Pramac anuncia la salida de Jack Miller al final de la temporada de MotoGP

Jack Miller va a dejar Pramac. El equipo satélite de Yamaha conservará a Toprak Razgatlioglu el próximo año, y Motorsport.com reveló ya en el mes de mayo la voluntad del constructor de promocionar a Izan Guevara, algo que aún debe hacerse oficial. Por el momento, Yamaha y Pramac solo han anunciado la salida de Miller al término de la temporada.

"Quiero dar las gracias a Yamaha, Prima Pramac Yamaha MotoGP y a todas las personas implicadas en el proyecto por esta oportunidad juntos desde el inicio de la temporada 2025", declaró Miller. "Ha sido una experiencia enriquecedora formar parte de un equipo que trabaja duro para construir el futuro. Lo hemos dado todo para hacer avanzar este proyecto, y estoy orgulloso de haber desempeñado mi papel en esta aventura."

Esta salida de Pramac significa muy probablemente que Miller dejará MotoGP, pero no que vaya a colgar el casco. Los rumores lo sitúan en WorldSBK, aún con Yamaha, y el australiano promete seguir corriendo.

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"Sigo creyendo que todavía tengo mucho que ofrecer y que lograr, y mantendré esa motivación dentro de mí para lo que viene. Tengo ganas de comenzar el próximo capítulo de mi carrera y de ver adónde me llevará esta aventura. Pero hasta entonces, aún quedan carreras por disputar esta temporada, y sigo plenamente concentrado en el objetivo de terminar el año de la mejor manera con el equipo."

Pramac es un equipo con el que Miller tiene fuertes vínculos, ya que antes de incorporarse a él en 2025, pasó allí las temporadas 2018, 2019 y 2020, cuando alineaba Ducati. "Algunos pilotos solo pasan por un equipo, mientras que otros dejan una huella indeleble en su historia, y Jack forma sin duda parte de esta segunda categoría", subrayó Paolo Campinoti, el propietario de Pramac.

"Se ha convertido en un elemento esencial de la historia de Prima Pramac, tanto por sus gestas en la pista como por la personalidad que supo encarnar dentro de nuestro equipo."

Jack Miller tuvo un primer paso por Pramac entre 2018 y 2020. Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Por supuesto lamentamos que nuestra aventura conjunta llegue a su fin, pero forma parte de las decisiones que deben tomarse en nuestra categoría. Deseamos a Jack y a su familia mucho éxito en el futuro. La puerta siempre permanecerá abierta para él, porque una vez que se forma parte de la familia Prima Pramac, se forma parte de ella para siempre."

Jack Miller rara vez pudo brillar durante sus dos temporadas con la Yamaha, convertida con los años en la máquina menos competitiva de la parrilla. El constructor sigue satisfecho con su contribución en este periodo difícil.

"Sus conocimientos técnicos, su franqueza en sus comentarios y su compromiso inquebrantable nos permitieron progresar en varios ámbitos", subrayó Paolo Pavesio, el máximo responsable de Yamaha Motor Racing. "Afrontó cada desafío con profesionalidad y entusiasmo. Esa misma dedicación quedó reflejada en su voluntad de representar a Yamaha en las 8 Horas de Suzuka, además de sus compromisos en MotoGP."

"Además de su contribución en la pista, Jack aportó una energía formidable a nuestro equipo. Su actitud positiva, su espíritu de equipo y su capacidad para crear vínculos sólidos en el garaje hicieron de él un compañero con el que era un placer trabajar y un compañero de equipo muy apreciado por todas las personas implicadas en el proyecto."