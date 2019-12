Jarvis: "Viñales reencontró su lugar en el equipo a final de año"

La irrupción de Fabio Quartararo esta temporada lo convierte en claro candidato al equipo oficial Yamaha para 2021. A la espera de si Valentino Rossi decide alargar un año más su carrera, sumando a Maverick Viñales el fabricante de los diapasones se encontraría con tres pilotos para dos plazas.

Parece difícil imaginar al italiano en cualquier otro escenario que no sea el equipo de fábrica, por lo que la segunda plaza se la jugarían entre el francés y el español. El Diablo se ha estrenado en MotoGP con siete podios, el mismo número que Viñales, si bien el español ha sido el único piloto de la marca fue ha ganado en 2019, en Assen y Sepang.

A pesar de un complicado inicio de temporada, el español fue capaz de darle la vuelta a la situación para terminar el campeonato en tercera posición, siendo además la mejor Yamaha en el campeonato.

"Maverick no comenzó el año de la mejor manera. Sus resultados, a él, le estaba costando en los primeros cinco o seis grandes premios. En ese momento Valentino lo estaba superando, casi gana en Austin, por ejemplo, y Maverick estaba un poco perdido", señala Lin Jarvis.

El director de Yamaha no cree que la eclosión de Quartararo haya sido clave en el posterior rendimiento de Viñales.

"No creo que haya sido lo más importante, el impulso principal, o la motivación. Cuando le estaban costando algunas cosas, el hecho de que Quartararo estuviera por delante de él se convirtió en una frustración y en un impulso para él. A veces llegaba y decía 'no es posible, tengo que ser la Yamaha más rápida'. Así que creo que lo motivó, pero no fue el principal motivo", afirma.

Para Jarvis, el factor fundamental ha sido el arropamiento que sintió Viñales en su equipo tras las llegada de Esteban García y Julián Simón.

"Maverick necesita sentirse como en casa, que todos estén trabajando para él, con el grupo unido. Hicimos estos cambios el pasado invierno en su equipo. Entonces creo que vimos los beneficios de traer a Esteban García como nuevo ingeniero de pista y Julian Simon como analista del piloto. El grupo comenzó a trabajar e hizo click. Creo que esa ha sido la razón principal de que sus resultados hayan mejorado".

A eso, se suma la mejoría en las salidas de Viñales.

"Es realmente alentador que hayamos visto mejorar sus actuaciones durante todo el año. Otra cosa de la que estoy contento es de que haya mejorado sus salidas, porque habitualmente Maverick estaba en una buena posición en la parrilla y perdía plazas al comienzo de la carrera. Ha dedicado tiempo y esfuerzo en eso, hemos realizado algunos cambios técnicos y ha mejorado. Así que creo que definitivamente ha reencontrado su sitio en el equipo de la fábrica, demostró su potencial. Es el único piloto de Yamaha que ganó dos carreras este año, y sin duda me alegraría que se quedase con nosotros en 2021 y más adelante", finalizó.

