VIDEO: los Márquez y el reto de la caja sorpresa

Ni siquiera en los peores momentos, mientras el mundial 2020 va llegando a su fin y su regreso aún no se adivina, pierde la sonrisa Marc Márquez. Y menos cuando se junta con su hermano pequeño.

El #73 y el #93 del Repsol Honda no tienen lugar para el aburrimiento, y el patrocinador del equipo HRC les juntó de nuevo para proponerles uno de sus retos. Esta vez fue el famoso de 'La Caja sorpresa', en la que tocan un objeto y tienen que tratar de adivinar qué es.

Después de ver las imágenes no te pierdas el vídeo en la parte superior del artículo, ¿quién crees que lo hará mejor? Oh, igual lo has visto antes de llegar aquí. En cualquier caso, la verdad es que, más allá de conseguir saber qué objeto tocan, lo divertido de la experiencia son los secretos que revelan y los recuerdos y anécdotas que dan a conocer.

Mira las fotos del reto de 'La caja sorpresa' entre Marc y Alex Márquez