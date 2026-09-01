La separación que se avecina entre Fabio Quartararo y Yamaha sin duda nunca pareció tan larga y pesada como desde el fin de semana de Aragón. Además de una notable mala actuación del francés, las tensiones entre ambas partes quedaron expuestas públicamente y dañaron aún más el vínculo restante entre el piloto y el constructor al que está asociado desde hace ocho años.

Quejándose al inicio del fin de semana de hacer de "piloto de pruebas" con piezas cuya escasa aportación lamentaba, Quartararo no ocultó nada de la falta de motivación que le afecta. Sobre todo, subrayó que no desea ayudar a Yamaha en la preparación de la moto de 2027, y ello por "razones personales" que acabó aclarando.

"No sé si puedo decirlo, pero lo voy a decir de todos modos: yo quería hacer los test en Austria. Pero, lamentablemente, Yamaha no quiere que ruede con los neumáticos Pirelli", explicó así Fabio Quartararo durante el fin de semana, añadiendo que no tiene "ganas de desarrollar la moto para los pilotos de 2027".

Luego insistió tras su último puesto en la carrera, el domingo: "Sabía que este fin de semana sería difícil. No saqué nada positivo de él. Así que voy a intentar entender, pero dejaré de probar 100 cosas diferentes en un fin de semana."

Cuando aún quedan nueve Grandes Premios por disputar (si la temporada se mantiene completa pese a la incertidumbre que pesa sobre el GP de Qatar), la amargura parece tan fuerte que no se puede sino cuestionar las condiciones en las que Fabio Quartararo podrá cerrar este capítulo importante de su carrera. Las dificultades actuales hacen aflorar, en cualquier caso, un pasado nunca realmente digerido, y en particular esa elección del V4 que el constructor quiso activar ya en 2026, visiblemente en contra del deseo del piloto.

"La relación ya se había complicado un poco antes, especialmente a través de las conversaciones que habíamos tenido sobre la moto que utilizar en 2026",explica Fabio Quartararo, citado por el diario deportivo francés L'Équipe. "Para mí, la elección estaba clara: había que conservar el cuatro en línea. Yamaha finalmente decidió continuar con el V4. Fue difícil de aceptar."

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images

Sea cual sea la gestión interna que haya podido haber de este desacuerdo, lo cierto es que hoy se ha superado un punto de inflexión en la manera en que el piloto y su constructor logran operar juntos. Y esa falta de motivación mostrada por Quartararo en Alcañiz no es especialmente apreciada en las altas esferas.

Paolo Pavesio, director ejecutivo de Yamaha Motor Racing, señala la falta "de objetividad" del francés al matizar sus críticas sobre la eficacia de las nuevas piezas que se le proponen.

"Fabio se queja regularmente de que no hacemos evolucionar la moto, y cuando le hacemos probar piezas nuevas nos lo reprocha diciendo que se pierde", declara el italiano en las páginas de L'Équipe. "Le falta un poco de objetividad. Por supuesto que no estamos al nivel que nos gustaría. Pero, al igual que nuestros rivales, intentamos avanzar."

Fabio debería tomar ejemplo de Jack, que siempre da el máximo y se asegura de que se mantenga el buen ambiente.

En cuanto al test que tendrá lugar dentro de unas dos semanas en el Red Bull Ring y que servirá para el desarrollo de los futuros neumáticos, Massimo Meregalli recuerda, siempre en L'Équipe, que Yamaha no ha tratado a Fabio Quartararo de forma diferente a los demás pilotos que se marchan a la competencia.

"Utilizaremos para el test en Austria a Razgatlioglu y muy probablemente a Guevara porque estarán el año que viene con nosotros", declara el director del equipo oficial Yamaha, en referencia al único piloto ya presente en el grupo y al que llegará el año que viene como rookie.

"Todos los constructores [que se separarán de sus pilotos] han tomado esta decisión. Martín y Ogura no probarán la Aprilia, Bagnaia no probará la Ducati, Acosta no probará la Ducati y nosotros tampoco dejaremos que Miller pruebe nuestra 800cc..."

Y Massimo Meregalli remata la cuestión llamando al orden a Quartararo:"Fabio debería tomar ejemplo de Jack, que siempre da el máximo y se asegura de que, aunque estemos en un momento difícil, se mantenga el buen ambiente."

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