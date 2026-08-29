Quartararo llega al límite con Yamaha: "Por razones personales, no tengo ganas de ayudar"
Confinado a un papel de piloto de pruebas para Yamaha en el GP de Aragón, Fabio Quartararo lamenta la ineficacia de las novedades y reconoce que ya no tiene ganas de ayudar al fabricante a más largo plazo.
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Gran Premio de Aragón 2026: sábado en MotorLand
Hace ya varios meses que Fabio Quartararo pide evitar experimentos con pocas posibilidades de aportar progresos en Yamaha. El francés vuelve siempre a la misma petición: conservar la misma base, aunque sea limitada, y hacer lo mejor posible con una máquina que conoce.
"Siempre intentamos encontrar rendimiento en los ajustes, pero ya hemos hecho cinco temporadas con esta base y sabemos dónde estamos", explicaba ya en el GP de Francia. "Así que mientras no tengamos un paquete realmente nuevo, piezas nuevas, no cambiaremos la moto."
Quartararo reiteró después su petición, especialmente tras unas pruebas infructuosas y luego una vuelta atrás en Sachsenring, o también el viernes en el GP de Aragón. "Hemos hecho 20 vueltas con cada tipo de setup durante el año, así que prefiero conservar la misma base e intentar adaptarme a la situación", explicaba.
Yamaha aportó, no obstante, algunas evoluciones este fin de semana y pidió a Quartararo que las comparara con su moto habitual el viernes. Los resultados no estuvieron a la altura.
"He sido más un piloto de pruebas este fin de semana", explicó ante los medios de la prensa internacional, entre ellos Motorsport.com. "He probado el chasis tres veces, pero no funciona. También tenemos una bieleta, no hay progreso, así que ruedo con una moto estándar."
Fabio Quartararo se irá de Yamaha a finales de temporada.
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Cuando pasas de un chasis a otro, aunque la diferencia no sea grande, si ya las sensaciones no están ahí... Estaba un poco perdido, pero es así, intentamos encontrar más rendimiento."
"Los dos [elementos a probar] eran peores, pero lo intentamos varias veces, lo probamos tres veces", añadió Quartararo. "Desde la primera vez, dije que era peor. Lo intentamos de nuevo una segunda vez, lo intentamos de nuevo una tercera vez... Estamos con la moto estándar."
Ese trabajo no permitió al campeón del mundo de 2021 preparar adecuadamente la clasificación y las carreras: "Fue más una sesión de pruebas que una búsqueda de rendimiento este fin de semana."
No es muy motivador ver que no conseguimos dar un paso adelante.
El trabajo de desarrollo de los constructores se centra sobre todo en las motos de 2027 actualmente, ya que responden a un nuevo reglamento. Y cuando se le pregunta a Fabio Quartararo si el trabajo realizado en este momento servirá para la próxima M1, el futuro piloto de Honda no oculta que simplemente no tiene el deseo de ayudar a Yamaha.
"En cualquier caso, de cara al futuro, no estoy en posición de ayudar. Y por razones personales, no tengo ganas de ayudar. Intentamos progresar este año. Pero al final, si no mejora, no podemos hacer gran cosa."
Fabio Quartararo, Yamaha
Photo by: Stephen Blackberry / NurPhoto via Getty Images
Así que Quartararo afronta la carrera principal del GP de Aragón sin verdadera motivación, sobre todo después de un sprint que terminó con una rotura de motor.
"Voy a intentar hacer el máximo, pero cuando uno se siente así sobre la moto, está claro que no es muy motivador ver que no conseguimos dar un paso adelante, ni siquiera en el rendimiento, sino al menos en las sensaciones", soltó Quartararo en Canal+. "Ya veremos."
"Creo que no hemos trabajado muy, muy bien este fin de semana", lamentó. "Además de eso, tengo malas sensaciones sobre la moto. Es un fin de semana muy complicado. Solo queda mañana y volvemos a una semana de entrenamiento."
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