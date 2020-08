Rossi sobre los dos meses fuera de Marc: Márquez es humano

El italiano sabe perfectamente qué es perderse casi una temporada entera por una grave lesión. Le ocurrió en 2010, y como Márquez, como vigente campeón del mundo. En el caso de ‘ll Dottore’ fue una caída en los ensayos libres del Gran Premio de Italia, en Mugello, la que le provocó una fractura abierta en la pierna derecha que le mantuvo en fuera de juego cuatro grandes premios.

Márquez, probablemente, se perderá toda la temporada después de que Honda anunciara este sábado que seguramente no reaparecerá antes de dos meses.

Para Rossi, lo sucedido al de Cervera (Lleida) pone de manifiesto que, a pesar de todo aquello que es capaz de hacer encima de una moto y de las heroicidades que lleva a cabo, él también es humano.

“A lo largo de estos últimos años hemos visto pilotos que se hen recuperado de lesiones de forma casi milagrosa. Pero Márquez trató de subirse a la moto solo cuatro días después de operarse de una fractura muy importante. Esto demuestra que es humano, que todos lo somos”, resumió Rossi, que recordó su episodio en 2010.

“Me frustré mucho. Después de ganar en Qatar tuve un accidente mientras entrenaba en motocross y me hice daño en el hombro. Eso me condicionó mucho y me provocó mucho dolor al pilotar. Luego me caí en Mugello y me rompí la pierna. Allí me di cuenta de que la temporada se había acabado. En ese momento, me dediqué a tumbarme en el sofá a ver las carreras y el fútbol”, rememoró el #46.

El italiano saldrá el 14º este domingo en Spielberg, después de rodar por el suelo en la primera criba de la cronometrada. El de Tavullia se siente más vulnerable a una vuelta que en las tandas largas, pero se prepara para sufrir.

“Estamos sufriendo mucho a una vuelta. En ritmo, hay cuatro pilotos que van más rápido que nosotros, pero el resto estamos bastante igualados. Tenemos problemas en la entrada de las curvas y rodamos con el motor algo limitado de vueltas”, remató Rossi.