido que el francés va a seguir en su nómina de pilotos el próximo año.

“Es una gran noticia, excelente, que pueda seguir en Ducati el año que viene, pero necesitan aún tiempo para asignar los pilotos a cada equipo. El de fábrica es mi sueño. Yo cometí un par de errores cuando llegué a una fábrica (KTM), pero he aprendido y necesito estar en la lucha, lograr algún podido y estar peleando por las victorias para merecer la moto de fábrica. Si tienen a dos pilotos que puedan luchar por victorias es mucho mejor, pero quedarme en Ducati ya es un sueño porque hace solo unos meses teníamos un panorama muy diferente. Ahora se me aclara el futuro”, aseguró el de la Costa Azul.

Las fotos de Johann Zarco en el Red Bull Ring