Rossi, "un poco enojado" con Bagnaia por su elección de neumático

Pecco Bagnaia y su compañero de equipo en Ducati, Jack Miller, fueron los dos únicos pilotos que montaron el neumático delantero duro en la carrera de este domingo en Misano.

Mientras que el australiano se fue al suelo en la cuarta vuelta, el italiano lideró la carrera durante las primeras 22 de las 27 vueltas, manteniendo a raya a su rueda a Marc Márquez, a la postre ganador, intentando mantener vivas sus esperanzas de ser campeón, ya que Fabio Quartararo rodaba quinto entonces.

Pero Bagnaia se fue al suelo en la vuelta 23 al perder el tren delantero de su Ducati en la curva 15 de izquierdas, en el mismo punto que Miller al principio de la carrera, entregando el título a Quartararo.

Rossi intentó influir en la elección de neumáticos de Bagnaia antes de la carrera, y cree que el piloto de Ducati debería haber corrido con el delantero medio. Sin embargo, el de Turín admitió más tarde que no se sentía cómodo con ese compuesto.

"Pecco hizo una temporada fantástica", dijo Rossi tras la carrera. "Estoy un poco enojado con él porque creo que si hubiera puesto el delantero medio podría haber ganado, ya que era el más rápido".

"Tenía una gran oportunidad de mantener vivo el campeonato. De todas formas era difícil, pero alargarlo hasta Portugal era importante. Pero es así. Creo que Pecco, Franco [Morbidelli], también Luca [Marini] serán muy fuertes el año que viene".

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SR, Luca Marini, Esponsorama Racing Photo by: MotoGP

Rossi hizo su última carrera de MotoGP en Italia el domingo, donde remontó desde la última posición de la parrilla hasta la 10ª posición final. El nueve veces campeón del mundo cree que fue la mejor manera de decir adiós a sus fans de casa.

"Hoy estoy contento porque he hecho una buena carrera y ha sido la mejor manera de despedirme. No quería hacer una mala carrera y quedarme atrás, así que traté de mantenerme concentrado, porque salir desde el fondo de la parrilla siempre es difícil. Me sentí bien con la moto y los neumáticos, en seco mi potencial podía ser mejor. Pude tener un poco de batalla y algunos adelantamientos, así que al final terminé entre los 10 primeros".

"Esta es la mejor manera de decir ciao a todos los aficionados, porque había un ambiente realmente estupendo en el circuito. Tanta gente, un bonito día soleado: fue realmente emocionante", cerró el #46.