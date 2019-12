Zarco: “He firmado por Ducati, no por Avintia”

Johann Zarco correrá en el Reale Avintia en 2020. Lo que era un secreto a voces, él mismo se ha encargado de confirmarlo en una entrevista con Moto Journal. Llevará una GP19 y ya solo falta el comunicado oficial por parte del equipo.

Durante el Gran Premio de Valencia, el francés descartó la posibilidad de recalar en la formación de Raúl Romero ya que “no era un equipo top”. Sin embargo, el lunes posterior a la carrera se reunió con miembros de Ducati y acercaron posturas.

Tras el fin de semana, Avintia anunció un acuerdo de colaboración para estrechar lazos con Ducati. Posteriormente el equipo despidió a Karel Abraham y todos los caminos apuntaban al fichaje del piloto de Cannes.

Según afirma Zarco, una reunión con Gigi Dall’Igna ha sido clave en el fichaje. El director general de Ducati le ha transmitido su confianza y será él mismo quien se ocupe de definir el equipo técnico que le rodeará.

"El hecho de que Gigi Dall'Igna me haya dicho que puedo confiar en él, me ha hecho decidirme a fichar por Avintia para el año próximo”, declaró Zarco en Moto Journal. “Como dudaba de la capacidad del equipo Avintia, fui a ver a mi antiguo jefe de mecánicos Massimo Branchini. Massimo me dijo que confiara en Luigi. Dall'Igna es quien se encargará de encontrarme un buen jefe de mecánicos. Además, no considero que haya firmado con Avintia, sino con Ducati”.

Sin haber probado la moto, Zarco ya se marca un objetivo para la próxima temporada y además presenta su candidatura a entrar en el equipo oficial en 2021.

“Mi objetivo para 2020 es no quedar más allá de la décima posición. Pienso en el top 7 y entrar al equipo oficial en 2021”, remacha.

